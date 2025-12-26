ТОП-10 найкращих бірж для торгівлі криптовалютою для українців

У 2025 році питання «де торгувати криптою» для українців звучало не як абстрактний вибір біржі, а як прагматична потреба бути у безпеці та без стресу — з адекватними комісіями та зрозумілим доступом до грошей. Для когось вирішальними стали низькі спреди й ліквідність, для когось — Proof of Reserves, репутація та комплаєнс, а для більшості — банальна практичність: як швидко завести кошти, купити USDT за гривню через P2P або картку, і так само безболісно вивести.

«Мінфін» підготував огляд бірж, які у 2025-му показали не обіцянки, а робочий рівень сервісу: стабільна торгова інфраструктура, зручність на десктопі та у мобільному застосунку, прозорі умови та зрозуміла логіка комісій.

Binance — найбільша біржа, за ліквідністю та масштабом, стабільний лідер, за обсягами торгів, які регулярно вимірюються десятками мільярдів доларів на добу. Це забезпечує глибокі стакани й менше проковзування (slippage) навіть для великих ордерів.

Для українців ключова практична перевага — різні сценарії входу: активний P2P-ринок і додаткові фіатні опції, які інколи знімають потребу в зовнішніх обмінниках. Важливий плюс — велика кількість торгових пар і ринків, тож користувач частіше може обійтися без зайвих конверсій і знайти ліквідність навіть поза популярними парами.

Окремо варто відзначити підхід до якості ринку: оцінка не зводиться лише до 24-годинних обсягів, а включає метрики, що описують виконання угод — глибину ліквідності, рівень спредів і очікуване проковзування під час волатильності. Біржа активно додає нові токени та пари, але паралельно відсікає фейкові активи, імітації відомих проєктів і підозрілі схеми з маніпуляціями. Для користувачів — це важливий фільтр у середовищі, де стає дедалі більше підводних каменів.

Безпека і контроль ризиків: Binance публікує Proof of Reserves на базі Merkle tree — користувач може криптографічно перевірити, що його баланс врахований у знімку зобов’язань, і зіставити ці дані з опублікованими резервами. Додатково діє страховий фонд SAFU — близько $1 млрд на випадок форс-мажорів. Базові елементи, як-от KYC, 2FA та whitelist, доповнюються моніторингом ринкових аномалій і фільтрами проти маніпуляцій. Окремий фокус — боротьба з фейковими токенами та підміною смарт-контрактів, а також відстеження типових ознак pump-and-dump.

Додаткові сервіси: Earn-продукти, зокрема, безстрокові на USDT та USDC, подвійні інвестиції (Dual Investment) та інші інструменти пасивного доходу; аналітична платформа Binance Alpha; Binance Deleted Account Service Tool (захищений портал самообслуговування для колишніх користувачів).

Binance — універсальна платформа для великих обсягів, активної торгівлі та роботи з широким набором інструментів, із відчутною перевагою для українських користувачів завдяки ліквідності, та зручними способами поповнення й виведення.

Bitget — універсальна біржа (UEX), що стрімко зростає й відома насамперед деривативами, соціальним трейдингом і доступом до різних класів активів, зокрема, через токенізовані акції.

Платформа фокусується на ф’ючерсах (входить до п’ятірки лідерів за обсягами торгів деривативами) та пропонує сервіс копітрейдингу, де початківці можуть автоматично слідувати стратегіям досвідчених трейдерів. Комісії в Bitget конкурентні. І хоча прямих гривневих платежів наразі немає, доступний P2P-обмін UAH-USDT, що робить біржу зручною для українців. Додатковий плюс для активних трейдерів — сильна ліквідність саме на деривативах: це зазвичай означає менші спреди й стабільніше виконання угод у волатильні періоди.

