Як кадрові рішення Трампа можуть вплинути на ключову ставку ФРС

В понеділок вперше в історії S&P 500 закінчив торгову сесію вище позначки в 6,000. Але післявиборчий ажіотаж, коли протягом кількох днів ринки летіли до небес, ледь не щодня встановлюючи історичні рекорди, потроху спадає. Чим ще запам'ятався цей тиждень інвесторам, та на які головні події чекати, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

За тиждень, що минає, близько третини здобутого ринками в ейфорії, після оголошення результатів виборів, вже втрачено. Від казки та свята перемоги потрібно переходити до вирішення реальних проблем, яких у світі накопичилося чимало, та й далеко не всі з яких можуть бути вирішені просто та ефективно, як це люблять робити альфа-президенти.

Новообраний лідер почав запрягати досить швидко і вже цього тижня назвав імена деяких ключових співробітників нової адміністрації: Гетса, Хаббард, Хегсета, Кеннеді, які, відповідно, обійматимуть посади генпрокурора, голови розвідки, міністрів оборони та охорони здоров’я. Маску та Рамасвамі буде довірено очолити Департамент державної ефективності, Рубіо — на Держсекретаря.

Далеко не всі перераховані прізвища знайомі широкому загалу, але впевнений, що скоро точно будуть у багатьох на вустах, адже «прості та ефективні» рішення завжди викликають оплески в широких народних масах, принаймні — на початку.

Кого Трамп волів би не помічати

Але цього тижня були не тільки призначення… Наприклад, Трамп заявив, що в його адміністрації не знайдеться місця для Джеймі Даймона, славетного банкіра, голови JP Morgan. Не знаю, чи хотів Даймон попасти в Білий дім чи ні, але на заяву Трампа відповів дуже дотепно: «останні двадцять п’ять років я працював без начальника, не хочу й починати».

Є ще одна людина, від послуг якої Трамп мріяв би відмовитися — це Джером Пауелл, Голова ФРС. Очевидно, що його виваженість та консерватизм буде дуже важко поєднати з ковбойською політикою швидких рішень. Після обрання нового старого президента, Пауелл чітко заявив, що не збирається залишати посаду і навіть підготувався до можливої юридичної битви з Білим домом.

Своє бачення монетарної стратегії США Пауелл теж, схоже, не збирається змінювати в угоду новообраному лідеру. Ось і в четвер, після того, як були оприлюднені свіжі дані про виробничу інфляцію, яка виявилася трохи вище за очікувану, Голова ФРС досить чітко дав зрозуміти, що його відомство «не має куди поспішати» в питанні зниження ставок. Ринки відреагували моментальним падінням, яке продовжилося і в п’ятницю.

Високі ставки, якщо залишаться такими ще надовго, безумовно є величезною проблемою для Трампа, адже роблять дорожчим фінансування державного боргу, який цього тижня зріс до $36 трильйонів, або 123% ВВП, і обслуговування якого тим дорожче, чим вища ставка.

Після слів Пауелла про те, що ніхто не квапиться допомагати Трампу, знижуючи вартість грошей, ймовірність того, що до кінця року ставка залишиться незмінною, підвищилася з 28% до 38%.

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Що далі

Деякі з кадрових призначень Трампа, обережно висловлюючись, є не дуже надихаючими з точки зору інвесторів, але, як відомо «коней на переправі не змінюють».

Та й, врешті решт, навряд чи хтось очікував, що буде інакше. Але, мабуть, все ж таки, про здатність кандидатів, номінованих Трампом, до керівництва державою потрібно судити з огляду на результати, а не на суб'єктивні оцінки. Тому доведеться трохи зачекати.

Але, в цілому, програма Трампа щодо дерегуляції економіки як і раніше викликає у ринку оптимізм, ВВП продовжує зростати, інфляція вже так не лякає, а компанії продовжують заробляти прибутки.

Тому в середньостроковій перспективі немає місця для песимізму і шанси на те, що прогноз відомого і дуже досвідченого та професійного аналітика Еда Ярдені: «це лише початок і на кінець цього року ми побачимо (значення S&P 500) 6,100, на кінець 2025-го — 7,000, 8,000 ще через рік, а наприкінці десятиліття індекс сягне позначки в 10,000», справдиться — не такі вже й маленькі.

На його думку, після обрання Трампа ринок демонструє початкові ознаки «тваринних інстинктів». Залишається продемонструвати їх на повну силу, що не так вже й складно, враховуючи жадібність людей до грошей.