Ferrari переходить на електрокари: як вони змінять компанію

Цього тижня Ferrari пережила найбільше падіння акцій за останні три роки. Через це навіть доводилося призупиняти торги ними на Міланській біржі. Це сталося після тривалого зростання компанії останніми роками, який робив її унікальною з-поміж автовиробників. Про феномен Ferrari та чому їй стає все важче залишатися на вершині, розповідає «Мінфін».

Феномен автоіндустрії

Минулого року італійський виробник суперкарів Ferrari випустив близько 13,6 тис. авто. Для порівняння: Toyota поставила 9,4 млн автівок, Volkswagen — понад 5 млн. Однак, попри незначні обсяги, Ferrari має вагоме місце на ринку, і річ не лише у високій вартості машин чи історичній славі бренду. На відміну від колег, Ferrari демонструє неймовірні фінансові показники, а її капіталізація сягає $78 млрд.

1 вересня 2021 року Ferrari очолив новий генеральний директор — посаду обійняв науковець з досвідом роботи в ядерних дослідженнях Бенедетто Вінья. За понад 80-річну історію, у автовиробника було багато легендарних управлінців, починаючи із засновника Енцо Феррарі. Але саме Вінья може увійти в історію, як керівник, за якого Ferrari досягла найбільших фінансових успіхів.

Менш ніж за три роки відтоді, як він обійняв посаду гендиректора, акції компанії зроли майже на 100%, продемонструвавши неймовірне зростання для стагнуючого автомобільного ринку. Минулого року продажі нових авто в ЄС і США впали нижче межі 2019 року, оскільки власники все рідше змінюють свої автівки. Плюс, на автовиробників тиснули високі відсоткові ставки, прискорення інфляції та проблеми з постачанням комплектуючих.

Ситуація на ринку позначилася й на ціні акцій автовиробників. BMW та Toyota з вересня 2021 року продемонстрували досить скромні показники зростання — плюс 27% та 29% відповідно. Іншим пощастило меньше: ціна Ford впала на 7%, Volkswagen — майже на 42%, навіть акції Tesla, яка раніше демонструвала феноменальне зростання, за цей період знизились на 26%.

Коли Вінья очолив Ferrari, він був відомий, передусім як науковець і винахідник. Фізик-ядерник за освітою, на першу роботу він влаштувався до Європейської організації ядерних досліджень (та сама, що зараз відома завдяки побудові адронного колайдера), але вже за декілька років перейшов до швейцарської компанії STMicroelectronics. Тут він очолив команду з розробки тривимірного датчику руху.

Це той самий випадок, коли науковці самі до кінця не розуміли наслідків своїх досліджень. Передбачалось, що ця система працюватиме в подушках безпеки, і вона дійсно в них застосовується, але справжньої популярності здобула в ігровій індустрії.

Цей датчик відстежує рух гравців в ігрових консолях Nintendo Wii, а також визначає обертання екрану iPhone. Технологія донині приносить STMicroelectronics левову частку доходів. А сам Вінья увійшов до списку найкращих європейських винахідників у 2010 році. Загалом нинішній гендиректор Ferrari зареєстрував близько 200 патентів на винахід.

«Його глибоке розуміння технологій, що сприяють значним змінам у нашій галузі, а також перевірені інноваційні навички, вміння будувати бізнес та лідерство ще більше зміцнять Ferrari», — зазначив голова правління компанії Джон Елканн, коли її очолив Вінья.

Більше слухати, менше говорити

Перше, чим зайнявся Вінья на посаді, — це боротьба з бюрократією компанії задля прискорення ухвалення рішень.

«Коли умови навколишнього середовища змінюються на високій швидкості, вам потрібна команда, здатна адаптуватися до цієї швидкості», — пояснив він своє рішення.

Новий керівник бажав, щоб у Ferrari були менші і мобільніші команди, щоб функціонал людей не збігався і всі вони почували себе важливими. «У великій команді ти відчуваєш себе просто номером, а у невеликій — ти — людина, яка, так чи інакше, впливає на процес. Крім того, швидкість навчання на помилках стає набагато вищою» — пояснював він свою мету.

