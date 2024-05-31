Subway розмістила облігації на рекордні $3,4 мільярда

Американська мережа ресторанів швидкого харчування Subway розмістила облігації на $3,4 млрд з трьома термінами погашення. Про це пише Financial Times.

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Облігації забезпечені роялті від американських франшиз компанії та об'єктами інтелектуальної власності. Обсяг розміщення став рекордним для такого типу паперів.

За даними обізнаних джерел газети, обсяг поданих інвесторами заявок перевищив $20 млрд, завдяки чому вдалося збільшити обсяг розміщення і знизити процентні ставки.

Зокрема, Subway розмістила п'ятирічні облігації на $1,35 млрд з 1,5-відсотковою премією до прибутковості п'ятирічних US Treasuries. Спочатку премія становила близько 2%.

Прибутковість п'ятирічних паперів компанії становила 6,07% річних, семирічних — 6,32%, десятирічних — 6,56%. У всіх випадках прибутковість перевищила показники традиційних корпоративних бондів з аналогічним рейтингом.

Subway використовує залучені кошти для погашення частини боргу загальним розміром $5,4 млрд, залученого для фінансування її придбання фондом прямих інвестицій Roark Capital.