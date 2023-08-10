Як ФРС вивчає ринок із твітів і чому це не тішить Маска

Соціальна мережа X (колишня Twitter) стала неймовірно корисною для економістів та аналітиків, її використовує у своїх дослідженнях навіть ФРС. У чому унікальність цієї мережі і чому вона приносить одні збитки, пише Economist. «Мінфін» публікує переклад статті.

Що можна дізнатися у Твіттері

Ілон Маск — не великий шанувальник Федеральної резервної системи. За минулий рік власник компанії X неодноразово критикував центральний банк Америки за підвищення відсоткових ставок.

Наприклад, у грудні минулого року він написав у Твіттері, що ці підвищення можуть стати «найруйнівнішими в історії». Проте, негативні висловлювання Маска з приводу ФРС не впливають на ставлення Федрезерва до X. Навпаки, аналітикам центрального банку, радше, подобається мережа, оскільки вони вважають її надійним барометром економіки.

Через це X опинилася в особливому положенні. Значення компанії, як бізнесу, як і раніше, викликає сумніви, і саме тому Маск щосили намагається змінити ситуацію, у тому числі, змінивши назву компанії (але не обмежуючись цим). Проте, її значення для економіки — зовсім інша історія. Фірма може служити актуальним індикатором як фундаментальних тенденцій, так і настроїв ринку.

Постійно з'являються нові публікації про те, як розшифровувати економічні сигнали із сайтів соціальних мереж — від Facebook до Reddit. Однак, Маск виділяється навіть у потоці онлайн-інформації та коментарів. Інші просто не можуть зрівнятися з ним за обсягами та частотою.

До 2013 року користувачі Twitter вже створювали понад 5 700 постів за секунду. До 2016 року більша база користувачів Instagram продукувала за той же час всього 1 000 постів. Twitter став настільки важливим, що нещодавно ФРС опублікувала три статті, що досліджують економічний внесок платформи.

По-перше, це провісник стану ринків. Настрої, про які можна судити з твітів, зважаючи на все, досить добре прогнозують короткострокові коливання як вартості акцій, так і дохідності облігацій. В одній статті група економістів проаналізувала 4,4 млн твітів, пов'язаних із фінансами, опублікованими з 2007 до квітня 2023 року, щоб скласти індекс фінансових настроїв у Twitter.

Вони використовували модель машинного навчання для вимірювання настроїв у кожному твіті: повідомлення про стрімке зростання акцій вважалися позитивними, а саркастичні зауваження Маска щодо ФРС — негативними.

Вони виявили, що індекс тісно корелює зі спредами за корпоративними облігаціями (різниця між дохідністю корпоративних та державних облігацій, яка зазвичай збільшується зі зростанням песимізму серед інвесторів).

По-перше, пости можуть не просто відстежувати фінансові коливання, вони навіть передбачають їх. Ставка овернайт перед відкриттям ринку відповідає дохідності акцій наступного дня. В окремій статті наголошується, що настрої на сайті також тісно пов'язані із дохідністю казначейських облігацій. Справді, кореляція з твітами є сильнішою, ніж із показниками настроїв із власних офіційних повідомлень ФРС.

По-друге, твіти допомагають оцінити економічні умови. Зокрема, повідомлення про втрату роботи, мабуть, містять актуальну інформацію про ринок праці. Томас Кейнер та його співавтори створили окрему модель машинного навчання для аналізу повідомлень із такими ключовими словами, як «втрата роботи» або «повідомлення про звільнення».

Показник скорочення робочих місць відображає офіційні дані про рівні зайнятості за період із 2015 до 2023 року. Кореляція може бути дуже високою, оскільки державна статистика зазвичай публікується із запізненням, а твіти з'являються відразу. Twitter, наприклад, дозволив би виявити спад зайнятості у розпал пандемії у 2020 році на десять днів раніше.

По-третє, твіти є своєрідним індикатором монетарної політики. Клара Вега та її колеги вважають, що соціальна мережа допомагає точніше передбачати рішення щодо монетарної політики в день оголошення, ніж зміни у дохідності облігацій. Водночас, індекс настроїв у Twitter дозволяє ефективно прогнозувати потрясіння у разі посилення політики, включаючи підвищення ставок. Зазвичай, у твітах спостерігається розчарування безпосередньо перед цими заходами.

Ніхто не каже, що X має причинно-наслідковий зв'язок. Повідомлення в соціальних мережах відображають ширші почуття, які вже поширюються фінансовими ринками. Проте, твіти справді є додатковим способом виміру таких настроїв, який може стати досить цінним ресурсом.

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Окрім ФРС, деякі аналітики також знаходять інші потенційні програми. Агустін Індако з Університету Карнегі-Меллон у Катарі підрахував, що на один лише обсяг твітів може припадати приблизно три чверті відмінностей у ВВП між країнами. Відповідно, твіти, подібно до супутникових знімків нічних вогнів, можуть допомогти у спостереженні за станом економіки і при цьому не потрібно так сильно покладатися на запізнілу офіційну статистику. Цей показник може найкраще працювати в бідніших країнах, де активні публікації в соціальних мережах відображають стан телекомунікацій та використання смартфонів.

Чому соцмережа не заробляє

Якщо мережа X є настільки корисною, з економічного погляду, чому вона не приносить більше прибутку? Різноманітні статті не досліджують розрив між боротьбою Twitter за доходи та його очевидною користю не лише як економічного інструменту, а й як платформи для обміну інформацією, думками, жартами тощо.

Маск щось усвідомив, коли назвав свою платформу «звичайною цифровою міською площею». Проблема, з економічного рогляду, полягає в тому, що міська площа належить до категорії суспільних благ, таких як парки та чиста вода. Хоча суспільні блага можуть перебувати у приватній власності, отримувати з них прибуток вкрай важко, враховуючи, що, за визначенням, важко стягувати з людей плату за всі ті блага, які вони надають.

Маск докладає всіх зусиль, щоб змінити економічне рівняння у компанії, надаючи додаткові привілеї користувачам, які платять $8 на місяць за верифікацію на сайті. Твіти користувачів, які платять гроші, тепер отримують додаткове просування, окрім інших переваг, частіше з'являючись у стрічках інших користувачів.

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Проте, для цього потрібен компроміс. Платні твіти можуть почати витісняти змістовніші пости від користувачів, які не хотіли б підписуватися на сайт. Згодом сайт, для якого оплата є важливішою за довіру, не так ефективно функціонуватиме, як міська площа і, як наслідок, як економічний показник. Виграш для фінансів X обернувся б втратами для економістів ФРС.