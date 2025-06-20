І хочеться, і колеться: чому розумні інвестори не квапляться вкладатись в акції

Інвесторів непокоїть війна, апетит до акцій знижується, а держборг США зростає: які ще головні події відбулись на тижні, що минає, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

Головна новина тижня

Ні, не Трамп! Всі його дивні рішення вже не викликають подиву, як на початку, а, радше, нагадують болісну рутину, яка все глибше засмоктує нас у вир геополітичних проблем.

І якщо ви непереборний оптиміст, то залишається тільки вірити, що наприкінці шоу Президент США, як вправний ілюзіоніст, візьме свого капелюха і дістане звідти швидке і ефективне рішення всіх проблем на світі.

Так ось, на мою думку, головна новина тижня — це те, що борг США в ніч із четверга на п’ятницю перевалив за $37 трильйонів і продовжує швидко зростати, перетворюючись на снігову кулю, яка стає все більше та більше, загрожуючи знести на своєму шляху ті залишки стабільності та комфорту, які колись дарував нам американський долар та інвестиції в державні облігації США.

І що не кажіть, а в таких умовах, коли борг і вартість його обслуговування швидко зростають, було надзвичайно цікаво дізнатися, чим закінчиться чергове дводенне засідання монетарного комітету ФРС, яке розпочалося у минулий вівторок.

ФРС не здивував

Ставка залишилася там, де й була, — на рівні 4,25−4,50%, вже четверте засідання поспіль, а щодо прогнозу, то члени Комітету з монетарної політики вважають, що на кінець року її буде знижено до 3,9%.

Як бачите, з березня, коли був оприлюднений попередній прогноз, нічого не змінилося.

Щодо інших передбачень, то очікується, що зростання ВВП сповільниться до 1,4%, попередній прогноз був 1,7%, базова інфляція очікується на рівні 3,1%, вище березневого прогнозу в 2,8%, а безробіття на рівні 4,5%, теж вище, ніж березневі 4,4%.

У загальних рисах такий прогноз, коли економічне зростання сповільнюється, а інфляція зростає, нагадує визначення стагфляції. Риторика ФРС — «чекатимемо на нові дані, ретельно аналізуватимемо, а вже потім прийматимемо рішення» — лишилася незмінною і може свідчити про те, що керівництво центрального банку не дуже знає, що робити далі.

Не дивно, що, навіть не дочекавшись оголошення підсумків засідання, Трамп назвав Пауелла «дурнем, який сидить в ФРС і не хоче знижувати ставки» і жартома запропонував власну кандидатуру на посаду керманича центрального банку. Навряд чи це останній образливий коментар у бік Голови ФРС, і за законами жанру політичної комедії, яка тепер у Вашингтоні є «найважливішою з усіх мистецтв», ми ще не раз почуємо від Трампа про недолугість Пауелла.

Чого бояться інвестори

Але це буде трохи згодом, бо зараз президент США дуже зайнятий вирішенням питання — на чий бік встати у війні Ірану з Ізраїлем?

Загалом поки що якось не схоже, щоб до сьогоднішнього дня інвесторів сильно непокоїли бойові дії на Близькому сході, що, власне, не так складно пояснити.

Головна проблема для інвесторів, яка може виникнути через війну Ізраїлю та Ірану, — це закриття Ормузької протоки і підвищення цін на нафту. А дорога нафта — це новий стрибок інфляції і додатковий аргумент для Пауелла тримати облікову ставку високою.

Чого справді побоюються інвестори, так це вступу США у війну на боці Ізраїлю. І, власне, це й було головним питанням, відповідь на яке Трамп пообіцяв дати до п’ятниці.

Але, як відомо, «обіцянка-цяцянка, а дурневі радість» — ось і Трамп вирішив не квапитися і дозволив сам собі ще два тижні провести в роздумах, чи справді варто США воювати з Іраном, чи ні.

Злі язики навіть подейкували, що Трамп просто сподівається, що за «два-три тижні» все якось саме собою вирішиться і йому не доведеться дратувати своїх друзів-диктаторів зайвою рішучістю. Але навряд чи це правда, радше, просто спроба недоброзичливців зганьбити вольового та рішучого лідера перед всім світом на радість Байдену та Обамі.

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Тарифи залишаються на порядку денному

Проблема тарифів, як і раніше, залишається невирішеною, хіба що цього тижня, під час зустрічі G7, США вдалося підписати угоду з Великобританією. Але навряд чи це можна назвати проривом, бо з британцями із самого початку особливих проблем не виникало.

Всі інші — як союзники, так і противники, — не квапляться погоджуватися на умови Трампа, чим, мабуть, сильно дратують його величність, як і ті сотні тисяч звичайних громадян США, які мітингують по всій Америці під гаслами «Ні королівству!».

Як буде далі з непоступливими торговими партнерами — це велике питання, адже 9 липня, коли закінчується термін призупинки введення в дію нових тарифів, вже на носі, а зрушень у переговорах практично немає — того й дивися, що декому знову доведеться вдягати костюм курчати і задкувати, оголошуючи про нові відстрочки і розповідаючи нісенітниці.

Попри те, що світ стає з кожним днем дедалі небезпечнішим, основні індекси вперто тримаються на рівнях, недалеких від історичних максимумів. Але, схоже, що такий попит на акції — це лише свідоцтво нерозбірливої жадібності деяких роздрібних інвесторів, в той час як «розумні гроші», інституційні інвестори, не квапляться інвестувати в ризиковані активи.

За даними Charles Schwab, поточні обсяги інвестицій в акції різними фондами менші за історичні середні значення. Результати свіженького, оприлюдненого минулого вівторка опитування, яке Bank of America проводив серед керуючих інвестиційними фондами, теж демонструє різке падіння апетиту до ризику: частка інвестицій в акції суттєво нижче історичних середніх значень.

Отже, маємо непросту ситуацію з багатьма невідомими, найнебезпечніша з яких — Трамп та його ідеї, що додають невизначеності, яка, зі свого боку, не дає інвесторам забувати про можливе падіння, яке може бути ой яким болісним, з огляду на нинішні високі ціни, які продовжують зростати і далі, дивуючи і дратуючи інвесторів.

Ось тому і не скажеш краще за Tom Lee, керівника дослідницького департаменту Fundstrat і відомого оптиміста: «Це раллі залишається одним із найненависніших для інвесторів». Бо і хочеться, і колеться!