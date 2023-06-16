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16 червня 2023, 14:55 Читать на русском

Жадібність перемогла страх: чим за це платитимуть інвестори

Свіжі дані про інфляцію, динаміку роздрібних продажів та взята ФРС пауза у підвищенні ставок додали стимулів bull market. Інвестори сповнені оптимізму і прожовжують змітати акції компаній, пов'язаних із штучним інтелектом. Чим доведеться платити за таку безтурботність, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Оголошення даних про інфляцію, динаміку роздрібних продажів та рішення ФРС додали стимулів bull market.

Інфляція сповільнюється

В травні роздрібні ціни зросли на 4%, в річному вимірі, що краще, ніж очікувалося, 4.1%, і суттєво менше, ніж 4.9% у квітні. Базова інфляція, не враховуючи цін на продукти харчування та пальне, зменшилася до 5.3%, точнісінько у відповідності з прогнозом.

Інфляція на рівні виробників знизилася до 1.1%, що нижче прогнозу у 1.5% та є найменшим значенням з грудня 2020-го.

Схоже, що дії ФРС таки дають певні результати, але головне питання — як довго ФРС продовжить утримувати ставку на поточному високому рівні — залишається відкритим.

Чи вдалося ФРС налякати інвесторів

Як і очікувалося, ФРС ставку не підвищив. Але підвищив прогноз того, якою вона має бути на кінець року. В березні казали про 5.1%, а зараз — 5.6%. І цікаво, що жоден з членів монетарного комітету ФРС не прогнозує, що ставку має бути знижено до кінця року.

Виступаючи на прес-конференції, Пауелл сказав, що «мова йде про пару років», потрібних для зниження і, як завжди, все буде залежати від даних. В цілому, ФРС намагався бути помірковано «hawkish», але ось чи вдалося йому налякати інвесторів?

Якщо мова про тих, хто торгує акціями, то точно ні. Щодо ринку облігацій, то там довіри до центрального банку трохи більше. Цікаво, що учасники засідання ФРС трохи підвищили прогноз зростання ВВП у 2023 році, з 0.4% до 1.0%, але зменшили, відповідно, у 2024 та 2025 роках. Втішає лише те, що динаміка ВВП все ж очікується позитивною, отже, теорія «м'якої посадки» поки що жива.

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ЄЦБ продовжує курс підвищення

Європейський центральний банк (ЄЦБ), який трохи відстає у своїх діях порівняно з ФРС, на черговому засіданні, у четвер, підвищив ставку на 25 бп, до 4%, що є найвищим рівнем з 2008 року.

Більше того, виступаючи на підсумковій прес-конференції, Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що в липні, на наступному засіданні, ймовірніше за все, відбудеться ще одне підвищення, оскільки прогнози майбутньої інфляції поки що не дуже втішні — ціни в єврозоні продовжать зростати.

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Ринки сповнені оптимузму

Попри всі «залякування» з боку центрального банку, S&P 500 продовжує зростати і вже відвоював все, що втратив з квітня минулого року. Так начебто і не було цілого року підвищення ставки, яке стало ледь не самим стрімким за всю історію ФРС.

Інвестори сповнені оптимізму, віра в штучний інтелект повністю затьмарює розум, штовхаючи купувати акції компаній, хоч якось пов’язаних з ІТ, за будь-яку ціну, та повністю витісняючи зі свідомості будь-які згадки про можливу рецесію.

Дуже схоже на те, що відбувалося в 2000−02 роках, коли всі тільки й говорили, що про «доткоми» та «телекоми», а потім знадобилося багато років поки ринок зміг відновитися.

Логічно буде думати, що попереду на нас чекає щось схоже — навряд чи подібне стрімке підвищення ставки може пройти безслідно для економіки, а отже, і для фінансових ринків.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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