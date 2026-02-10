Як швидко придбати золото: коли PAXG та XAUT вигідніші за злитки й «паперовий» метал

Неймовірний злет золота і срібла привернув увагу мільйонів інвесторів, які раніше ігнорували ці активи. Тепер їх скуповують і з інвестиційною, і зі спекулятивною метою. «Мінфін» розповість про один із найшвидших і найзручніших способів отримати доступ до золота — через токенізовані активи PAXG та XAUT, а також пояснить, чим цей формат відрізняється від класичних варіантів купівлі благородного металу та які ризики варто врахувати.

Що таке токенізоване золото?

Простими словами токенізоване золото — це криптотокени на блокчейні, вартість яких прив’язана до реального фізичного металу. Кожен такий токен є цифровим підтвердженням, що за власником закріплена певна кількість дорогоцінного золота, який емітент зберігає у сховищі.

Уявімо просту аналогію: ви дали гроші знайомому, а він купив золото на ваше ім'я, поклав його в сейф і надав вам розписку. У даній ситуації знайомий — це компанія-емітент, у сховищі якої лежить золото, а розписка — ваш токен. Поки у вас є цей токен (цифрова розписка), ви володієте відповідною часткою фізичного золота. Ціна токена при цьому безперервно прив’язана до ринкової ціни золота, тож вартість ваших інвестицій змінюється синхронно з дорогоцінним металом.

За своєю економічною суттю токенізоване золото близьке до «брокерського» золота: ви інвестуєте в ціну, а не купуєте метал напряму. Але головна різниця тут полягає в моделі довіри: замість брокерів інвестор покладається на криптоемітентів, чия історія коротша й менш перевірена кризами.

Водночас токенізоване золото має одну важливу особливість, яка неочікувано зближує його з реальним металом: токенізоване золото передбачає можливість обміну на фізичне золото, що неможливо для золота «на папері» через брокерів.

Чим схожі й відрізняються PAXG та XAUT

Найвідоміші приклади токенізованого золота — PAX Gold (PAXG) та Tether Gold (XAUT). Обидва токени дуже подібні за базовим задумом: вони прив’язані до ціни золота та забезпечені реальним металом у співвідношенні 1:1 (один токен = одна тройська унція золота). Проте між цими двома провідними «цифровими золотими» монетами існують важливі відмінності — насамперед щодо того, хто їх випускає і під чиїм наглядом.

PAX Gold (PAXG) випускає Paxos Trust — американська трастова компанія, що працює під наглядом Нью-Йоркського департаменту фінансових послуг. Paxos регулярно підтверджує наявність золотих резервів через незалежні аудиторські перевірки, а саме золото зберігається у лондонських сховищах стандарту London Good Delivery. Логіка тут проста й зрозуміла для традиційного інвестора: регуляція, аудит і чітка юридична відповідальність.

Емітентом Tether Gold (XAUT) є компанія TG Commodities, афілійована з Tether — одним із найбільших інфраструктурних гравців крипторинку, відомим насамперед завдяки USDT. При цьому, XAUT випускається поза юрисдикцією США і має окрему юридичну структуру. Золото XAUT зберігається у швейцарських сховищах, а сам токен підкріплений резервами, про які компанія звітує у форматі атестацій. Проте це не ті ж самі регулярні незалежні аудити, до яких звикли у класичних фінансах. Тож, у випадку XAUT ставка робиться не стільки на регуляторний контроль, скільки на масштаб і репутацію Tether як одного з ключових гравців крипторинку.

Різниця відчувається й у технічних деталях. PAXG існує лише в екосистемі Ethereum, тоді як XAUT доступний одразу в кількох мережах, що робить його більш гнучким у використанні й дешевшим у переказах. Але для більшості користувачів це не принципово — обидва токени торгуються на багатьох великих біржах і сприймаються ринком як ліквідні інструменти.

Переваги токенізованого золота

Чому ж багато інвесторів сьогодні обирають «цифрове золото» замість злитків або інвестицій через брокерів? Річ у тому, що токенізоване золото дає доступ до того самого захисного активу, але через криптоінфраструктуру. Для багатьох це означає менше бар'єрів на старті й простіший шлях до покупки.

Класичні способи купити золото в Україні часто впираються в процедури. Банківське золото — це відділення, документи й регламенти, а для покупки через брокера потрібен рахунок, верифікація, інколи додаткові вимоги й не найпростіше поповнення. Токенізоване золото в цьому сенсі простіше: його можна купити онлайн через криптобіржу або гаманець, часто зі звичайної картки будь-якого українського банку.

Друга перевага — швидкість і гнучкість. Щоби купити або продати PAXG чи XAUT, достатньо кількох кліків у застосунку: угода проходить швидко й без прив’язки до «робочих годин». Оскільки токени торгуються на криптоспоті, інвестор може заздалегідь виставити лімітні ордери — наприклад, купівлю нижче поточної ціни або продаж на заданому рівні — і частково автоматизувати операції без постійного контролю.

Завдяки торгівлі 24/7 інвестор може зайти в позицію або вийти з неї тоді, коли це потрібно йому, а не тоді, коли відкриється банк або брокерська сесія. І це важливо не лише для тих, хто ловить кращу точку входу чи виходу. У реальному житті гроші можуть знадобитися раптово — на лікування, терміновий переїзд, ремонт, підтримку близьких. У таких ситуаціях токенізоване золото стає зручним запасним виходом: актив можна швидко конвертувати в фіат без зайвих затримок.

Наприклад, платіжна система Revolut дозволяє так само легко та швидко купувати та продавати спотове золото (XAU) та інші дорогоцінні метали (срібло, платину, паладій). Але наразі Revolut недоступний для українців.

