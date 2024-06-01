G7 та ЄС посилять тиск на банки, які допомагають росії обходити санкції — Bloomberg

Країни «Великої сімки» (G7) та Європейський Союз вивчають способи посилення тиску на банки, які допомагають рф обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела знайомих з цим питанням.

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Наразі обговорюються заходи, спрямовані проти кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень Банку росії, подібну до SWIFT, для обходу торговельних обмежень.

Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G-7 в Італії наступного місяця, де глави урядів мають намір узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій, накладених на росію за її війну проти України.

«Велика сімка» давно поставила своїм пріоритетом не дати росії отримати ключові технології, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

Але Москві вдалося обійти багато з цих обмежень, імпортуючи заборонені товари через треті країни, такі як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та країни Центральної Азії, часто через мережі посередників у багатьох юрисдикціях.

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Захід зосередив свою увагу на банках, які нібито сприяли деяким з цих транзакцій, попередивши їх про нові санкції. Відтак це спонукало кількох кредиторів посилити обмеження, що призвело до очевидного падіння російського імпорту.

Додається, що в рамках нового пакету санкцій Єврокомісія запропонувала обмеження для кредиторів, які використовують систему передачі фінансових повідомлень російського центрального банку, відому як СПФС, для обходу санкцій. Як і SWIFT, вона діє як захищена мережа обміну повідомленнями для полегшення міжбанківських платежів.

Минулого року використання системи майже потроїлося порівняно з 2022 роком. Зараз її використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах, включаючи Китай, Білорусь, Вірменію, Таджикистан і Казахстан.

Натомість експерти застерігають, що конкретні обмеження, які можуть з'явитися в результаті саміту G7, все ще перебувають у стадії розробки, і союзники можуть вжити різних заходів.