Гігантський штраф чи дроблення: як покарають Google за монополію

Після обвалу ринки трохи відіграли втрати і до кінця минулого тижня закрилися у невеликому мінусі. За тиждень індекс S&P 500 втратив 0,05%, Dow — 0,6%, а індекс Nasdaq — 0,2%. Події на світових фінансових ринках затьмарили інші події, які, втім, також можуть стати знаковими.

Однією з таких подій, безперечно, є рішення суду, яким компанія Google була визнана монополістом на ринку так званого «загального інтернет-пошуку» та інтернет-реклами. Востаннє велику IT-компанію (Microsoft) визнавали монополістом понад 20 років тому.

Антимонопольна справа проти Google була ініційована Міністерством юстиції США у 2020 році. Позивачу знадобилося три роки, щоб зібрати докази провини, сам процес тривав майже рік. Результат — обвинувальний вирок, винесений окружним судом США в окрузі Колумбія.

Суд констатував досить очевидний факт, що Google вже понад 10 років є лідером ринку так званого загального пошуку в інтернеті (цей сегмент не включає спеціалізований пошук на окремих сайтах та в соцмережах). У 2020 році в середньому близько 90% загальних пошукових запитів проходили через нього, порівнюючи з 6% у найближчого конкурента — пошуковика Bing від Microsoft.

Менш помітний, але дуже важливий елемент тотального домінування Google над конкурентами — так звані «ексклюзивні контракти дистрибуції за замовчуванням». Компанія уклала їх із великими постачальниками програмного забезпечення та смартфонів, такими як Apple, Motorola, Samsung, Verizon, T-mobile та AT&T.

Це означає, по-перше, що на нових пристроях виробником можуть бути встановлені лише пошукові програми та застосунки з пошуком Google. По-друге, цей пошук повинен бути включений у них як основний «за замовчуванням».

Останнє — дуже важлива перевага: як показали дослідження Google, багато людей схильні користуватися звичними програмами та додатками, але не схильні витрачати час, копаючись у їхніх налаштуваннях. Тому щонайменше 50% користувачів нових пристроїв відразу ж стають користувачами пошуку Google, зазначили в суді.

Така співпраця вигідна і партнерам Google, який віддає їм відсоток від вартості пошукової реклами, яка показана через партнерські пристрої та програми. У 2021 році ці виплати досягли $26 млрд — учетверо більше, ніж решта витрат Google, пов'язаних із забезпеченням роботи пошуку, зазначено у рішенні суду.

Звичайно, Google оскаржуватиме рішення суду через апеляцію. Але можливе покарання невідоме не лише з цієї причини. Суддя Аміт Мехта, який веде цю справу, розділив її на дві частини: у першій, власне, встановлювалася вина, у другій буде визначено покарання.

«Я маю підозри, що ми побачимо остаточне рішення щодо засобу правового захисту до кінця 2024 року з неминучими апеляціями до Апеляційного суду США в окрузі Колумбія, що стане першим кроком. Це триватиме більшу частину 2025 року», — коментує подальший розвиток подій Біл Ковачич, американський правознавець, екскомісар Федеральної торгової комісії та її колишній голова.

Він уточнив, що покарання може бути призначене до розгляду апеляції, навіть якщо неможливо реалізувати до остаточного ухвалення рішення у цій справі.

Мехта має низку варіантів дій, які він міг би застосувати. Наприклад, розпорядитися про поділ Google на дрібніші частини, заборонити проблемну поведінку, наприклад: багатомільярдні угоди про невиконання зобов'язань, або просто накласти великі штрафи, пише Courthouse News Service.

«Якщо Мехта вирішить, що поділ необхідний, він може відокремити пошук Google від інших продуктів технологічної компанії, включаючи Android, YouTube, Gmail, Google Drive, Google Pixel, Google Chrome та багато іншого, що завдало б серйозного удару по Google та материнській компанії Alphabet. Менш небезпечний шлях включав би розрив стандартних угод Google з пошукової системи з Apple, Mozilla та Android», — підсумовує видання.

Скасування угод могло б зробити правила користування Інтернетом у США більш схожими на європейські, де в деяких країнах користувачам надається «екран вибору», на якому перераховані всі доступні пошукові системи, коли користувач відкриває інтернет-браузер.

Зрештою, Мехта може просто присудити Google виплатити великі штрафи за його антиконкурентну поведінку.

«Без американського прецеденту незрозуміло, яку суму може бути наказано виплатити Google, але технологічний гігант був оштрафований Європейським союзом на 13,6 млрд доларів за три окремих порушення антимонопольного законодавства», — пише Courthouse News Service.

Злети та падіння тижня на американському ринку

Падіння глобальних ринків не завадило минулого тижня зростанню акцій окремих компаній. «Мінфін» відібрав акції, які минулого тижня показали найбільше зростання чи падіння.