Процес реорганізації Вінья назвав скороченням «індексу бюрократичної маси». Як змінилась компанія, можна пояснити на такому простому прикладі: раніше між гендиректором і водіями-випробовувачами було шість рівнів співробітників, а стало лише три.

Очевидно, найпростіший спосіб зменшити кількість людей у командах — це почати скорочення. Тим паче, що останнім часом це звична практика для автовиробників. Наприклад, Tesla нещодавно звільнила 10% штату, а декілька днів тому заявила про нові скорочення. Також Ford цього року звільнив зі своїх європейських заводів 4 тис. працівників.

Натомість Вінья пішов іншим шляхом: попри реорганізацію виробничих процесів, кількість працівників Ferrari за його керівництва зросла.

Крім цього, він вирішив зробити акціонерами всіх робітників автовиробника. Наприкінці минулого року стало відомо, що кожен із понад 5 тис. співробітників отримає акцій на суму до 2 тис. євро. Ті ж, хто триматиме їх 3 роки, отримають ще 15% акцій від цієї кількості. Також робітникам покращили систему бонусів, передбачивши можливість частину з них конвертувати у акції. Завдяки цим крокам Ferrari вдалося уникнути страйків, які минулого року сколихнули ключових автогігантів.

Один із головних принципів Вінья — дослухатися до думки працівників, постачальників та клієнтів. «Не можна забувати, що у вас два вуха і лише один рот», — каже гендиректор Ferrari.

Перехід на електромобілі

Коли Вінья прийшов у компанію, було оголошено, що у 2025 році вона має представити свій перший електромобіль. Ця подія має стати однією з найбільших змін в історії Ferrari. Також виробник спорткарів збільшує виробництво гібридів, які почав робити близько 10 років тому. Передбачається, що до 2026 року на електрокари і гібриди припадатиме 60% всіх авто Ferrari. Далі частка «електричок» зростатиме і до 2030 року становитиме 40% всіх машин. Загальні інвестиції в напрям становитимуть 4,4 млрд євро.

«Стати екологічнішим важливо, особливо для компанії класу „люкс“, оскільки компанія класу „люкс“ виробляє емоційний та символічний, а не функціональний продукт», — говорить Вінья.

Для конструкторів Ferrari це означає, що вони працюють не просто в компанії сектору «люкс», а фактично в технологічному стартапі, який має перевинаходити свої автівки знову. Конкуренти на ринку теж нові: окрім спорткарів Tesla Roadster, це також китайський виробник електромобілів BYD, який вже представив свій повністю електричний суперкар за $240 тис. Також свій електромобіль готує давній італійський суперник Lamborghini.

Для того, щоб втрутитись в електричні перегони, Ferrari будує в Італії новий завод, який виготовлятиме електродвигуни та інвертори. Крім цього, компанія відкрила інноваційну дослідницьку лабораторію акумуляторів. Наразі Ferrari не планує самостійно робити акумулятори, але ділитиметься результатами досліджень зі своїми постачальниками.

Компанії доводиться вирішувати нехарактерні для інших виробників електрокарів проблеми. Наприклад, двигуни таких машин майже безшумні, що неприйнятно для любителів ревіння моторів Ferrari. Тому в компанії обіцяють встановити звукові генератори, які «озвучуватимуть» двигуни.

«Коли ми говоримо про розкішні автомобілі, ми говоримо про емоції, які ми можемо дати нашим клієнтам. Ми не говоримо про функціональність електромобілів, як роблять ті, кого ви бачите на дорогах. Ми не маємо сумнівів, що можемо надати нашим клієнтам унікальний досвід, оскільки здатні використовувати технології унікальним способом. Це те, чим наша компанія займається з моменту свого створення», — говорить Вінья.

Читайте також: Ларі Пейдж та Сергій Брін: як два аспіранти створили Google та чим займаються зараз

Водночас поки що компанія не забуває і про традиції. На початку травня вона презентувала дві нові моделі 12Cilindri та 12Cilindri Spider, оснащені саме бензиновими двигунами. Вартість цих моделей становить 395 та 435 тис. євро відповідно.

