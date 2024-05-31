У квітні експорт IT-послуг знизився на 3,5%

У квітні 2024 року обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив $545 млн, що на $20 млн менше у порівнянні з березнем. Про це повідомляє Львівський IT-кластер згідно з даними НБУ .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Загалом за перші чотири місяці року обсяг експорту комп’ютерних послуг складає $2,1 млрд, що на $78 млн менше ніж за аналогічний період у 2023 році.

«Ми бачимо, що техіндустрія, на жаль, у критичному стані. Обсяги експорту послуг зменшуються. Ми постійно наголошуємо: причиною цього є не вирішене питання бронювання ключових працівників індустрії. Львівський IT Кластер, як найбільше техоб'єднання України, наголошує на необхідності вдосконалення механізмів бронювання. Зокрема, впровадженні підходу з урахуванням економічного фактора», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у квітні цього року склав $1,4 млрд, що на $12 млн або ж 1% більше порівняно з березнем.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за 2023 рік IT-компанії сплатили в державний бюджет 20,8 млрд грн податків, що на 7,4% більше, ніж у 2022 році.