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1 червня 2024, 15:02

Акціонер Tesla звинувачує Маска в інсайдерській торгівлі акціями на понад $7,5 мільярда

Акціонер Tesla подав позов до суду на генерального директора компанії Ілона Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі, коли він наприкінці 2022 року продав акції Tesla понад $7,5 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Акціонер Tesla подав позов до суду на генерального директора компанії Ілона Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі, коли він наприкінці 2022 року продав акції Tesla понад $7,5 млрд.
Фото: uareview.com

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Маска звинувачують у тому, що він продав акції до того, як були оприлюднені потенційно невтішні цифри виробництва та поставок компанії.

Акціонер Майкл Перрі в позові, поданому до Канцелярського суду штату Делавер, заявив, що ціна акцій Tesla різко впала після того, як 2 січня 2023 року були оприлюднені показники компанії за четвертий квартал, і стверджував, що Маск «неправомірно отримав вигоду» у вигляді інсайдерських прибутків на суму близько $3 млрд.

«Маск використовував своє становище в Tesla, і він порушив свої фідуціарні обов’язки перед Tesla», — йдеться в позові, в якому суд вимагає від Маска повернути прибуток, отриманий від угод.

Згідно з позовом, Маск продавав акції в різні дати в листопаді 2022 року та грудні 2022 року.

Позов також звинувачує директорів Tesla в порушенні своїх фідуціарних обов'язків, дозволивши Маску продати акції.

У позові Перрі стверджує, що Маск, який у 2022 році заявив, що попит на автомобілі Tesla «відмінний», дізнався про нижчі, ніж очікувалося, показники в середині листопада, маючи доступ до даних у режимі реального часу, і продав свої акції до того, як інформація стала надбанням громадськості.

Після новин про знижки на автомобілі, які викликали занепокоєння щодо попиту, та оприлюднення цифр у січні, акції Tesla впали в ціні.

«Якби (Маск) дочекався, щоб здійснити ці продажі до публікації несприятливих новин… його продажі принесли б йому менше ніж 55% суми, реалізованої від його продажів у листопаді та грудні 2022 року», — йдеться в позові.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ілон Маск спростував інформацію про плани SpaceX провести розміщення акцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
1 червня 2024, 16:09
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