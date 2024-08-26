Ikea створює маркетплейс для уживаних меблів і збирається випередити eBay

Ikea виходить на ринок секонд-хенду, щоб конкурувати з eBay. Роздрібна торговець меблями кидає виклик олігополії цифрових оголошень за допомогою платформи однорангових продажів для своєї продукції, пише FT. «Мінфін» вибрав головне. Ikea конкурує з такими компаніями, як eBay, Craigslist та Gumtree, пропонуючи піринговий торговий майданчик — Ikea Preowned — на якому покупці можуть продавати один одному старі меблі.

За словами Джеспера Бродіна, генерального директора Ingka, основного оператора магазинів Ikea Preowned, нова платформа купівлі-продажу меблів буде тестуватися в Мадриді та Осло до кінця року, щоб потім розгорнути її по всьому світу.

Чому Ikea вирішила йти в цифру і чим не підійшли готові рішення

«Це була мрія, яка перебувала в процесі втілення вже деякий час», — сказав Бродін Financial Times, додавши, що Ikea вже готова до того, щоб розвиватися в цифровому напрямку.

Ikea збиралася запустити онлайнову торгівлю по всьому світу протягом трьох років у 2020 році, але пандемія COVID-19 змусила скоротити цей процес до шести тижнів.

«Для нас це було питання виживання», — сказав Бродін. «Ми були на 100 відсотків зачинені. Цифрова трансформація врятувала нас».

«Дуже часто на існуючих платформах є монополія, або олігополія», — говорить Бродін про eBay або про інші цифрові сервіси оголошень, такі як Gumtree у Великобританії та Finn в Норвегії.

У Finn в одному тільки Осло виставлено 8700 товарів з Ikea. Ранні пропозиції на Ikea Preowned включають великі товари, такі як дивани за ціною €600 і шафи по €450, а також дрібніші товари, такі як тримач для туалетного паперу за €4.

Ikea раніше також тестувала продаж своїх нових меблів на сторонніх платформах, таких як Tmall Alibaba в Китаї, але платформа Preowned знаменує собою її перший вихід на ринки секонд-хенду. Це також відповідає бажанню ритейлера стати «циркулярним та кліматично позитивним» до 2030 року.

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Якою буде нова платформа

Тепер Ikea хоче запустити платформу, яка була б «місцем, куди можна звернутися за домашніми меблями», в якій ринок був би «однією з найважливіших частин». Інші частини могли б включати послуги, фінанси та планування будинку, а також шопінг.

Новий торговий майданчик є частиною трансформації Ikea за останні кілька років: компанія переходить від формату торгівлі в заміських торгових центрах, де покупці мають самостійно забирати та збирати меблі, до бізнесу, що пропонує онлайн-продаж, магазини в центрі міста та такі послуги, як збирання меблів.



Ikea мала невелику послугу, в рамках якої вона могла купити у клієнтів уживані меблі та перепродати їх у магазині. Але нова платформа більш амбітна і націлена на ринок секонд-хенду для клієнтів, які продають один одному — область, де, за оцінками Бродіна, в Ikea більша частка ринку, ніж у продажах нових меблів.

На новій платформі клієнти вносять дані про свій продукт, додають власні фотографії та ціну продажу, а база даних Ikea, що працює на основі штучного інтелекту, доповнює ці дані власними рекламними зображеннями та розмірами виробу.

Покупець забирає меблі безпосередньо у продавця, який має можливість отримати гроші або ваучер від Ikea із 15-відсотковим бонусом. Розміщення оголошень безкоштовне, але Бродін каже, що Ikea, зрештою, може стягувати «символічну, скромну плату».