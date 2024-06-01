В Укренерго повідомили, коли сьогодні буде відключення світла

В перший день літа, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промисловості і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 18:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня — це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.