Акції Shopify, Inc. (SHOP) різко зросли минулої середи після публікації результатів за другий квартал, які перевершили очікування аналітиків. Компанія також надала сильний прогноз на поточний квартал.

Зокрема, SHOP у третьому кварталі очікує на зростання виторгу на 20−25%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, пише Investopedia. Це вище за консенсус-прогноз аналітиків, які очікували збільшення цього показника на 21%.

Shopify — канадська компанія — провідний конструктор сайтів електронної комерції, який пропонує всі інструменти, необхідні для запуску та ведення інтернет-магазину. Стрімке зростання доходів стало можливим завдяки впровадженню нових функцій на базі ШІ.

Наприкінці червня Shopify зробила доступними користувачам свої інструменти на базі штучного інтелекту. Наразі клієнти компанії можуть використовувати інструмент редагування на своїх смартфонах для покращення зображень у рекламних матеріалах, у тому числі в електронних листах.

Shopify також розширила доступ до свого чат-боту Sidekick, який допомагає продавцям із запитами, у тому числі з інформацією щодо поведінки клієнтів.

За словами президента Shopify Харлі Фінкельштейна, компанія випустила понад 150 оновлень.

Минулого місяця компанія заявила, що інвестуватиме в маркетинг після того, як прогнозувала найповільніше квартальне зростання виторгу за останні два роки, внаслідок чого її акції впали до шестимісячного мінімуму, а ринкова вартість за день скоротилася на 25,25 млрд канадських доларів.

«Інвестиції SHOP у дослідження та розробки перевершують інвестиції аналогічних компаній, а їх кульмінацією є неперевершений набір функцій та можливостей, які дозволяють компанії залишатися на передньому краї», — відзначають аналітики J.P.Morgan, додаючи, що компанія охоплює лише 11% від загального обсягу ринку послуг вартістю $60 млрд.

Конкуруючі компанії електронної комерції, включаючи Amazon, Etsy та Wayfair, у своїх звітах про доходи відзначили, що споживачі продовжують обережно ставитися до своїх витрат і в деяких випадках «переходять на дешевші бренди» у пошуках вигідних пропозицій.

Акції Axon Enterprise, Inc. (АXОN), яка постачає електрошокери, камери стеження та хмарні цифрові системи збору доказів для правоохоронних органів, також злетіли на чудовому звіті про прибуток за другий квартал.

Проте кращою новиною стала успішна робота нового сервісу компанії Draft One на основі штучного інтелекту. Draft One, запущений у квітні, пише першу чернетку поліцейського звіту на основі записів камер спостереження Axon. Компанія стверджує, що продукт із підтримкою штучного інтелекту заощаджує понад 50% часу на написання звітів.

«Реакція наших клієнтів на Draft One краща, ніж я коли-небудь бачив, краще, ніж ми могли собі уявити», — говорить генеральний директор Axon Патрік Сміт. За його словами, Draft One приніс понад $100 млн доходу.

Інвестори скуповували акції компанії Fortinet, Inc. (FTNT), яка займається кібербезпекою, після публікації чудового квартального звіту, пише Barron's.

У звіті за другий квартал 2024 року компанія повідомила про зростання виторгу до $1,43 млрд, або на 11%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Виторг виявився трохи кращим за прогнозовані аналітиками $1,4 млрд. Це сигналізує про те, що корпоративні клієнти знову платять Fortinet за програмне забезпечення через зростання загроз кібербезпеки.

Високі показники кварталу та покращений прогноз на рік обумовлені поверненням купівельної активності малого та середнього бізнесу до допандемійних рівнів. Із 2021 року клієнти відкладали покупки та продовження сервісних контрактів, а пік відкладених платежів припав на 2023 рік. Фінансовий директор Fortinet Кіт Дженсен однак зазначає, що поточні високі відсоткові ставки впливають на рішення клієнтів, і очікує на повне «повернення до норми» у 2025 року.

Сильний звіт Fortinet не надто надихнув аналітиків, пише Barron's. Вони рекомендують інвесторам почекати та подивитися, як ситуація розвиватиметься далі. Аналітик Mizuho після виходу квартальних даних трохи підвищив цільову ціну акцій Fortinet — із $66 до $68, аналітик RBC Capital — із $68 до $72, таргети покращили також Jefferies, Citi та BMO Capital.

Консенсус-прогноз Волл-стріт щодо ціни паперів Fortinet тепер становить $72,1, що передбачає зростання на 3% щодо нинішнього рівня. З початку року вони подорожчали на 19,5%.

За даними FactSet, 61% аналітиків, які спостерігають за акціями компанії, рекомендують тримати їх у портфелі. 39% експертів пропонують купувати папери Fortinet. Порад продавати немає. Волатильність в акціях загалом пов'язана з очікуванням більшої зрозумілості щодо циклу витрат клієнтів, зазначає Barron's.

Топ-5 головних економічних подій тижня

Майбутнє зниження ставок ФРС залишиться головним питанням, яке обговорюватимуть інвестори в усьому світі. Підказки може дати свіжа порція даних щодо інфляції в США, яка вийде цієї середи, 14 серпня. Про це та інші ключові події, які робитимуть погоду на світових ринках найближчі 5 робочих днів, пише Investing.

Економічна статистика США

У вівторок, 13 серпня, Бюро статистики праці США (BLS) опублікує індекс цін виробників за липень. Економісти в середньому прогнозують зростання на 2,2% у річному вимірі, що на 0,4 відсоткового пункту менше, ніж у червні, пише MarketWatch.

У середу, 14 серпня, BLS оприлюднить дані про липневу інфляцію в США. Дані, які свідчать про помірне уповільнення зростання цін, можуть розвіяти побоювання, що ФРС ввела економіку у штопор, зберігаючи ставки високими надто довго. Але слабкий звіт може посилити побоювання щодо рецесії, потенційно спричинивши нову волатильність ринку.

Консенсус-прогноз передбачає зростання CPI на 2,9%, а Core CPI (інфляція без урахування цін на продукти харчування та енергоносії) — на 3,2% у річному вимірі.

Інвестори також отримають можливість почути виступи декількох посадових осіб ФРС, включаючи президента ФРС Атланти Рафаеля Бостіка, президента ФРС Філадельфії Патріка Харкера та президента ФРС Чикаго Остана Гулсбі.

Коментарі трьох представників Федрезерва минулого четверга показали їхню впевненість у тому, що інфляція сповільнюється достатньо, щоб почати зниження ставок.

Сезон звітності на фініші

Сезон звітності американських компаній добігає кінця, більшість компаній вже звітували про свої квартальні фінансові результати.

Цього тижня відзвітують ще декілька відомих компаній, у тому числі ритейлери Home Depot (HD) та Walmart (WMT).

Інвестори уважно стежитимуть за тим, що скажуть роздрібні торговці про стійкість споживчих витрат. Вони є основним чинником зростання економіки, особливо з огляду на нещодавні ознаки слабкості економічних даних.

Крім того, інвестори стежитимуть за звітами про прибутки та збитки Cisco Systems (CSCO) та Fox Corporation (FOX).

Статистика Європи та Великобританії

У середу, 14 серпня, Євростат опублікує попередню оцінку ВВП єврозони за другий квартал та дані про промислове виробництво за червень.

Великобританія опублікує низку економічних даних, які визначать перспективи грошово-кредитної політики найближчі декілька місяців.

У вівторок, 13 серпня, вийдуть дані щодо зростання заробітної плати, а наступного дня — щодо інфляції за липень. Індекс споживчих цін у країні залишався на рівні цільового показника Банку Англії в 2% протягом останніх двох місяців, але тепер ринок очікує на прискорення інфляції.

У четвер, 15 серпня, Великобританія оприлюднить дані щодо ВВП. За прогнозами, за підсумками червня економіка не покаже зростання, а за результатами другого кварталу зросте на 0,6%.

31 липня Банк Англії вперше з 2020 року знизив відсоткові ставки. Нині ринки оцінюють ймовірність зниження ставки ще на чверть відсоткового пункту на вересневому засіданні приблизно в 33%.

Економічний календар Японії та Китаю

У четвер, 15 серпня, в Японії вийдуть дані щодо ВВП за другий квартал. За даними опитування економістів, проведеного компанією Quick, економіка країни зросла на 2,2% у річному вимірі у квітні-червні.

Китай оприлюднить дані про ціни на житло, промислове виробництво, інвестиції в основні фонди та роздрібні продажі.

Проблеми в економіці Піднебесної вже дали про себе знати. Зарубіжні фірми вивели рекордні 15 млрд із Китаю у другому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg, із посиланням на дані Державного управління валютного контролю. Прямі іноземні інвестиції в Китай протягом першого півріччя 2024 року були найнижчими з початку пандемії у 2020 році.

Якщо падіння триватиме до кінця року, це буде перший річний чистий відтік капіталу щонайменше з 1990 року, коли починається збирання порівнянних даних.

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Ціни на нафту

Ціни на нафту минулого тижня продемонстрували зростання після заяв представників ФРС про можливе зниження ставок вже у вересні. За минулий тиждень нафта марки Brent зросла на понад 3,5%, а ф'ючерси на американську сиру нафту — на 4%.

Побоювання щодо перспективи рецесії затихли, що зміцнило перспективи попиту. На якийсь час геополітична напруженість на Близькому Сході посилила побоювання щодо потенційного конфлікту, який може знизити видобуток у регіоні та скоротити світові постачання сирої нафти.

Тегеран у неділю підтвердив свою рішучість покарати Ізраїль за вбивство політичного лідера ХАМАСу. На цій новині Brent підвищилася до понад $80 за барель, а West Texas Intermediate перевищила $77, пише Bloomberg.