Золото та срібло дорожчають: на яких монетах України можна заробити більше

На прохання читачів, сьогодні ми знову поговоримо про інвестиції в українські золоті та срібні пам'ятні та інвестиційні монети, тим паче, що для цього є вагомий привід — ціни на них знову зростають.

Ескалація війни рф в Україні, а також військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану, що дедалі більше розростається, спровокували новий зліт цін на дорогоцінні метали на світових ринках. Окрім військових ризиків, інвестори бояться прискорення інфляції в США і можливої рецесії світової економіки. У результаті знову спрацював перевірений рецепт втечі в захисні активи, до яких належать і дорогоцінні метали: підвищений попит на них підігріває ціни.

Вартість золота

Вартість срібла

Центробанки, гедж-фонди, а також найбагатші консервативні інвестори традиційно роблять ставку на золото. Але пересічні громадяни, для яких постійне зростання ціни на жовтий метал робить цей актив дедалі менш доступнішим, тепер все частіше звертаються до вкладень у срібло. На цьому фоні фінансовий гуру Роберт Кійосакі вважає срібло серйозно недооціненим, а тому зараховує його до найперспективніших за дохідністю у 2025 році активів.

Український нумізматичний ринок монет із дорогоцінних металів реагує на такі світові тенденції зростанням цінників.

Наприклад, продовжили непогано заробляти інвестори в українську нумізматику, які раніше вклалися в золоті монети, у тому числі й найпоширеніші серед нумізматів через великий тираж позиції. Наприклад, золота монета номіналом 200 гривень, вагою 0,5 унції, 1996 року випуску (тираж 10 тис. штук) «Тарас Шевченка», яка ще нещодавно коштувала близько 50−55 тисяч гривень, до кінця лютого 2025 року підвищилася до 71 тисячі гривень.

А станом на середину червня вже коштує близько 81,7 тисяч гривень. Тобто за період трохи більше трьох місяців ціна на неї зросла на понад 15%, що у перерахунку на річні дає близько 60%. Відмінний результат для екземпляра, який навіть не входить у топпозиції української нумізматики.

Аналогічні результати за темпами зростання цін показали схожі позиції, такі як золота 200-гривнева монета «Києво-Печерська лавра» 0,5 унції, 1996 року випуску (продається зараз Нацбанком за 81 774 гривні), або золота монета 2009 року, вагою 1 Таврійський" (продається НБУ зараз за ціною 163 228 гривень).

А такі «важковаговики» української нумізматики, як, наприклад, повний набір золотих монет «Оранта»4 штуки, номіналами 50 гривень, 125 гривень, 250 гривень та 500 гривень, випуску 1997 року вже подорожчали до рекордних 555 тисяч гривень і більше.

Причому ще менше року тому такий рідкісний комплект монет (в ідеалі із сертифікатом Нацбанку) цілком реально можна було купити за 420−430 тисяч гривень.

Пристойно подорожчали останнім часом і легші за вагою золоті монети із серії «Знаки Зодіаку», номіналом 2 гривні та вагою 1,24 грами, які були випущені Нацбанком у 2008 році тиражем по 10 тисяч штук. Всі вони ще трохи більше року тому коштували близько 5−6 тисяч гривень за штуку, тепер їх ціна перебуває в межах 8−9 тисяч гривень, тобто на 50−60% вище.

Багато в чому злету цін на золоті пам'ятні монети в Україні останніми місяцями сприяло саме подорожчання золота у світі. Але нумізмати також відзначають зростання попиту на подібні екземпляри з боку тих громадян, які хочуть захистити свої заощадження від девальвації гривні та інфляції, а також, за можливості, заробити за рахунок зростання колекційної вартості цих монет.

Цікава ситуація зі срібними монетами, причому як із пам'ятними, так й інвестиційними. Тут теж спостерігається поступове зростання цін, щоправда, меншими темпами в абсолютних сумах. Адже порядок цін на срібні монети в рази нижчий, ніж на золоті. А от якщо рахувати у відсотковій дохідності й за популярними серед колекціонерів та інвесторів позиціями, то тут дохідність у деяких випадках може виявитися навіть вищою, ніж за золотими монетами.

Наприклад, інвестиційну монету НБУ «Архістратиг Михайло» 2020 року випуску, вагою чистого срібла в 1 унцію той же Нацбанк продавав наприкінці березня цього року за 2 449 гривень. Нині ж на нумізматичному ринку її ціна коливається в межах 2 900−3 200 гривень, тобто менш ніж за 3 місяці вона зросла на 18−30%, що під час перерахунку на річні дає її власнику близько 72−120%. Нагадаю, за золотими монетами «звичайних» позицій ми виходили на результат близько 60% у річному перерахунку.

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Наприклад, красива та нестандартна за творчим рішенням монета «Пектораль» (4 срібні монети по 1 унції із позолотою по 10 гривень, срібло 124,4 грама, 2019 рік), яка наприкінці листопада 2024 року коштувала на нумізматичних аукціонах 36,5−39,5 тисяч гривень, зросла до середини червня 2025 року до 44−48 тисяч гривень. Тобто зростання ціни склало від 11% до 31,5%, залежно від тієї ціни, за якою її було куплено спочатку, та від стану монети. І це також чудовий результат для інвестора в наш дуже «ризикований» час.

Причому в період найбільшого інтересу до цієї монети з боку окремих нумізматів, у лютому 2024 року, її ціна сягала 58,7 тисяч гривень. Певний «хайп» на ті чи інші позиції української нумізматики зберігається. І якщо вдало увійти в купівлю окремих вітчизняних монет, а потім вчасно їх продати, така інвестиція може принести навіть значно більше за початкові очікування.

Продовжують виправдовувати себе й інвестиції в українські срібні монети з певними особливостями. Наприклад, та ж сама монета «Міжнародний рік Астрономії», номіналом 100 гривень, випуску 2009 року та вагою 1 кг чистого срібла 999 проби.

Ще в січні 2025 року її вартість на нумізматичному ринку перебувала в межах 95 тисяч гривень, а зараз її продають за ціною 126,7 тисяч гривень.

Причому, якщо є ще й інші важливі для колекціонерів нюанси (наприклад, перші монети випуску з відповідним сертифікатом Нацбанку), то продавець може ставити ціну й значно вищу. Ось приклад, за тією ж монетою «Міжнародний Рік Астрономії»:

У середньому навіть досить пересічні срібні монети України, за умови їхнього ідеального колекційного стану, сертифікату Нацбанку та відповідної упаковки, за останні декілька місяців подорожчали ще на 500−1 500 гривень, залежно від ступеня рідкості конкретної монети, її популярності у колекціонерів, тиражу та інших нюансів.

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Таким чином, усі українські пам'ятні монети не лише залишаються свідками поточного часу та розповідають про певні періоди нашої історії та виклики сучасності, а й залишаються гарним варіантом інвестицій. Що дуже важливо для будь-якого інвестора, вони підходять для будь-якого гаманця. Причому цей ринок залишається досить ліквідним, що важливо для будь-якої людини, яка бажає вкласти свої гроші в ті чи інші активи. Особливо, в умовах війни та міжнародної напруженості.

Є монети і не тільки в дорогоцінних металах, наприклад, у тому ж нейзильбері, вартість яких у колекціонерів може бути значно вище, ніж срібних або золотих монет.

Про них та інші рідкісні українські пам'ятні та інвестиційні монети я продовжу розповідати в наступних статтях на «Мінфіні».