Є й суто практичний плюс токенізованого золота: покупцю не потрібно перейматися через фізичне зберігання. Золото лежить у професійному сховищі, а на руках у власника — лише токен, який підтверджує його частку. Це знімає побутові ризики й незручності, які з’являються, щойно золото стає реальною «річчю».

Ще одна причина популярності — низький поріг входу. З XAUT та PAXG вам не обов’язково купувати цілу унцію або злиток: інвестор може зайти на суму $1, $20 чи $100. І якщо фізичне золото у малій вазі продається з помітною націнкою, комісія на біржі чи в гаманці зазвичай передбачає однакові відсотки на будь-яку суму.

Нарешті, токенізоване золото передбачає мобільність. Його можна переказати між гаманцями як будь-який криптоактив, і отримати доступ до нього з будь-якої країни — без перевезення металу, декларацій і логістики. Для людей, які часто переміщуються або живуть між країнами, цей аргумент звучить особливо практично: «золото» не треба транспортувати, достатньо контролю над власним гаманцем.

Ще одну перевагу токенізованого золота найкраще відчувають ті, хто вже працює з криптоактивами. Для криптоінвесторів PAXG або XAUT — це спосіб додати до портфеля «тиху гавань», не виходячи в фіат і не перебудовуючи всю інфраструктуру під банк чи брокера.

Недоліки та ризики токенізованого золота

Токенізоване золото має і свої мінуси та ризики, про які слід пам’ятати.

Ви не маєте металу на руках. Купуючи токен XAUT чи PAXG, інвестор стає власником цифрового активу, а не самого злитка. Якщо для когось принципово мати золото «на руках», токен не замінить відчуття реального володіння. Теоретично обидва токени можна обміняти на фізичне золото, але лише у великих обсягах — мова йде про стандартні злитки на сотні унцій (викуп можливий лише під цілий LBMA Good Delivery злиток, що відповідає 430 PAXG або 430 XAUT). Для більшості роздрібних інвесторів це радше формальна опція: на практиці простіше продати токен на біржі й зафіксувати ціну, ніж отримати реальний метал.

Залежність від надійності емітента. Уся система працює доти, доки є довіра до компанії, що випустила токен. Інвестор покладається на те, що Paxos чи Tether сумлінно зберігають необхідне золото належної якості та зможуть виконати зобов’язання. Якщо раптом емітент збанкрутує або виявиться недоброчесним, вартість токенів може обвалитися. Іншими словами, токенізоване золото, по суті, тримається на довірі до гаранта резервів.

Регуляторні ризики. Токени, пов’язані з дорогоцінними металами, перебувають у полі зору регуляторів. У разі змін законодавства або заборон криптоактивів у деяких країнах можливі труднощі з обігом таких токенів. Тож інвесторам варто усвідомлювати, що правила гри можуть змінитися, адже це відносно новий фінансовий інструмент.

Можливі розходження з ціною золота. Хоча PAXG і XAUT «прив'язані» до золота, на біржах їхня ціна інколи відхиляється від споту — через ліквідність, попит і ситуацію на крипторинку. У спокійні періоди це зазвичай дрібниці, але під час паніки токен може тимчасово торгуватися помітно дорожче або дешевше за еквівалент фізичного золота. Тобто стабільність тут залежить не лише від золота, а й від стану криптоінфраструктури.

Через регуляцію та прозорі аудити PAXG часто торгується з невеликою премією до XAUT — інвестори фактично доплачують за додатковий рівень довіри до емітента.

Вимоги до безпеки біржі й гаманця. Токенізоване золото існує у цифровому форматі, а отже, піддається всім кіберризикам криптовалют. Якщо ви тримаєте токени на біржі, дуже важливо вибрати надійний майданчик. Якщо ж зберігаєте PAXG чи XAUT у власному криптогаманці, відповідальність ще більша: втративши приватний ключ, ви втратите і свої золоті токени. Таким чином, інвестор мусить подбати про технічну безпеку: увімкнути двофакторну авторизацію, зберігати ключі (seed phrase) в таємниці тощо.

Різні формати золота — різні завдання

Токенізоване золото не замінює класичні форми інвестування в дорогоцінні метали, а радше розширює їх. Якщо ваша ціль — довгострокове збереження великого капіталу на роки, фізичні злитки чи монети залишаються найбільш консервативним варіантом: вони не залежать від цифрової інфраструктури й не несуть контрагентського ризику, але потребують відповідального зберігання та страхування.

Для середньострокових стратегій, коли важлива ліквідність і можливість швидко вийти в гроші, зручнішими стають «нефізичні» формати — спотові інструменти або токенізоване золото. У цьому сегменті PAXG і XAUT вирізняються простотою доступу та цілодобовою торгівлею: актив можна продати у будь-який момент, не прив’язуючись до графіків банків чи біржових сесій.

А для активних учасників крипторинку цифрові золоті токени часто стають найбільш гнучким рішенням. Вони дозволяють оперативно реагувати на коливання ціни, використовувати золото як захисний елемент у криптопортфелі та швидко перебалансовувати позиції без виходу в фіат.

У підсумку оптимально не протиставляти різні формати, а поєднувати їх. Фізичне золото може слугувати «якорем стабільності», тоді як токенізоване — інструментом для маневру та ліквідності. Головне — усвідомлювати, що у цифровому форматі ключову роль відіграє довіра до емітента й власна відповідальність за безпеку доступу. Саме з таким розумінням «золото в цифрі» може стати справді корисною частиною інвестиційної стратегії.