Крім того, Bitget робить акцент на універсальній моделі доступу до різних активів і розвиває токенізовані акції, які цього року показали доволі високу дохідність. Біржа не має окремого RWA-напряму, проте пропонує токенізовані акції через партнерство з xStocks. Паралельно платформа просуває продукти, на кшталт BGUSD (внутрішній дохідний продукт із щоденним нарахуванням), як місток між традиційними фінансами та криптоінфраструктурою.

У 2025 році Bitget також підсилила «розумні» інструменти: ШІ-асистент GetAgent дає торгові інсайти та допомагає швидше орієнтуватися в ринку.

Безпека: біржа впровадила Proof of Reserves на базі Merkle tree (із можливістю користувацької перевірки) і щомісячно публікує звіти (резерви ≥100%). Створено страховий фонд на $300 млн для захисту активів користувачів.

Також Bitget робить акцент на практичних речах для користувача — 2FA (включно з passkeys), whitelist на вивід і антифішингові коди.

Додаткові сервіси: на біржі мають попит токенізовані акції, функція Copy Trading (автоматичне копіювання угод успішних трейдерів), Launchpad для нових токенів, а також — Bitget Earn (стейкінг, заощадження) та ф’ючерсні торгові боти.

Bitget найкраще підійде активним ф’ючерсним трейдерам і тим, хто хоче системно використовувати копітрейдинг. Водночас біржа може бути цікавою й користувачам, які шукають ширший набір інструментів — зокрема, токенізовану експозицію на акції та ETF, не виходячи за межі криптоплатформи.

BYDFi

BYDFi (раніше BitYard) — відносно молода біржа, яка робить ставку на простий вхід у трейдинг: інтуїтивний інтерфейс, деморежим і низький поріг старту.

Платформа підтримує спотову торгівлю та деривативи з високим плечем (до 100−200х), а її сильна сторона — автоматизація: копітрейдинг і торгові боти доступні прямо в інтерфейсі.

У 2025 році BYDFi розвивала деривативи (зокрема, безстрокові контракти з маржею в USDC) та запустила MoonX — інструмент для торгівлі мемкоїнами з ринків Solana і BNB Chain у звичному CEX-форматі. Біржа також просуває BYDFi Card, як спосіб використовувати криптобаланси в повсякденних оплатах. За даними компанії, платформа має понад 1 млн користувачів у понад 190 країнах і підтримує лістинг 1000+ монет.

Важливо врахувати, що на сьогодні прямих опцій роботи з гривнею немає — поповнення переважно через криптоперекази або сторонні фіатні сервіси; втім, у майбутньому біржа планує розширювати фіатні онрампи (мости) через партнерів.

Безпека: регуляторні ліцензії MSB (США, Канада), членство в блокчейн-альянсах (CODE). 2FA, основна частина активів у холодному сховищі, також у BYDFi є захисний фонд на 800 BTC. Proof of Reserves публічно не надавався (біржа покладається на внутрішній комплаєнс і аудит).

Додаткові сервіси: демо-рахунок із 50 000 USDT для навчання торгівлі, вбудовані торгові боти, копітрейдинг на споті та ф’ючерсах. Є програми Earn (дефі-майнінг), Launchpool для мемкоїнів (MoonX) та інші.

BYDFi — чудовий вибір для початківців та ентузіастів, які хочуть спробувати різні формати трейдингу (спот, маржа, копітрейдинг) у відносно невеликому масштабі. Це зручний стартовий майданчик із низькими бар'єрами входу.

WhiteBIT — найбільша криптобіржа українського походження, яка сьогодні активно розширюється в Європі. Для українських користувачів вона чи не найзручніша, оскільки підтримує гривню напряму — можна швидко завести або вивести кошти на картку українського банку без сторонніх обмінників чи P2P.

Також WhiteBIT випустила власну дебетову картку Visa, що дозволяє витрачати криптовалюту з балансу в магазинах, отримуючи до 10% кешбеку в BTC. Комісії на торгівлю тут стандартні (0,1%), але є система VIP-рівнів та знижки з нативним токеном WBT. Також є актуальна промо з TradingView: до 30% кешбеку на комісії в USDTB (до кінця січня 2026).

