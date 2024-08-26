Ikea виходить на ринок секонд-хенду, щоб конкурувати з eBay. Роздрібна торговець меблями кидає виклик олігополії цифрових оголошень за допомогою платформи однорангових продажів для своєї продукції, пише FT. «Мінфін» вибрав головне.
Ikea конкурує з такими компаніями, як eBay, Craigslist та Gumtree, пропонуючи піринговий торговий майданчик — Ikea Preowned — на якому покупці можуть продавати один одному старі меблі.
Ikea створює маркетплейс для уживаних меблів і збирається випередити eBay
Ikea виходить на ринок секонд-хенду, щоб конкурувати з eBay. Роздрібна торговець меблями кидає виклик олігополії цифрових оголошень за допомогою платформи однорангових продажів для своєї продукції, пише FT. «Мінфін» вибрав головне.
За словами Джеспера Бродіна, генерального директора Ingka, основного оператора магазинів Ikea Preowned, нова платформа купівлі-продажу меблів буде тестуватися в Мадриді та Осло до кінця року, щоб потім розгорнути її по всьому світу.
Чому Ikea вирішила йти в цифру і чим не підійшли готові рішення
«Це була мрія, яка перебувала в процесі втілення вже деякий час», — сказав Бродін Financial Times, додавши, що Ikea вже готова до того, щоб розвиватися в цифровому напрямку.
Ikea збиралася запустити онлайнову торгівлю по всьому світу протягом трьох років у 2020 році, але пандемія COVID-19 змусила скоротити цей процес до шести тижнів.
«Для нас це було питання виживання», — сказав Бродін. «Ми були на 100 відсотків зачинені. Цифрова трансформація врятувала нас».
«Дуже часто на існуючих платформах є монополія, або олігополія», — говорить Бродін про eBay або про інші цифрові сервіси оголошень, такі як Gumtree у Великобританії та Finn в Норвегії.
У Finn в одному тільки Осло виставлено 8700 товарів з Ikea. Ранні пропозиції на Ikea Preowned включають великі товари, такі як дивани за ціною €600 і шафи по €450, а також дрібніші товари, такі як тримач для туалетного паперу за €4.
Ikea раніше також тестувала продаж своїх нових меблів на сторонніх платформах, таких як Tmall Alibaba в Китаї, але платформа Preowned знаменує собою її перший вихід на ринки секонд-хенду. Це також відповідає бажанню ритейлера стати «циркулярним та кліматично позитивним» до 2030 року.
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Якою буде нова платформа
Тепер Ikea хоче запустити платформу, яка була б «місцем, куди можна звернутися за домашніми меблями», в якій ринок був би «однією з найважливіших частин». Інші частини могли б включати послуги, фінанси та планування будинку, а також шопінг.
Новий торговий майданчик є частиною трансформації Ikea за останні кілька років: компанія переходить від формату торгівлі в заміських торгових центрах, де покупці мають самостійно забирати та збирати меблі, до бізнесу, що пропонує онлайн-продаж, магазини в центрі міста та такі послуги, як збирання меблів.
Ikea мала невелику послугу, в рамках якої вона могла купити у клієнтів уживані меблі та перепродати їх у магазині. Але нова платформа більш амбітна і націлена на ринок секонд-хенду для клієнтів, які продають один одному — область, де, за оцінками Бродіна, в Ikea більша частка ринку, ніж у продажах нових меблів.
На новій платформі клієнти вносять дані про свій продукт, додають власні фотографії та ціну продажу, а база даних Ikea, що працює на основі штучного інтелекту, доповнює ці дані власними рекламними зображеннями та розмірами виробу.
Покупець забирає меблі безпосередньо у продавця, який має можливість отримати гроші або ваучер від Ikea із 15-відсотковим бонусом. Розміщення оголошень безкоштовне, але Бродін каже, що Ikea, зрештою, може стягувати «символічну, скромну плату».
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