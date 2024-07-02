Геджи розпродують акції техногігантів: як змінив свій портфель «Мінфін»

Гедж-фонди продають акції технологічних компаній, попри зростання, стверджує Goldman Sachs. Чистий продаж акцій технологічних компаній гедж-фондами у червні може стати найбільшим за всю історію спостережень. «Мінфін» проаналізував поточну ринкову ситуацію та адаптував свій портфель до нових умов.

UiPath падав на 31%: чому ми докупили його акції

1 травня ми купили в портфель 3 акції UiPath (PATH), провідного розробника програмного забезпечення для автоматизації підприємств та штучного інтелекту. Компанія представляє сектор технологій, який зараз розпродують гедж-фонди. Події розгорталися, як ми й очікували: вартість активу поволі зростала і плаваючий прибуток досягав 9%.

Звіт компанії за перший квартал 2025 року (закінчився 30 квітня) перевершив прогнози експертів, але інвестори відреагували на нього негативно — чекали більшого.

Але головним негативом став відхід генерального директора Роба Енсліна, що призвело до падіння PATH на 31%. Його посаду знову обійняв засновник і колишній генеральний директор Ui Path Деніел Дайнс. Проте йому доведеться зробити значний обсяг роботи на фінансовому фронті.

У першому кварталі 2025 фінансового року дохід компанії склав $335 млн. Зростання на 15%, що є уповільненням, порівнюючи з минулими роками, чистий збиток — $29 млн, що лише трохи краще, порівнюючи з попереднім кварталом, коли ця цифра сягнула $32 млн кварталом раніше.

Попри це, Кеті Вуд із Ark Invest, давня прихильниця UiPath, купила понад 2 млн акцій до своїх фондів. Інші толерантні до ризику інвестори також можуть мати тут унікальну можливість покупки.

По-перше, чисті збитки UiPath призвели до $89 млн компенсації на основі акцій. Водночас вільний грошовий потік, скоригований не за GAAP, зростає і становить $101 млн за перший фінансовий квартал. Це щорічний приріст на 39%, і він вказує на те, що фінанси компанії можуть перебувати в кращому стані, ніж може вказувати звіт про прибутки та збитки.

Крім того, завдяки падінню ціни акцій співвідношення ціни та продажів (P/S) UiPath становить 5. Це рекордно низький рівень для акцій і можливість придбати акції ШІ за низькою ціною.

Також варто пам’ятати, що UiPath залишається лідером у роботизованій автоматизації процесів (РАП). На відміну від апаратних роботів, які могли б уявити більшість інвесторів, РАП належить до програмних роботів, які імітують людські дії в програмному забезпеченні та цифрових системах.

За даними Gartner, UiPath займає 36% ринку у своїй галузі проти 34% у 2022 році. DataHorizzon Research прогнозує, що ринок РАП зростатиме на 37% щорічно до 2032 року. Таким чином, попри відносно невелику ринкову капіталізацію в $7,26 млрд, UiPath залишається потужною силою в цій галузі, що має бути надзвичайно позитивним для акцій у довгостроковій перспективі.

Витрати на програмне забезпечення роботизованої автоматизації процесів у всьому світі з 2020 до 2032 року

Джерело: Statista

Беручи до уваги все вищесказане, керуючі агресивним портфелем акцій «Мінфіну» ухвалили рішення усереднити позицію по PATH після того, як «емоції пішли з ринку», а вартість активу стабілізувалася.

Куплено 4 акції UiPath 21 червня за ціною $11,7. Таким чином вдалося отримати середню вартість покупки активу в 14,9$.

Virgin Galactic: продавати чи ні

17 червня Virgin Galactic (NYSE: SPCE) оголосила про зворотній спліт акцій 1 до 20. Об'єднавши 20 звичайних акцій у своєрідну «мегаакцію», компанія підвищила ціну паперів із $0,74 до $14,80. SPCE бореться за виживання: вартість акції нижче 1 долара загрожує виключенням із Нью-Йоркської фондової біржі.

Зворотній спліт — не панацея, і ціна акцій Virgin Galactic продовжує знижуватися. Станом на понеділок 1 липня 2024 року вона торгується за $8,75, впавши після об'єднання на 41%.

Ймовірно, подальше падіння неминуче, компанія Virgin Galactic занепадає. Її єдиний діючий космічний літак (писали про це в попередньому огляді портфеля) Unity був знятий з експлуатації. Компанія не може отримувати дохід від космічного туризму, доки не побудує новий космічний літак Delta, який зараз розробляється. Протягом наступних декількох років єдині способи, за допомогою яких Virgin Galactic може оплачувати поточні операційні витрати, — це вичерпання грошових резервів, взяття боргів або продаж акцій. Найімовірніше, це буде комбінація всього згаданого.

Чи продавати акції Virgin Galactic зі збитком?

Virgin Galactic зараз не є привабливою інвестицією. І ця ситуація не зміниться, принаймні, ще пару років, допоки Virgin не побудує свій космічний літак Delta і відновить польоти в космос.

Утім, інвесторам не варто втрачати надію. Той факт, що Virgin Galactic зробила зворотній спліт, а ціна її акцій перевищила $1, означає, що технічно це більше не центові акції, більше немає безпосереднього ризику виключення з Нью-Йоркської фондової біржі. Virgin також може знайти гроші, щоб утриматися на плаву і вчасно побудувати Delta, щоб врятувати свій бізнес. Однак є ймовірність, що цього не станеться. Зараз ми ще не прийняли остаточного рішення, але продаж SPCE «лежить на столі».

Краща космічна інвестиція

Є в нашому портфелі ще одна інвестиція в космос — Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). На відміну від SPCE, справи у неї йдуть дуже добре. За результатами першого кварталу 2024 року, дохід Rocket Lab склав $92,8 млн — зростання на 69%, порівнюючи з першим кварталом 2023 року.

Чистий збиток — $44,3 млн (зменшився на 3%, порівнюючи з першим кварталом 2023 року). Збиток у розмірі $0,09 на акцію (покращено з $0,096 у першому кварталі 2023 року). Виторг перевершив оцінки аналітиків на 2,3%. Прибуток на акцію (EPS) перевищив оцінки аналітиків на 12%.

Очікується, що дохід зростатиме в середньому на 33% щорічно протягом наступних 3 років, порівнюючи з прогнозом зростання аерокосмічної та оборонної промисловості США на 2,3%. За останні 2 місяці вартість акцій RKLB зросла на 34%.

Показники діяльності Rocket Lab USA, Inc.

Джерело: Simply Wall Street

Останнім часом компанія відзначилася низкою досягнень:

Rocket Lab USA, Inc., світовий лідер із послуг із запуску космічних систем, 20 червня успішно запустила свою 50-ту місію Electron і розгорнула супутники для французької компанії Internet of Things (IoT) Kinéis. Electron досяг позначки в 50 запусків швидше, ніж будь-яка комерційно розроблена ракета за всю історію.

Компанія підписала попередні умови отримання до $23,9 млн фінансування, відповідно до закону про чипи для розширення виробництва напівпровідників, які застосовуються в космічних кораблях.

Rocket Lab успішно завершила другий запуск місії NASA Climate Science.

З огляду на наведені дані, очікуємо зростання вартості акцій RKLB щонайменше до $7.

Інвестиції в електрогенерацію

В нашому портфелі присутні дві компанії, пов’язані з електрогенерацією:

Montauk Renewables, Inc. (MNTK) — займається відновленням і переробкою біогазу зі звалищ та інших джерел невикопного палива.

Sunrun Inc. (RUN) — проєктує, розробляє, встановлює, продає, володіє та обслуговує житлові системи сонячної енергії в Сполучених Штатах.

На тлі прогнозованого значного зростання споживання електроенергії ШІ дата-центрами попит на акції енергетичних компаній пожвавився. Через місяць після покупки Montauk Renewables торгується на 15% дорожче, майже досягнувши рівня фіксації прибутку ($6,6 за акцію).

RUN вчергове впала, але плаваючий прибуток за цим активом досягав 20% (причина падіння відома — директор Едвард Фернстер продав майже 45 000 акцій). Звичайно, інсайдерські продажі негативно позначаються на динаміці, проте звіт компанії вказує на те, що актив зовсім незабаром повернеться до висхідної динаміки.

8 травня компанія опублікувала свої фінансові результати за перший квартал 2025 року. Вона повідомила про високий рівень встановленої ємності накопичувачів, а встановлена ​​потужність збільшилася на 192% (до 207 мегават-годин), порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Компанія перевищила орієнтовний діапазон за 1 квартал для акумулюючих та сонячних установок. Її активи чистого прибутку в першому кварталі зросли до $5,2 млрд.

Купівля «цифрового золота»

Після запуску спотових біткоїн-ETF та халвінгу криптовалюта номер один вже третій місяць консолідується. Серед перешкод подальшому зростанню ми б виділили:

активні продажі BTC майнерами з резервів на тлі збільшення витрат на видобуток та необхідності оновлення обладнання;

Розпродажі майнерів

Джерело: CryptoQuant

продажі біткоїну урядами (США, Німеччина);

зниження темпів залучення капіталу спотовими біткоїн- ETF;

Залучення капіталу спотовими біткоїн- ETF

Джерело: SosoValue

продаж активів Mt Gox та FTX для погашення заборгованості перед клієнтами та кредиторами.

Попри цілу низку ведмежих чинників, цифрове золото добре тримає удар та продовжує торгуватися в діапазоні $56 550−73 770. Ця стабільність показує, що на графіку першої криптовалюти формується горизонтальний трикутник, як сигнал продовження висхідного тренду.

Зміна вартості біткоїну

Джерело: Binance

На основі цієї інформації ми купили ще дві акції спотового біткоїн-ETF IBIT за ціною $34,3 у п’ятницю, 28 червня.

Нафта

Протягом червня вартість нафти марки WTI зросла на 6,5%. Сильна економіка США та обнадійливі прогнози дають впевненість у високому попиті на сировину. В нашому портфелі представлені відразу три компанії з сектору нафти та газу:

Occidental Petroleum Corporation (OXY);

Baytex Energy Corp. (BTE);

APA Corporation (APA).

Попри стрімке зростання ціни чорного золота, акції нафтовиків реагують мляво. OXY за цей час зросла на 1,3%, BTE — втратила 5,7%, APA — мінус 4%. При цьому компанії відзвітували доволі добре.

Наприклад, дохід BTE склав 775 млн канадських доларів (зростання на 68%, порівнюючи з 1 кварталом 2023 року). Чистий збиток — 14 млн канадських доларів (зменшення на 127%, порівнюючи зі збитком у 51,4 млн канадських доларів у 1 кварталі 2023 року). 0,017 канадських доларів збитку на акцію (зниження з 0,094 в 1 кварталі 2023 року). За прогнозами, дохід компанії залишиться незмінним протягом наступних 3 років, порівнюючи з прогнозом зростання нафтової та газової промисловості в Канаді на 5,7%.

В такій ситуації нам залишається тільки очікувати на позитивну реакцію нафтових компаній на зростання вартості нафти. Після цього ралі плануємо зафіксувати прибуток, тригером для продажу виступатиме наближення вартості WTI до $100 за барель.

Стан портфелю

З моменту останньої публікації наш портфель змінився несуттєво. Підросли акції штучного інтелекту та напівпровідників (AXTI, PLTR). ETF UBT продовжує торгуватися біля ціни покупки, оскільки для його зростання необхідне зниження ключової відсоткової ставки ФРС.

Vodafone знаходиться біля позначки в $9 через те, що очікуваного перетоку капіталу у Value-акції так і не відбулося. Нереалізована дохідність портфелю складає 0,69%, реалізований прибуток — 6,17%.

*з портфелю видалено SPCE. Сервіс, що ми використовуємо для відстеження портфелю не врахував зворотній спліт акцій, що призвело до некоректного відображення результатів інвестування. Це технічна проблема і незабаром її буде вирішено.