Безпека: WhiteBIT робить акцент на відповідність світовим стандартам — 96% коштів зберігаються в холодних гаманцях, використовується WAF-фільтр від атак та AML-системи. Біржа пройшла аудит від Hacken і посідає місце в топ-5 найбезпечніших майданчиків за рейтингом CER.live. Обов’язкова KYC/AML-процедура для всіх користувачів, що відповідає вимогам FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей).

До того ж WhiteBIT тісно співпрацює з українською владою (МЗС, Мінцифри) у питаннях розвитку блокчейн та благодійності, що підвищує до неї довіру на локальному ринку.

Додаткові сервіси: нативний токен WBT дає не лише нижчі комісії, а й щоденні бонуси, доступ до знижок на партнерських сервісах тощо. Окрім криптодепозитів, популярною на біржі є функція Автоінвест. Також екосистема WhiteBIT містить у собі Whitepay (криптоплатіжний провайдер для бізнесу), освітні та соціальні проєкти, партнерства з футбольними командами, та навіть благодійні ініціативи в Україні.

WhiteBIT — оптимальний вибір для користувачів із України, які цінують простоту роботи з гривнею, локальну підтримку та високий рівень безпеки. Біржа чудово підходить для купівлі криптовалюти за гривні, довгострокового зберігання активів і щоденних транзакцій.

Bybit — біржа, що здобула популярність завдяки зручній торгівлі деривативами та високій швидкості роботи. Вона орієнтувалася на професійних трейдерів ф’ючерсами, але останнім часом активно розвиває і спотовий ринок (часом діють акції з нульовою комісією). Платформа відома якісним інтерфейсом: гнучкі налаштування графіків, різноманітні ордери та один із найзручніших мобільних додатків. Для українців Bybit цікавий наявністю P2P-торгівлі гривнею, хоча прямого фіатного шлюзу немає — це компроміс через відсутність локальної ліцензії.

Безпека: після краху FTX біржа впровадила Proof of Reserves із можливістю користувачам самостійно перевірити наявність своїх активів у резервах (система Merkle Tree). Біржа відома прозорим спілкуванням під час інцидентів (у лютому 2025 року оперативно підтвердила цілісність коштів після хакерської атаки).

Додатково: 2FA, апаратні ключі безпеки, фонд страховки від ліквідацій на деривативах.

Додаткові сервіси: Bybit Earn (депозити під відсотки, DeFi-пул), Launchpad для раннього доступу до токенів, NFT-маркетплейс, торгові боти та Copy Trading, опціонна торгівля (BTC, ETH). Активна спільнота, регулярні трейдерські конкурси.

Bybit найкраще підходить активним трейдерам, особливо на ринку ф’ючерсів — тут і висока ліквідність, і продуманий інструментарій. Також біржа підійде тим, хто цікавиться новими проєктами (через Bybit Launchpad) або хоче заробляти на відсотках, не виходячи з торгової платформи.

Kraken — легендарна американська криптобіржа, яка робить ставку на безпеку та відповідність регуляціям. Заснована у 2011 році, Kraken пережила всі злети та падіння індустрії, зберігши довіру користувачів — її навіть називають «банком» серед бірж за консервативний підхід. Платформа орієнтована на трейдерів та інвесторів із США, Європи та інших регульованих ринків, тому комісії тут вищі за середні (0,26% базовий тейкер), а інтерфейс дещо перевантажений функціями. В Україні Kraken не працює з гривнею і локальними картками, що ускладнює користування. Водночас її сильні сторони — надійність і правова захищеність.

Безпека: одна з найстаріших бірж із бездоганною репутацією — жодного успішного злому серверів Kraken за всю історію. Kraken регулюється фінансовими органами, публікує аудити резервів, має мільйонний страховий фонд і забезпечує повне резервування коштів клієнтів.

Додаткові сервіси: Kraken Staking — можливість отримувати винагороди за зберігання ETH, ADA, SOL та інших монет (для неамериканських користувачів); OTC-деск для великих угод; маржинальна торгівля (до 5х); NFT-біржа.

Kraken варта уваги для тих, хто ставить на перше місце безпеку та легальність. Вона підійде довгостроковим інвесторам або фондам, яким потрібна максимальна гарантія збереження активів, але не стане зручним рішенням для щоденної торгівлі з України через відсутність підтримки гривні.

KuCoin заслужила репутацію «народної біржі» завдяки величезному вибору альткоїнів та лояльному підходу до користувачів. На цій платформі часто з’являються нові монети раніше, ніж на інших великих біржах, тому KuCoin приваблює ентузіастів, які полюють на геми (маловідомі перспективні монети).

Для українців важливо, що KuCoin одна із перших реалізувала P2P-обмін із гривнею ще у 2020 році. Водночас варто мати на увазі, що, з погляду регуляції, KuCoin працює в «сірій зоні»: біржа не ліцензована офіційно, що накладає ризики (у 2023 році їй довелося примусово впровадити KYC після претензій регуляторів).

Безпека: у вересні 2020 року KuCoin пережила масштабний злом (~$280 млн), проте більшу частину коштів було відстежено і повернуто, решту відшкодував страховий фонд біржі. Після цього випадку система безпеки посилена: впроваджено комплекс Proof of Reserves. Також для користувачів доступні стандартні засоби захисту (2FA, контроль IP, антифішинг).

Додаткові сервіси: відома програма KuCoin Earn — стейкінг, гнучкі депозити, Crypto Lending (можна здавати свої монети в маржинальний прокат іншим трейдерам та отримувати відсотки). Торгові боти (спот і ф’ючерсні) вбудовані у платформу. Launchpad Spotlight — майданчик для інвестування в нові проєкти на ранній стадії. Також є фірмова передплачена карта KuCard (поки що недоступна для України).

KuCoin — чудова платформа для досвідчених трейдерів та інвесторів, які шукають максимальний вибір активів і можливість раннього доступу до перспективних токенів. Вона пропонує зручні P2P-операції з гривнею та безліч фінансових інструментів (стейкінг, лендинг, боти), але користувач повинен сам оцінювати регуляторні ризики, пов’язані з використанням неліцензованої біржі.

MEXC — біржа, що зробила собі ім'я на політиці нульових комісій і швидкому лістингу трендових активів. Вона пропонує унікально вигідні умови для активного трейдингу: відсутність комісії для мейкерів та мінімальні збори для тейкерів стимулюють великий обіг на платформі. Завдяки цьому MEXC часто входить до топ-10 бірж за денним обсягом, хоча частково такі обсяги можуть включати технічний трейдинг (арбітраж, маркетмейкинг).

Для українських користувачів MEXC цікава ще й тим, що підтримує гривневий P2P-обмін — купити USDT за UAH можна прямо через вбудований сервіс із оплатою на картку. При цьому реєстрація максимально проста: біржа не вимагає обов’язкової верифікації документів: якщо не користуватися фіатними каналами, анонімно можна виводити до 5 BTC на добу. Втім, відсутність регуляторного нагляду означає, що у разі проблем користувач покладається лише на репутацію компанії. MEXC досі не надавала публічних Proof-of-Reserves, тому рівень прозорості нижчий, ніж у популярніших бірж.

Безпека: MEXC базується в Сінгапурі/Сейшельських островах і працює без суворих ліцензій, тому значною мірою покладається на власні заходи безпеки. Біржа не зазнавала відомих масштабних зломів, але не публікує доказів резервів у відкритому доступі (ймовірно, проводить внутрішні аудити). Користувачам рекомендовано самостійно увімкнути всі засоби захисту (2FA, пін-коди, антифішинг).

