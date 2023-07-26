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26 липня 2023, 10:13 Читать на русском

Маск анонсував додавання фінансових інструментів у Twitter

Соцмережа Twitter, яка змінює назву на X.com, розширить функціонал, додавши до нього фінансових інструментів, повідомив власник сервісу Ілон Маск.

Соцмережа Twitter, яка змінює назву на X.com, розширить функціонал, додавши до нього фінансових інструментів, повідомив власник сервісу Ілон Маск.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо анонсував Маск«Найближчими місяцями ми додамо всебічне спілкування та можливість керувати всім вашим фінансовим світом.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що анонсував Маск

«Найближчими місяцями ми додамо всебічне спілкування та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. Назва Twitter не має сенсу в цьому контексті», — написав Маск у Twitter. Так він відповів на посаду провідного Bloomberg Джона Ерліхмана, який перерахував компанії, що змінили свою назву.

Маск заявив, що придбав Twitter як для забезпечення свободи слова, так і як майданчик для супердодатку X. На його думку, назва Twitter для соцмережі мала сенс, поки в ньому було обмеження в 140 символів (дієслово to tweet перекладається з англійської як «щебетати»). Тепер у соцмережі можна публікувати «практично все, включаючи відео на кілька годин», зазначив Маск.

Читайте: Twitter закриває доступ до контенту неавторизованим користувачам

Нагадаємо

Логотип Twitter було змінено із звичного силуету птаха на символ X 24 липня. Маск вибрав нове лого з тих варіантів, які запропонували користувачі. У понеділок логотип X з'явився в оформленні соцмережі, а також на фасаді штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско. Маск заявив, що незабаром компанія попрощається і з самим брендом Twitter, і з усіма посиланнями до птахів.

Читайте: Ілон Маск анонсував новий логотип Twitter. Вже без пташки

Маск купив Twitter за $44 млрд 2022 року. Після цього компанія, яка була публічною, стала приватною, а у квітні 2023 року Twitter Inc. була злита з X Corp, що належить мільярдеру. Маск заявляв про плани створити «супердодаток», що поєднує різний функціонал у рамках однієї програми, на кшталт китайського месенджера WeChat.

Джерело: Мінфін
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