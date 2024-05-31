Обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 21 млн

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 35,5%, що на 0,5 відсоткового пункта нижче показника станом на 1 квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зменшився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.

Обсяг непрацюючих кредитів за перший квартал 2024 року скоротився на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн, переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.