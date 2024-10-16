Акції зростання: як їх знайти і читати звітність компаній, на прикладі Meta та Apple

Що таке акції зростання, на які варто звернути увагу, та чому прибуток не завжди є пріоритетом, розповіла інвестиційна експертка Дарина Совенко.

Акції зростання — один із найпривабливіших активів в арсеналі інвестора. Вже понад 10 років акції Apple, Amazon і Tesla перевершують акції вартості та домінують у ринкових індексах. У 2023 році, після потужного відновлення, акції зростання зросли майже на 37% і стали в центрі уваги інвесторів. Це було другим, за величиною, перевищення результатів за 25 років, поступаючись лише величезним прибуткам, досягнутим під час пандемічного ралі у 2020 році.

Що таке акції зростання

Акції зростання — це папери компаній, які збільшують свої доходи швидше за середній показник на ринку. На відміну від консервативних інвестицій, ці компанії зазвичай реінвестують свої прибутки в бізнес для подальшого розширення, а не виплачують дивіденди акціонерам. Ця стратегія вирізняє їх і сприяє їхньому зростанню.

Таким компаніям та їх акціям притаманні:

Високі темпи зростання доходів . Ці компанії швидко розвиваються, чим і завойовують ринкову частку внаслідок виходу на нові ринки або запуску інноваційних продуктів.

. Ці компанії швидко розвиваються, чим і завойовують ринкову частку внаслідок виходу на нові ринки або запуску інноваційних продуктів. Високий коефіцієнт P/E . Цей показник відображає високі очікування інвесторів щодо майбутнього зростання. Однак це також збільшує ризик цінових коригувань.

Цей показник відображає високі очікування інвесторів щодо майбутнього зростання. Однак це також збільшує ризик цінових коригувань. Інноваційність та конкурентоспроможність . Компанії зростання часто є лідерами на ринку завдяки постійному розвитку та інвестиціям у дослідження нових бізнес-моделей.

. Компанії зростання часто є лідерами на ринку завдяки постійному розвитку та інвестиціям у дослідження нових бізнес-моделей. Сильна ринкова позиція . Компанії мають конкурентну перевагу завдяки унікальним продуктам, сильному бренду та високим бар'єрам для входу в їхню галузь.

. Компанії мають конкурентну перевагу завдяки унікальним продуктам, сильному бренду та високим бар'єрам для входу в їхню галузь. Волатильність . Ці акції нестабільніші в ціні, що залежить від змін у доходах, ринкового настрою чи перспектив.

. Ці акції нестабільніші в ціні, що залежить від змін у доходах, ринкового настрою чи перспектив. Низькі або відсутні дивіденди. Замість виплати дивідендів, акції зростання, зазвичай, реінвестують прибутки у розширення, зосереджуючись на довгостроковому зростанні, а не на виплатах акціонерам.

Як аналізувати акції зростання

Аналіз акцій зростання передбачає врахування багатьох чинників, які допомагають оцінити потенційний прибуток. Важливо провести глибокий аналіз історичних результатів компанії. Чи спостерігається стабільне покращення прибутків? Аналіз минулих фінансових показників дозволяє зрозуміти, чого очікувати в майбутньому. Один квартал із високими прибутками може бути ознакою зростання або випадковістю, тому необхідно визначити, чи є це реальним трендом.

Низькі або негативні прибутки не завжди означають, що інвестиції є невигідними. Багато молодих компаній вкладають свої доходи в розширення, навіть якщо це призводить до короткострокових втрат. Наприклад, Amazon роками реінвестувала більшість своїх прибутків для побудови глобальної імперії.

Фінансові показники для визначення акцій зростання

Після аналізу історичної прибутковості інвестору необхідно звернутися до фінансових показників, аби визначити акції зростання. Ось декілька важливих індикаторів:

Показник Опис Формула Оптимальне значення для акцій зростання EPS Вимірює зростання прибутку на акцію EPS = (Чистий прибуток — Преф. дивіденди) / Акції Позитивний та зростаючий EPS вказує на потенціал зростання ROE Ефективність у генерації прибутку з акціонерного капіталу ROE = Чистий прибуток / Акціонерний капітал ROE > 15% є ідеальним для акцій зростання P/E Порівнює ціну з прибутком, відображаючи очікування інвесторів щодо зростання P/E = Ціна акції / Прибуток на акцію P/E > 20 є типовим для акцій зростання, але високий P/E може бути ознакою ризику

Прибуток на акцію (EPS)

Стабільне зростання EPS часто свідчить про успішну діяльність компанії. Іноді компанії підвищують EPS завдяки бухгалтерським хитрощам: вони можуть завчасно визнавати доходи або використовувати разові прибутки від продажу активів. Це покращує показники на короткий період, але не говорить про справжнє зростання.

