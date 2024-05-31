Рекордне падіння гривні, держборг перевищив 6 трлн, прогноз НБУ по росту економіки: головне за тиждень

Офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум. Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок — до 43,9850 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, коли курс опускався до 43,9708 грн за євро.

Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд.

Нацбанк погіршив прогноз зростання української економіки

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%.

В Україні у бідності живе майже третина всього населення — Світовий банк

Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 млн з 2020 року, що становить близько 29% населення, оскільки повномасштабне вторгнення рф продовжує руйнувати економіку країни.

ЄБРР підтримуватиме Україну до завершення війни, виділяючи по 1,5 мільярда євро щорічно

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з початку повномасштабного вторгнення профінансував проєкти в усіх секторах української економіки на суму 4 млрд євро і продовжить цю підтримку, доки ситуація не стабілізується. Після війни фінансування буде збільшено для відновлення країни.

Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт