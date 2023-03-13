До яких автовиробників варто придивитись інвесторам

Наразі майже всі автовиробники почали переходити на EV (електромобілі). Індустрія електромобілів стикається з перехресними потоками по ряду напрямків — інфляція, зростання цін на електроенергію. Очікується, що галузь долатиме ці перешкоди за допомогою технологічних інновацій. Про три перспективні компанії цього сектору розповів «Мінфіну» інвестиційний експерт, лектор курсів «Біржового університету» Руслан Демус.

Stellantis

Stellantis — це одна з найбільших автомобільних корпорацій у світі, яку створили в січні 2021 року шляхом злиття французької компанії PSA Group та італійської Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Stellantis налічує 14 автомобільних брендів, включаючи Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Maserati та інші. Загалом компанія має більш як 400 тисяч співробітників у всьому світі та входить до числа лідерів за обсягом виробництва легкових автомобілів в Європі.

Метою злиття PSA Group та FCA стало створення глобального лідера у сфері автомобільного виробництва та побудова більш стійкого та адаптивного бізнесу, який здатний до розвитку електричних технологій та автономного водіння.

Серед основних конкурентних переваг Stellantis можна виділити:

компанія може залучати дуже різні категорії клієнтів та підтримувати присутність на різних ринках завдяки широкій лінійці брендів;

інвестиції у новітні технології, дослідження та розробки дозволяють зберегти високу конкурентоспроможність та лідерські позиції в галузі;

широка географія присутності компанії забезпечує диверсифікацію ризиків, а використання місцевих ресурсів — скорочення витрат.

Зрештою, компанія є провідним світовим виробником автомобілів. Команда менеджерів Stellantis має хороший послужний список максимізації ціни/співвідношення по всьому портфелю.

Фінансові показники компанії стрімко зросли у 2021 році:

Виручка +214% р/р

Операційні доходи +403% р/р

Чистий прибуток +602% р/р

Операційна маржа склала 10%

P/E=3,61

P/B=1,13

P/S=0,32

Dare Forward 2030, який представили у березні 2022 року, фактично є цілісним планом. Він побудований на 3-х фундаментальних засадах, які можуть привести компанію до досягнення фінансової амбіції щодо подвоєння чистих доходів до 2030 року у порівнянні з 2021 роком.

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Toyota Motors

Toyota Motors — це японська автомобільна компанія, яка є однією з найбільших у світі та має широкий асортимент продукції, включаючи легкові та вантажні автомобілі, спортивні автомобілі, кросовери та інші типи транспорту.

Toyota є однією з найбільш інноваційних компаній в галузі автомобільного виробництва та багато вкладає у дослідження і розробку нових технологій, що дозволяє їй створювати автомобілі з високою якістю та продуктивністю. Однією з найбільш відомих технологій, розроблених Toyota, є гібридний привід, який поєднує бензиновий та електричний привід для підвищення ефективності палива та зниження викидів в атмосферу.

Основні конкурентні переваги Toyota Motors:

Компанія є однією з найбільш інноваційних та стабільно інвестує у дослідження та розробку нових технологій, що дозволяє їй залишатися серед лідерів сектору. Висока якість, надійність та довговічність продукції. Компанія, також, присутня у більш ніж 190 країнах світу, а це широкий ринок та можливість обслуговування продукції. Широкий асортимент автомобілів, що дозволяє компанії враховувати різні потреби та вимоги клієнтів: від легкових та вантажних автомобілів до спорткарів та кросоверів. Toyota активно розвиває екологічно чисті технології, такі як гібридні та електричні приводи, а також технології паливних елементів. Це дозволяє компанії допомагати знижувати викиди в атмосферу та зберігати навколишнє середовище.

Toyota є найбільшим японським виробником автомобілів, з глобальними продажами трохи меншими як 10 млн автомобілів у 2021 році. Компанія співпрацює з іншими японськими автовиробниками, такими як Subaru, Suzuki Motor та Mazda Motor з метою досягнення ще більшого ефекту. Toyota є одним з небагатьох автовиробників у світі, яка здатна побудувати вертикально інтегровану модель для електромобілів, включаючи акумулятори та технології енергоефективності транспортних засобів.

Фінансові показники компанії зростали у 2022 році:

Виручка +15% р/р

Операційні доходи +36% р/р

Чистий прибуток +27% р/р

Операційна маржа також продемонструвала зростання до 10%

P/E=10,50

P/B=0,92

P/S=0,85

Є ймовірність подальшого підвищення прибутків компанії завдяки покращенню модельного ряду, оскільки ланцюг постачання напівпровідників почне відновлюватися.

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BYD

BYD є одним із найбільших китайських виробників електромобілів (NEV) і силових акумуляторів, автобусів та інших транспортних засобів. Частка на ринку електромобілів та акумуляторних батарей у Китаї станом на ІІІ кв 2022 року становила 32% і 26%, відповідно. Крім того, компанія також виробляє сонячні та літій-іонні батареї, а також інші продукти, пов'язані зі збереженням електроенергії.

Окрім цього, BYD займається розробкою та виробництвом гібридних автомобілів, які поєднують у собі бензиновий двигун з електричним двигуном, що забезпечує скорочення витрат палива та зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу.

До основних конкурентних переваг BYD належать:

Компанія є однією з небагатьох, яка має власне виробництво батарейних елементів. Це дозволяє контролювати весь процес виробництва та забезпечувати якість продуктів.

Інвестиції у розробки та дослідження, а також, інноваційність, дозволяють залишатися серед лідерів.

Висока диверсифікація завдяки виробництву сонячних панелей, електронних пристроїв та інші пристроїв у галузі відновлювальної енергії.

Широка географічна присутність забезпечує широку диверсифікацію та дозволяє використовувати місцеві ресурси.

Компанія також відома своєю соціальною відповідальністю та турботою про довкілля.

Фінансові показники компанії демонстрували змішану динаміку у 2021 році:

Виручка +38% р/р

Операційні доходи -42% р/р

Чистий прибуток -28% р/р

Операційна маржа продемонструвала зниження і склала 4%.

P/E=79,46

P/B=7,66

P/S=2,37

BYD прагне лідерства, як у виробництві автомобілів, так і у виробництві акумуляторів. Цілком виправданими є очікування, що компанія отримає частку у великому та зростаючому китайському TAM (Total Addressable Market). Також цілком можливим є підвищення ємності батареї та потенціал для зовнішнього продажу.