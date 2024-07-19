Як CrowdStrike створив глобальну паніку, а Трамп пообіцяв вбити електрокари

Початок тижня видався запальним. Замах на Трампа минулими вихідними додав інвесторам неабиякого ентузіазму: індекси зазеленіли ще дужче, а крипта просто розквітла. Що ще відбувалось протягом тижня, та чому Маск не боїться Трампа, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

До S&P 500 та Nasdaq приєднався Dow Jones, який вже у понеділок встановив новий історичний рекорд, переваливши за позначку в 40,000!

Гарні квартальні результати від Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, титанів Волл-стріт, продемонстрували, що після досить тривалої паузи життя на Wall Street стає все бурхливішим та прибутковішим, та додали ринку оптимізму.

Свій внесок у зростання ринків на початку тижня зробив і Пауелл, підтвердивши, що останні дані про інфляцію демонструють прогрес. Свого керівника підтримала й один із губернаторів ФРС Адріана Куглер, висловивши думку, що боротьба зі зростанням цін дає результати й інфляція зрештою досягне цільового показника.

Але варто зауважити, що не всі «сильні» фінансового світу налаштовані оптимістично — голова МВФ Кристаліна Георгієва висловила думку, що глобальна інфляція знижуватиметься повільніше, ніж очікувалося, через високі ціни на послуги, що може привести до того, що ставки залишаться «високими ще надовше».

Такої ж думки, до речі, і СЕО JP Morgan Chase Джеймі Даймон, який під час конференц-дзвінка щодо квартальних результатів свого банку висловив сумнів щодо повної перемоги над інфляцією вже найближчим часом.

Але, схоже, що голоси Георгієвої та Даймона не справили враження на ринки. А ось слова ФРС ллються в душі трейдерів, як бальзам на рани, — ринки впевнені, що сага зі ставками добігає логічного кінця. З огляду на ф’ючерси на ставку ФРС, інвестори не мають сумнівів, що до кінця року відбудеться два зниження, а ймовірність третього оцінюють в 52%.

Трамп «наїхав» на Тайвань…

І все було б добре, але посеред тижня на арену вийшов номінований на президентство Дональд Трамп і зробив заяву, яка змусила ринки охолонути.

Він порівняв США зі страховою компанією, що надає послуги Тайваню, і як досвідчений бізнесмен, звісно, уточнив, що за будь-які послуги потрібно платити. Від такої перспективи виробникам мікропроцесорів стало недобре.

А якщо ще додати, що нинішня адміністрація, за інформацією Bloomberg, планує обмеження на постачання в Китай виробів, які хоч якось використовують американські технології, то короткочасні перспективи технологічного сектору відразу ж потьмянішали.

Після оприлюднення «навколо технологічних» новин індекси почали падати, як не падали вже декілька років. Чимало інвесторів і до цього були трохи налякані занадто швидким та стрімким зростанням цін на акції технологічних компаній, а, власне, новини стали чудовим каталізатором для рішучішого переходу з технологічного сектору в менш ризиковані активи, який, до речі, триває ще з минулого тижня.

За цей час технологічні гіганти втратили від 7% до 18%, в той час, як у найбільшому виграші опинилися регіональні банки, забудовники, та value companies у купі з малим та середнім бізнесом.

… та пообіцяв «вбити» електромобілі

У четвер Трамп продовжив виступати, і всього, що він наговорив у своїй «номінаційній» промові — від закінчення війни за один день до швидкого покращення життя американців, — в одній колонці не перекажеш, але точно варто сказати про його ставлення до електричних автомобілів.

Варто, бо його плани мають вплинути на Tesla, а чимало українських інвесторів вклали гроші саме в акції цієї компанії. Так ось, пан Трамп пообіцяв, що «закінчить мандат на електромобілі в перший же день». І на його високоповажну думку, цей крок призведе до «порятунку автомобільної промисловості США від повного знищення, що відбувається прямо зараз, і економії американським клієнтам тисяч і тисяч доларів».

Ну погодьтеся, як не закохатися в такого президента — просто скарбниця простих та ефективних рішень! Ось тільки цікаво, що Маск, начебто потенційна жертва, при цьому продовжує жертвувати на кампанію Трампа по $45 мільйонів на місяць, запевняючи, що протекція держави не така вже й для нього важлива.

«Заберіть субсидії і Tesla тільки виграє!», — хвалиться Маск, хоча не дуже зрозуміло, яким чином виграє, адже без субсидій компанія стане глибоко збитковою. Але, напевно, Маск вже придумав, як використати свій політичний вплив та близькість до кандидата в президенти на користь своєму бізнесу.

Netfliх в плюсі, а CrowdStrike паралізував пів світу

В результаті, ринки не витримали тягаря новин і продовжили падати, «технологічний локомотив» знову попереду всіх, але тепер вже тягне у зворотному напрямку. Як написав Barron’s: «Чудова 7 могла тріумфально їхати на захід сонця вічно, але ринок змінив сценарій».

Чому змінив? Тому що у багатьох очі відкрилися трохи ширше і тепер оцінка компаній, зроблена під впливом ШІ-ефекту, вже не здається такою об'єктивною та реалістичною.

По-друге, перспектива зниження ставок підвищує привабливість й інших компаній на ринку. На відміну від технологічного сектору, який розраховує на чималий власний капітал, велика кількість компаній на ринку суттєво виграє від зниження ставок, а, отже, ціна їх акцій може й повинна зрости. Ну й останнє, про що ми вже написали, — дуже неоднозначне ставлення Трампа до Тайваню, острова, який задіяний у виробничих ланцюжках величезної кількості компаній у світі. Що буде, як його звідти видалить Китай?!

Звісно, у багатьох інвесторів були сподівання, що на допомогу ринкам прийде Netflix, яка оприлюднила квартальні результати у четвер, після закриття торгів. Результати перевищили прогнози і за прибутком, і за виторгом, але компанія трохи розчарувала інвесторів передбаченнями на майбутній квартал.

Під час позабіржової торгівлі ціна акцій, відразу ж після оголошення, суттєво знизилася, але розчарування тривало недовго, і до ранку п’ятниці від нього вже й сліду не лишилося.

Що не кажіть, а справи в компанії йдуть добре: кількість підписників продовжує зростати, прибутковість також, ось і маємо +32% із початку року. Гарний фундамент — велика справа! Але ось тільки результатів Netfliх, нехай і гарних, виявилося недостатньо, щоб надихнути на зростання весь ринок.

А тут ще й неприємності з програмним забезпеченням Microsoft, яке ледь не спричинило глобальну паніку.

Багато компаній, які використовують системи Microsoft, у ніч із четверга на п’ятницю зіткнулися з труднощами, коли екрани комп’ютерів перетворилися на «сині екрани смерті».

Спочатку існувала деяка плутанина щодо причини збою, але згодом CrowdStrike, компанія, що надає послуги з кібербезпеки, визнала свою провину, ідентифікувавши проблему в «дефекті, виявленому в одному оновленні контенту для хостів Windows».

Невеличка начебто проблема, а весь світ постраждав: банки, авіалінії, біржі, просто користувачі Microsoft. Ми ж тепер всі пов’язані одним кодом… Ну і скажіть, як тут не згадати про Skynet?

Але доки людство все ще продовжує зберігати хоч якусь незалежність від машин, нас, звісно, цікавить, а чого ж чекати далі від ринку?

Можливо, падіння цього тижня — це можливість купити дешевше і заробити? Може й так, але подумайте про те, що «якщо інвестори беззастережно купували акції „Чудової сімки“ „на всі“, то, найімовірніше, вони й під час продажу будуть настільки ж рішучими».

Думка не моя, а одного інвестора, але я з нею повністю згоден. Це означає, що спроба купити падіння BigTech заслуговує на увагу, але це буде відважним рішенням.