Україна домовилась з МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 мільярда

Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо перегляду 4-річної програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Це відкриває шлях до виділення п'ятого траншу розміром $2,2 млрд, повідомляє пресслужба Мінфіну.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Переговори за участі експертів МВФ разом з представниками Міністерства фінансів України, НБУ та інших органів влади відбувались у Києві та Варшаві протягом 23−31 травня.

Досягнуті домовленості мають бути затверджені Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями.

Україна виконала всі структурні маяки

«Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає $2,2 млрд», — заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пріоритети для фінансового сектора

В НБУ назвали пріоритети для фінансового сектора, на які вказав МВФ.

Це, зокрема, посилення банківського регулювання, нагляду, кредитної діяльності та інфраструктури ринків капіталу.

За умови збереження стійких інфляційних очікувань та привабливості гривневих інструментів Нацбанк зможе пом'якшити монетарну політику. А гнучкий обмінний курс як засіб адаптації економіки і валютного ринку до внутрішніх та зовнішніх шоків посприяє збереженню їхньої стійкості, йдеться в заяві.

МВФ відзначив, що потреби в бюджетному фінансуванні у 2024 році залишаються дуже високими. Тому виконання бюджету має враховувати фінансові обмеження та необхідність відновлення фіскальної та боргової стійкості.

Також зазначається, що бюджет 2025 року потребуватиме заходів з мобілізації внутрішніх доходів.

Нагадаємо

До Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $5,4 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн.