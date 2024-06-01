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1 червня 2024, 9:34

Росіяни вночі атакували дві українські ТЕС. Обладнання серйозно пошкоджено

В ніч на 1 червня росія атакувала українську енергетику у п'яти областях. Під удар потрапили дві теплоелектростанції. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В ніч на 1 червня росія атакувала українську енергетику у п'яти областях.
Фото: t.me/dsns_telegram

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Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже шоста ворожа атака на енергетичні об'єкти за 2,5 місяці.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період через обстріли 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, росіяни атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 31 травня, уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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