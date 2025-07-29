Де в Європі багатіють найшвидше: несподіваний лідер рейтингу UBS

У Європі найбільший стрибок добробуту громадян за останній рік відбувся в Угорщині, за нею йдуть Литва та Швеція. У Туреччині зафіксовано зниження на 20,9%. Про це йдеться у новому звіті транснаціонального інвестиційного банку UBS.

Як змінюються статки

За даними звіту UBS «Глобальне багатство 2025», у період із 2023 до 2024 року статок на одну дорослу людину збільшився в переважній більшості європейських країн.

В Угорщині зафіксовано найвище реальне зростання медіанного багатства на дорослу людину в період із 2023 до 2024 року — на 18,6%. Зростання також досягло 15% і вище в деяких інших країнах, таких як Литва (16,9%), Швеція (15,3%), Італія та Латвія (обидві 15%).

Згідно звіту, серед країн-членів ЄС, країн-кандидатів, членів ЄАВТ та Великобританії лише у Туреччині та Бельгії спостерігалося зниження медіанного добробуту на одного дорослого. Туреччина виділяється різким падінням на 20,9%, тоді як у Бельгії зафіксовано помірніше падіння на 5,6%.

Із п'яти найбільших економік Європи в Італії спостерігалося найвище реальне зростання добробуту на дорослу людину — 15%, тоді як у Великій Британії він був найнижчим — 5,3%. Франція (10,3%), Німеччина (9,5%) та Іспанія (9%) згрупувалися між ними.

За межами Європи значне зростання у 2024 році спостерігалося у Південній Кореї (13,9%), Австралії (10,7%), Канаді (9,6%) та Японії (8,6%). Зростання в США було невеликим і склало 2,3%. У Китаї та росії було зафіксовано помітне зниження на 6,3 та 8,2 % відповідно.

Якщо розглядати середню зміну добробуту, а не медіанну, то тут зниження торкнулося більшої кількості країн. У Туреччині (-14,6%) та Бельгії (-0,3%) середні показники знизилися, порівнюючи з медіанними значеннями. У Люксембурзі (-1,3%), Естонії (-2,3%), Франції (-1,8%) та Великій Британії (-3,6%) також було зафіксовано зниження.

П'ятирічні зміни: в Австрії зафіксовано найбільше зниження

Реальні зміни рівня добробуту з розрахунку на одну дорослу людину з початку 2020 року до кінця 2024 року виявляють довгостроковіші тенденції. Австрія стала головним відхиленням від норми: медіанний добробут на дорослу людину тут впав на 18%. За нею слідують Нідерланди (-2,3%) та Естонія (-0,1%).

У Європі найвищий приріст зафіксований на Кіпрі — 43,9%, за ним йдуть Данія, Латвія та Литва — кожна з приростом понад 30 %.

Зростання реального медіанного добробуту на дорослу людину також перевищило 25% на Мальті, у Словенії, Норвегії, Болгарії та Португалії.

Найбільше зростання серед п'яти провідних економік Європи спостерігалося у Німеччині — на 20,1%. Найнижчий показник зафіксовано в Італії — 4,7%. Сильне зростання показали Іспанія (17,8%) та Великобританія (16,3%), тоді як Франція продемонструвала помірніше зростання — 10,5%.

Найбільші неєвропейські країни повідомили про значне зростання, причому лідирують США (45,8%), за ними йде Південна Корея (31%).

У середніх показниках картина повністю змінюється. У декількох країнах спостерігалося зниження рівня добробуту однієї дорослої людини. Кіпр, де було зафіксовано найвище зростання медіанного добробуту, виявився серед аутсайдерів: середній добробут на одного дорослого знизився на -24,9%.

Інші значні падіння відбулися в Австрії (-13,1%), Мальті (-11,3%), Естонії (-10,6%), Італії (-9,4%) та Ірландії (-7,8%). Швейцарія, Люксембург, Нідерланди, Бельгія, Румунія та Словаччина також зафіксували порівняно помірне зниження.

Вплив високої інфляції

«Скорочення реального середнього добробуту на дорослу людину в цей період було зумовлене головним чином високою інфляцією у відповідних країнах, особливо в Австрії, Бельгії та Нідерландах, а також в Італії, хоча й трохи меншою мірою», — наголошується в доповіді.

Зростання чисельності дорослого населення стало ще одним чинником, який сприяв цьому, насамперед у Нідерландах і, меншою мірою у Швейцарії, йдеться у доповіді. У разі Швейцарії основним чинником стало знецінення валюти, за яким була інфляція.

Про що свідчать розбіжності?

У низці країн спостерігаються разючі розбіжності, де показники середнього та медіанного рівня добробуту на дорослу людину істотно відрізняються. Наприклад, у Швейцарії злегка негативне зростання середнього добробуту на дорослу людину можна порівняти з 14%-вим зростанням медіанного добробуту на дорослу людину.