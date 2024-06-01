У Міненерго оголосили новий «нічний тариф» на електроенергію для населення

З 1 червня «нічний тариф» на електроенергію для населення становитиме 2,16 грн/кВт. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Для нічного часу, як і раніше, застосовуватиметься коефіцієнт 0,5. Тобто вся спожита вночі електроенергія коштуватиме вдвічі менше, ніж удень.

«Нічний тариф» тариф 2,16 грн/кВт буде діяти при встановленому відповідному двозонному лічильнику.

Нагадаємо

Кабмін вирішив не розділяти кількість спожитих кіловатів й встановив єдиний тариф для населення — 4,32 грн/кВт.

Також відбулися зміни й для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт,

понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.

Що кажуть у Міненерго

«Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, додав він, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

«Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави — адресні субсидії», — наголосив міністр енергетики.