Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій

Стартап Ілона Маска Neuralink, який створює чипи для імплантації в мозок, залучив $280 млн у рамках раунду фінансування, який очолив Founders Fund, котрий створили співзасновники PayPal Пітер Тіль, Кен Гауері та Люк Носек. Про це пише Reuters.

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На початку червня оціночна вартість Neuralink сягнула $5 млрд: цю цифру розраховано на основі приватних угод з акціями Neuralink, здійснених протягом останніх кількох місяців перед тим, як компанія заявила, що американські регулятори схвалили випробування її технологій на людях.

Два роки тому стартап Маска оцінили майже в $5 млрд під час приватного раунду інвестицій.

Після схвалення випробувань Neuralink запропонувала інвесторам купити цінні папери компанії при оцінці в $7 млрд, тобто по $55 за акцію, пише агентство, посилаючись на електронний лист, що потрапив у його розпорядження.

Однак Reuters не зміг з'ясувати, чи хтось з інвесторів погодився купити акції Neuralink на таких умовах.

Нагадаємо

26 травня Neuralink заявила, що отримала дозвіл на проведення першого клінічного дослідження на людині від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA). У компанії зазначили, що набір добровольців для клінічних досліджень поки що не відкритий.

До цього, на початку березня, джерела Reuters повідомили, що FDA відхилило заявку Neuralink на дослідження його чипів для мозку на людях, пославшись на ризики, пов'язані з безпекою. FDA виділило десятки проблем, які компанія мала вирішити до початку випробувань.

Основне занепокоєння регулювальника викликав літієвий акумулятор чипа, можливість переміщення його проводів в інші області мозку і питання щодо того, чи можна витягнути пристрій і як це зробити, не пошкодивши мозок, написало агентство.

Neuralink працює з 2016 року, його мета — створити чип, який допоможе усунути наслідки травм головного та спинного мозку, щоб паралізовані люди могли знову рухатися.

У лютому 2021 року Маск повідомив про успішне вживлення чипа в мозок мавпи, у квітні компанія показала відео з мавпою, яка грає у відеоігри «силою думки».

У грудні 2022 року Reuters писав, що влада США перевіряє Neuralink на предмет потенційного порушення правил утримання піддослідних тварин.

За інформацією агентства, співробітники Neuralink скаржилися, що випробування на тваринах проводяться поспіхом, що призводить до зайвих страждань та загибелі звірів. Neuralink до цього відкидала звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами під час експериментів.

У лютому 2023 року Мінтранс США заявив про перевірку компанії через звинувачення в небезпечному транспортуванні зараженого обладнання.