Маск анонсував додавання фінансових інструментів у Twitter

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Що анонсував Маск

«Найближчими місяцями ми додамо всебічне спілкування та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. Назва Twitter не має сенсу в цьому контексті», — написав Маск у Twitter. Так він відповів на посаду провідного Bloomberg Джона Ерліхмана, який перерахував компанії, що змінили свою назву.

Маск заявив, що придбав Twitter як для забезпечення свободи слова, так і як майданчик для супердодатку X. На його думку, назва Twitter для соцмережі мала сенс, поки в ньому було обмеження в 140 символів (дієслово to tweet перекладається з англійської як «щебетати»). Тепер у соцмережі можна публікувати «практично все, включаючи відео на кілька годин», зазначив Маск.

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Нагадаємо

Логотип Twitter було змінено із звичного силуету птаха на символ X 24 липня. Маск вибрав нове лого з тих варіантів, які запропонували користувачі. У понеділок логотип X з'явився в оформленні соцмережі, а також на фасаді штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско. Маск заявив, що незабаром компанія попрощається і з самим брендом Twitter, і з усіма посиланнями до птахів.

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Маск купив Twitter за $44 млрд 2022 року. Після цього компанія, яка була публічною, стала приватною, а у квітні 2023 року Twitter Inc. була злита з X Corp, що належить мільярдеру. Маск заявляв про плани створити «супердодаток», що поєднує різний функціонал у рамках однієї програми, на кшталт китайського месенджера WeChat.