Зворотний викуп акцій — це ще одна стратегія, якою компанія зменшує кількість акцій в обігу, що робить EPS вищим, навіть якщо дохід не зріс. Це може створити оманливе враження зростання без реального збільшення прибутку.

Рентабельність власного капіталу (ROE)

Це ключова метрика для інвесторів, що оцінюють акції зростання. Вона показує, наскільки ефективно компанія перетворює інвестиції в прибуток, і відображає якість управління ресурсами. Високий ROE свідчить про здатність компанії ефективно генерувати прибуток із вкладеного капіталу.

Компанії з показником ROE понад 15% часто вважаються успішними, як-от Jensen. Проте, якщо високий ROE досягається великими боргами, це може призвести до тимчасового зростання прибутковості, але збільшує ризики в умовах економічної кризи чи підвищення відсоткових ставок. Саме тому досвідчені інвестори звертають увагу не лише на сам показник ROE, а й оцінюють стійкість його основи, аби уникнути фінансових маніпуляцій.

Співвідношення ціни до прибутку (P/E)

Коефіцієнт P/E є одним із найкорисніших інструментів для інвесторів, орієнтованих на акції зростання. Зазвичай, вищий коефіцієнт P/E означає, що інвестори очікують на швидке зростання компанії. Але це також вказує на готовність інвесторів приймати більші ризики заради потенційної нагороди.

Важливо також порівнювати коефіцієнт P/E компанії з її конкурентами в тій самій галузі, адже різні сектори мають власні шаблони зростання. Технологічні компанії, зазвичай, мають вищі P/E, ніж традиційні галузі, де зростання повільніше, але стабільніше. Знання середнього P/E у галузі допомагає оцінити, чи акція є недооціненою або переоціненою.

Чому прибуток не завжди є пріоритетом

Компанії зростання часто не є прибутковими на ранніх етапах, тому інвестори не фокусуються виключно на цьому критерії при оцінці їх акцій. Бізнеси спрямовують ресурси на розширення, запуск нових продуктів та вихід на нові ринки. Це дозволило Amazon домінувати у своїй галузі, зосередившись на зростанні, а не на прибутковості.

Через агресивний цикл зростання такі компанії зазвичай не виплачують дивідендів, реінвестуючи кошти в бізнес. Основний прибуток від акцій зростання базується на їхній вартості як активу. Проте є винятки: деякі швидкозростаючі компанії, як Microsoft, поєднують потенціал довгострокового зростання з виплатою дивідендів, які вона надає з 2003 року.

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Акції зростання Meta

У 2023 році акції Meta Platforms (META) зросли на понад 140%. Це відбулося завдяки зосередженню на рекламі з використанням штучного інтелекту (ШІ), повернувшись до основних бізнес-пріоритетів.

У 2024 році Meta впровадила важливі оновлення, зокрема, нові інструменти на базі ШІ для спрощення створення контенту в Instagram та Facebook, а також функції змішаної реальності для Meta Quest. Розширені налаштування конфіденційності надали користувачам більше контролю над своїми даними, а спрощені інструменти електронної комерції полегшили процес продажів для творців контенту та брендів. Основний фокус компанії залишається на ШІ, конфіденційності та метавсесвіті.

Вартість акції Meta станом на жовтень 2024 року

EPS: $5,16

У Q2 2024 року EPS Meta Platforms зріс на 73,15% — до $5,16, головним чином через збільшення користувачів на Facebook, Instagram та WhatsApp. За 12 місяців до червня 2024 року EPS зріс на 127,71% — до $19,56. У 2023 році річний EPS збільшився на 73,11% — до $14,87 завдяки зростанню доходів на 22% і збільшенню показів реклами на 10%.

Показник P/E: ~29

Останній P/E Meta Platforms залишається дещо нижчим за медіанний P/E в 30,6x за останні 5 років, з піком 32,5x у грудні 2019 року. Середній P/E за 2019−2023 рр. становив близько 25,6x. Це відображає обережний оптимізм щодо майбутнього Meta, яка інвестує в рекламні технології ШІ та балансує з витратами на проєкти Reality Labs та Metaverse.

