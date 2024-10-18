Інвестори чекають на звіти техгігантів, чому ШІ знов змушує їх нервувати

Золото сяє, ринки зростають, а оптимізм перемагає, вважає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. Які події впливали на фондові ринки цього тижня і на які слід звернути увагу наступного тижня?

Цікавий тиждень. Начебто нічого доленосного й не трапилося, але з різних маленьких шматочків складається досить оптимістична мозаїка. Сезон корпоративних результатів набирає обертів, і поки що все складається досить добре.

Великі банки, які завжди вважалися гарними індикаторами того, що відбувається в економіці, відзвітували досить пристойними результатами.

Так, попит на кредити й досі невисокий, але обсяги транзакцій зростають, американський споживач охоче витрачає гроші і схоже, що не сильно переймається можливим сповільненням економіки.

Обсяги різноманітних інвестиційних угод із залучення коштів зі злиття та поглинання (M&A) теж зростають, Wall Street повертає втрачені позиції, отже, життя триває…

І як же не згадати про ще одного рекордсмена — золото! З початку року сяяння жовтого металу стало яскравішим на 32%! Чи не диво?! Цього тижня ціна золота встановила ще декілька історичних рекордів і дуже ймовірно, що продовжить зростати й далі.

Врешті-решт, активна купівля золота центральними банками має сенс — залежність від долара зменшується, та й ризики, пов’язані з можливими бюджетними проблемами в США, де борг вже складає 120% ВВП, а отже, цінами на держоблігації, теж знижуються. Та й рух центробанків у бік зниження відсоткових ставок теж додає золоту яскравішого блиску.

ШІ знову змушує інвесторів понервувати

Серед технологічних гігантів першим оголосив результати Netfliх. Сказати немає чого — результати чудові за всіма параметрами: кількість підписників, виторг, прибуток зростають, і навіть перевищують очікування.

Прогноз на майбутнє теж впевнено гарний, і закономірно, що ціна на акції зростає.

Тепер чекаємо на продовження від інших гігантів наступного тижня. Але, якщо вже мова зайшла про технологічні компанії, то кульмінацією сезону результатів, яка матиме величезне значення для майбутнього ринків, буде кінець листопада, коли звітуватиме Nvidia, адже майбутнє ринків значною мірою залежить від успіхів у розвитку технології штучного інтелекту (ШІ), який останнім часом є одним із головних каталізаторів зростання цін на акції.

А новини з ШІ-фронтів цього тижня були суперечливими.

Спочатку провальні результати ASML Holding N.V., найбільшого виробника обладнання для виробництва мікросхем, наштовхнули на думку, що вплив ШІ перебільшено, попит не такий вже й великий і розмов більше, ніж діла, що посіяло трохи паніки серед інвесторів.

Але не минуло й двох днів, як чудові результати TSMC, тайванського виробника мікропроцесорів, одного з найбільших у світі, розвіяли смуток. До того ж керівництво TSMC публічно всіх запевнило, що попит на процесори «ого-го який» і майбутніми роками тільки зростатиме.

Аж від серця відлягло, особливо шанувальникам Nvidia, які в той же час загнали ціну на рівень історичних рекордів, майже зрівнявши капіталізацію компанії з капіталізацією Apple.

А ще декілька років тому хто б міг про таке подумати?

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Китай намагається реанімувати економіку

Китай відчайдушно намагається виправити ситуацію в економіці. Минулими вихідними Міністр фінансів КНР виступив із публічною заявою про запланований владою пакет фіскальних заходів щодо підтримки економіки.

Гарна ініціатива, але декларативність і брак деталей та конкретних цифр у промові міністра не дали інвесторам порадіти по-справжньому — значного зростання, коли ринки відкрилися у понеділок, не сталося. Та й ситуація в економіці Піднебесної насправді не дуже радує.

За даними Bloomberg, у третьому кварталі ВВП КНР зріс на 4,6%, що менше, ніж у другому кварталі (4.7%), і є найгіршим показником із березня 2023 року. Та й до офіційного цільового показника в 5% теж далеченько.

Але компартія, уряд та центральний банк не здаються і продовжують вживати заходів, щоб повернутися до зростання. Впевнений, що найближчими місяцями почуємо про нові ініціативи, і сподіваюся, там буде більше конкретики.

А поки що, в п’ятницю, Народний банк Китаю оголосив про пакет заходів на підтримку фондового ринку, що змусило індекси «потужно», як люблять казати владні мужі, зазеленіти.

Що в результаті

В результаті все добре — тиждень гарних новин і всепереможного оптимізму.

І тепер, головне — не розслабитися, що є непростим завданням в такій ідилічній атмосфері, і не піймати ґаву, а їх у богів фінансових ринків завжди приховано чимало, особливо для занадто довірливих інвесторів.