Британія витратить 100 мільйонів фунтів на чіпи для штучного інтелекту

Уряд Великої Британії направив 100 млн фунтів коштів на закупівлю чіпів, які потрібні для роботи з системами штучного інтелекту. Про це повідомляє The Telegrapf.

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Зазначається, що британський уряд веде переговори з компаніями Nvidia, AMD та Intel про закупівлю тисячі чіпів.

Все, що вдасться закупити, буде направлене в ініціативу Research & Innovation, котру запустив британський уряд.

За словами премʼєр-міністра Ріші Сунака, Велика Британія не має випасти з перегонів навколо штучного інтелекту, а тому країна також повинна на урядовому рівні інвестувати в нові технології. Доступ до чіпів отримають британські науковці та дослідники, що зможуть тренувати та тестувати різні системи.

Інвестиції збільшать

Очікується, що в майбутньому суму інвестицій на закупівлю збільшать у кілька разів, оскільки 100 млн фунтів недостатньо, щоб конкурувати з урядами США чи Китаю, а тим більше великими технологічними компаніями.

Сам Сунак стверджує, що його амбіція — зробити Британію лідером як мінімум у Європі.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що китайські інтернет-гіганти поспішають придбати високопродуктивні чіпи Nvidia, які необхідні для побудови генеративних систем штучного інтелекту (ШІ). Вони зробили замовлення на $5 млрд в умовах ажіотажу, викликаного побоюваннями, що США запровадять новий експортний контроль.