ROE: ~34

Meta Platforms повідомила про ROE на рівні 34,16% за квартал, що закінчився 30.06.2024 р . Він демонструє суттєве поліпшення, порівнюючи зі середнім ROE 21,4% за 2023 рік, яке вже відображало зростання на 11,79% від попередніх рівнів.

Duolingo — зростання не тільки у знаннях

Duolingo (DUOL) пережила волатильний 2023 рік, коли ціна акцій зросла на 213%, але у 2024 році впала на 26%. Попри ці коливання, компанія продовжує розвивати свій бізнес онлайн-освіти, позиціонуючи себе, як акцію з високим потенціалом зростання.

Duolingo розширює свої програми, додаючи математику та музику, а також запустила Duolingo Max — преміум-продукт у п'яти курсах, доступний у 27 країнах. Хоча повний фінансовий вплив від Max не буде відчутний до 2025 року, JPMorgan прогнозує, що він може принести $44,3 млн доходу до 2024 року, із подальшим зростанням до $134,2 млн у 2025 році.

Вартість акції Duolingo станом на жовтень 2024 року

EPS: $0,56

У Q2 2024 року EPS зріс на 522,22% — до $0,56, що різко контрастує з тогорічними показниками. У 2023 році EPS впав на 125,83%, порівнюючи з 2022 роком, але нещодавнє зростання свідчить про відновлення завдяки збільшенню доходів після впровадження AI-функцій.

ROE: ~13,1

У 2023 році ROE становив -3,47, що означало падіння на 74,14%, порівнюючи з 2022 роком. Це зумовлене зростанням кількості користувачів, збільшенням платних підписок та поліпшенням навчальних можливостей завдяки ШІ.

Коефіцієнт P/E: ~201

Цей високий коефіцієнт P/E сигналізує про великі очікування інвесторів щодо майбутнього зростання компанії. Хоча акція оцінюється на рівні досконалості, це також супроводжується значним ризиком, якщо ці очікування не справдяться.

Apple

Apple Inc. (AAPL) зазнала значних змін у бізнес-моделі за останні декілька років — сервіси, на кшталт iCloud, Apple Pay, TV+ та App Store, стали важливими джерелами доходу. У Q3 2024 року ці сервіси показали зростання продажів на 14% та валовий прибуток у 74%, забезпечуючи Apple стабільний та передбачуваний потік доходу. Попри цю трансформацію, апаратні продукти залишаються в центрі успіху Apple, адже фізичні продукти склали 72% загального доходу у третьому кварталі, а продажі iPhone — 46%.

Вартість акції Apple станом на жовтень 2024 року





EPS: $1,4

EPS склав приблизно $1,4 за квартал, що закінчився в червні 2024 року, порівнюючи з очікуваним значенням $1,35. У травні 2024 року Apple оголосила про зворотний викуп акцій на суму $110 млрд, що є найбільшим у корпоративній історії. Зважаючи на наявність масштабних програм викупу, регулярні викупи акцій Apple, з середнім обсягом близько $100 мільярдів на рік, значно підвищують вартість для акціонерів шляхом зменшення кількості акцій в обігу та збільшення прибутку на акцію.

ROE: ~147

За Q2 2024 року цей показник ROE демонструє високу ефективність у генеруванні прибутку з акціонерного капіталу. У 2023 році середній ROE Apple становив 161,87%, що відображає незначне зниження на 2,74%, порівнюючи з 2022 роком. Це незначне зменшення ROE з 2022 до 2023 року, ймовірно, пов'язане зі збільшенням інвестицій або операційних витрат, але загалом ROE залишається надзвичайно високим, що є яскравим свідченням фінансової міцності Apple.

Показник P/E: ~53

Поточний коефіцієнт P/E Apple 35,36 на 68% вищий за його десятирічний середній показник 21,02. Інвестори все ще готові платити значно більше за кожен долар прибутку Apple, ніж зазвичай у минулому. Востаннє коефіцієнт P/E Apple досягав таких високих показників у грудні 2020 року, коли ціна акцій становила $131,97 при EPS $3,74.

Швидкозростаючі компанії можуть запропонувати величезний потенціал зростання в довгостроковій перспективі, але вони вимагають пильної уваги за фундаментальними показниками бізнесу, сильним керівництвом та стійкими інноваціями. Також будьте готові до цінових коливань — принаймні, в короткостроковій перспективі, оскільки ці акції зазвичай зазнають більших коливань на основі звітів про прибутки, ринкових настроїв або запуску нових продуктів.