MEXC відома, як платформа без обов’язкової верифікації — торгувати та виводити невеликі суми можна без KYC, що з одного боку зручно, з іншого — означає відсутність страхування з боку регуляторів.

Додаткові сервіси: біржа активно додає нові токени (часто перша запускає торги новими мемкоїнами). Періодично проводяться Kickstarter & M-Day — голосування і роздачі нових монет для власників токена MX. Також біржа мотивує користувачів P2P (проводить промоакції з бонусами за перший обмін).

MEXC — гарне рішення для досвідчених трейдерів, які прагнуть мінімізувати торгові витрати й отримати доступ до найекзотичніших альткоїнів. Завдяки нульовим комісіям тут вигідно здійснювати багаторазові угоди, скальпувати ринок. Однак для довготривалого зберігання великих сум або повної впевненості в регуляторному захисті краще розглядати прозоріші платформи.

Bitstamp — одна з найстаріших європейських бірж, яка працює в консервативній логіці: комплаєнс, стриманий лістинг і мінімум ризикових «фішок». За обсягами вона не конкурує з гігантами, тому її сильна сторона — не швидкі спекуляції на дрібних альткоїнах, а передбачуваний сервіс для базових активів. Комісії на старті вищі за звичні трейдерські CEX, натомість модель проста: чим більший обсяг — тим нижчі ставки, без прив’язки до внутрішнього токена. Для українців ключовий нюанс — відсутність швидкого гривневого онбордингу: зазвичай це EUR/SEPA (якщо є) або криптодепозит.

Безпека: біржа робить ставку на процеси: KYC, антифішингові й додаткові налаштування захисту акаунта, контроль виводів і комплаєнс-перевірки. Підхід консервативний: менше сумнівних лістингів і менше «сірих» механік. Із практичного боку це знижує ризики для довгострокового зберігання, але може бути незручним для тих, хто хоче максимально швидко зайти/вийти без бюрократії.

Додаткові сервіси: на біржі є Earn/криптолендинг без перевантаження екосистеми другорядними сервісами.

Bitstamp оптимальна для HODL-стратегій у європейській інфраструктурі, а не для активного деривативного трейдингу чи полювання за новими лістингами.

WEEX — криптобіржа, яка робить ставку на простий вхід і активний трейдинг, насамперед на деривативах. Її логіка — швидкий старт, мінімум зайвих кроків і фокус на інструментах для тих, хто торгує регулярно. Для активних користувачів діє VIP-система, пов’язана з торговою активністю та внутрішнім токеном WXT: вона дає відчутну економію на витратах і підштовхує трейдерів до вищих рівнів обслуговування.

Зручність у WEEX побудована навколо швидкої взаємодії з ринком: мобільний застосунок, базові торгові сценарії «в декілька кліків» і орієнтація на ф’ючерсний трейдинг. Для українських користувачів важлива практична деталь — на платформі доступний P2P-ринок із гривнею, тож купувати USDT можна безпосередньо через оголошення. Водночас прямих гривневих шлюзів, на кшталт банківських переказів, зазвичай немає, тому фіатний онбординг найчастіше зводиться саме до P2P або сторонніх платіжних сервісів.

Безпека: WEEX пропонує стандартні для індустрії налаштування захисту акаунта (2FA та антифішингові механізми). Водночас біржа не публікує Proof of Reserves у звичному для топмайданчиків форматі, натомість у власних матеріалах акцентує на механіках внутрішнього контролю та фонді захисту активів (заявленому як захисний резерв).

Додаткові сервіси: платформа розвиває інструменти для трейдингу та ком’юніті-активності (зокрема, елементи соціального трейдингу/копітрейдингу), а також OTC/обмінні сценарії, залежно від доступності в регіоні.

WEEX може бути цікавою активним трейдерам, які хочуть нижчу ціну торгівлі на деривативах через VIP-статуси та WXT і не женуться за «банківською» моделлю комплаєнсу.