То чому ж акції падають

Акції Ferrari обвалились 7 травня, відразу після публікації квартального звіту. На міланській біржі вони впали відразу на 6,7%, після чого торги цими акціями було навіть призупинено, а коли відкрилась Нью-Йоркська біржа, там падіння склало 4,5%.

Обвал виглядає досить дивним. Адже в самій компанії вважають звіт успішним. «Початок року був дуже позитивним: доходи і прибуток продемонстрували двозначне зростання при стабільних поставках», — заявив Вінья.

Якщо поглянути на цифри, це дійсно так. Доходи за перший квартал, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, зросли на 11% і сягнули 1,59 млрд євро, а прибуток додав відразу 19% і становить 352 млн.

Причиною розчарування інвесторів стало те, що, за попередніми оцінками аналітиків, ці цифри мали б бути ще кращими — доходи очікувались на рівні 1,66 млрд євро.

Інший чинник, який не задовольнив власників акцій Ferrari, — підтвердження попереднього прогнозу на цей рік, за яким доходи мають становити 6,4 млрд євро, а експерти сподівалися на 7 млрд.

Таким чином, можна сказати, що причина падіння — не структурні проблеми в автовиробника, а перегрів очікувань інвесторів.

Проблема, через яку Ferrari не може демонструвати кращі цифри, — це падіння продажів у Китаї на фоні іпотечної кризи. В КНР італійська компанія постачає свій кожен десятий автомобіль, а за підсумками кварталу їх купівля тут знизилась на 20%.

В Європі і на Близькому Сході продажі зросли на 3%, а в Північній і Південній Америці — на 4%. Завдяки цьому майже вдалося перекрити просідання в Китаї: загалом із початку року продано 3 560 автівок — лише на 6 менше, ніж рік тому.

Водночас інвестори розуміють, якою б хорошою не була організація роботи компанії, вплинути на падіння ринку КНР їй не вдасться. А отже, й перспективи подальшого зростання не такі вже й безхмарні.

Ferrari — далеко не єдина компанія, яка страждає через фінансові проблеми в КНР. Інший виробник преміум-автомобілів, Porsche, акції якого за рік впали на 7,5%, також визнав уповільнення продажів у цій країні.

Значною мiрою через цей чинник за рік знизились акції виробників розкоші LVMH Moët Hennessy та Christian Dior — на 8% та 9% відповідно. Навіть iPhone у КНР почали купувати значно гірше, що потягло акції Apple донизу з початку року на 5%.

Попри ці проблеми, Вінья залишається впевненим у фінансовому благополуччі Ferrari. Компанія продає автівки переважно за довготривалим листом замовлень і зараз він «значною мірою» заповнений аж до 2026 року.

На фоні непоганих продажів працівникам Ferrari можна не хвилюватись за свої робочі місця, але цього може виявитись замало для того, щоб акції продовжували вибухове зростання попередніх трьох років. Для цього компанії варто сподіватися або на налагодження ситуації в Китаї, або ж шукати нові ідеї для збуту.

Поки що, попри тимчасову паніку, інвестори переважно продовжують вірити в технічний і управлінський талант Віньї. На наступний день після падіння ціна акцій почала відновлюватись і вже додала 1,3%.

Аналітики теж переважно позитивно дивляться на перспективи компанії. У квітні Evercore ISI Group оприлюднила прогноз, за яким через рік акції Ferrari будуть дорожчі на 16%, а Bernstein та Bank of America чекають зростання на 28%. Лише в Morgan Stanley виявляють скепсис, прогнозуючи, що вартість акцій залишатиметься приблизно на нинішньому рівні.

Читайте також: TikTok став вигнанцем у США: чому його не любить американська влада та хто від цього виграє

Попит у Китаї — це проблема насамперед відділу маркетингу, а ось для «технарів» справжнім випробуванням стане 2025 рік та презентація першого електрокара. Після цього стане зрозуміло, чи прийме ринок новацію та чи не поступатиметься вона традиційним суперкарам.