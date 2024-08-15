Індекс S&P тримається близько до історичного максимуму. На що очікувати до кінця року

Прогнози щодо індексу S&P 500 коливаються від радісних надій на диво штучного інтелекту до розмов про кризу на фондовому ринку та інших активів. Але це не скасовує факту стрімкого зростання індексу. Якою є реальна ситуація і чого очікувати в найближчому майбутньому, розповів інвестиційний експерт Філіп Олійник.

Стрімке зростання S&P 500

Індекс S&P 500 — один із головних орієнтирів за акціями США, який охоплює близько 75% капіталізації фондового ринку. Власники активів прагнуть перевершити цей індекс, щоб отримати додатковий дохід, і тому прогнози щодо S&P 500 завжди актуальні для трейдерів та інвесторів.

Очікування за індексом варіюються від зростання акцій у новій технологічній епосі штучного інтелекту до прогнозів рецесії, що передбачають обвал та кризу в ризикових активах, як-от акції, нерухомість та криптовалюта.

За перше півріччя 2024 року S&P 500 зріс на 15,1%, ніж побив історичні максимуми. Основними драйверами зростання стали компанії «Чудової сімки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA, Tesla), які зараз займають близько 30% капіталізації індексу, що є рекордом у XXI столітті.

Чому зростання акцій — не така вже й позитивна новина?

Зростання акцій виправдане прибутком компаній, але не повністю. Прибуток зріс, але не так суттєво, як вартість акцій. Сукупний прибуток компаній досяг піка наприкінці 2021 року і поки що не перевершив цей рівень. Співвідношення капіталізації S&P 500 до чистого прибутку (P/E) зараз на рівні 29, що майже вдвічі вище від медіанного значення 15.

Важливим чинником є поточна ринкова ситуація з домогосподарствами США, які володіють акціями на рекордних рівнях, — 34,7% від їхніх фінансових активів. Подібне спостерігалося у 2000 та 1969 роках (31% та 29,5% відповідно), що часто асоціюється з вершинами фондового ринку перед падінням.

До того ж у США рекордна кількість банкрутств, яка вища за ті ж самі випадки COVID-19. Сукупний індекс випереджаючих економічних індикаторів знижується вже майже 2 роки, що свідчить про високу ймовірність рецесії.

Підбиваючи підсумки ситуацій, що склалися, можна виділити основні факти:

1. З економікою США не все гаразд і вона рухається в рецесію.

2. Акції США знаходяться в ейфорії, прибутки зростають не так швидко, як очікування інвесторів у майбутньому феноменальному прибутку.

Який цільовий рівень за S&P 500 до кінця року?

Відразу важливо позначити, що не варто ухвалювати інвестиційні рішення на підставі чиєїсь аналітики. Завжди проводьте власне дослідження ринку і пам'ятайте головне — ніхто, окрім вас, не є відповідальним за ваші гроші.

На статистиці позначені очікування інвестиційних банків на початку 2024 року на кінець 2024 року. S&P 500 зараз вище за всі ці значення і перебував на рівні 5 660 пунктів.

Мої особисті очікування полягають у тому, що ми, радше, біля вершини, ніж біля дна. На це вказують декілька чинників:

рівень відсоткових ставок, який почне знижуватись у вересні 2024 року, згідно з даними Fed Pivot від Elliot Wave;

скорочення інвертованої кривої дохідності державних облігацій США;

вихід із інверсії цієї кривої є 100% кризовим індикатором протягом останніх 100 років.

Якщо «малювати» цільові рівні за індексом, то я рекомендував би звернутися до графіка SPX/M2SL — це індекс S&P 500 щодо грошової маси М2. Зараз це одні з найвищих рівнів цього індикатора, майже на рівні максимуму доткомів. Сильні «зони» опору так спостерігаються при вартості індексу 5 700−5 800. А історичний максимум — у зоні 6 400 за індексом S&P 500.

Я вважаю, що 5 700 ми можемо побачити. Але також існує ймовірність того, що попередній пік у розмірі 5 680 цілком міг бути абсолютним максимумом перед початком рецесії, і значення вище навряд чи буде.

Рівень, куди S&P 500 «має» скоригуватися, виходячи з історичних даних, — приблизно 3 500−3 600. Це зона, де почалася інверсія кривої дохідності держоблігацій США, оскільки індекс завжди повертається до рівня, звідки почалася інверсія.

Чорний понеділок у Японії та екстремальний страх у США

5 серпня 2024 року Японський фондовий індекс Nikkei 225 показав свій другий найгірший день за всю свою історію. Індекс провалився майже на 13%. Американські індекси також відреагували активним падінням, проте найцікавіше показав себе індекс волатильності (страху) VIX, який досягнув рівнів 65+, і його спостерігали лише під час криз 2008 та 2020 років.

Потім було швидке відновлення, проте залишився неприємний осад. Саме цей епізод показав, наскільки різко може початися криза, і якщо інвестори не готувалися до поганого сценарію заздалегідь, не планували підстрахування на випадок різкого краху — то маємо велику ймовірність серйозної втрати капіталу.

Захисні активи — необхідність для кожного інвестора

Попереду на ринок чекають місяці серпень, вересень та жовтень. Серпень — відносно сезонно-нейтральний місяць, коли можемо чекати на новий невеликий буллран із вершиною на останньому тижні серпня. Вересень та жовтень — сезонно-слабкі місяці для американських акцій. І динаміка саме з початку осені 2024 року може визначити подальший тренд на 6−9 місяців вперед для американського індексу.

Будьте дуже обережні, якщо у вашому портфелі надмірна концентрація американських акцій, технологічного сектору чи акцій «зростання». Нині ці активи вкрай переоцінені, і в портфелі варто збирати цінні папери з різних секторів, країн та «чинників». Ви також можете розглянути інші класи активів, такі як облігації або товарні активи.

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У моменти високої емоційності, що саме й відбувається в кризи, важливо зберігати відданість своїй інвестиційній стратегії, заздалегідь прораховувати, що і коли ви збираєтеся купити. І, звичайно ж, бути впевненим у власних силах при не найкращому розкладі, наприклад, якщо акції втратять 40−50% від своєї поточної вартості.