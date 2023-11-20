Головні події тижня на фондовому ринку США: чого чекають від Nvidia та американських споживачів

Ринок акцій США знову закрив тиждень зростанням, якому, однак, завдячує лише 1 день — вівторок. Ринок зріс широким фронтом: NASDAQ +2%, S&P 500 та довгострокові облігації додали 2,3%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Інвестори не хочуть помічати проблем в економіці США

На борговому ринку триває спад дохідності облігацій впродовж всієї кривої, що підтримує і ринок акцій. Ринок облігацій закривається зростанням вже 4-й тиждень поспіль. Для активного скуповування облігацій інвесторами є причини.

У вівторок стали відомі дані щодо інфляції США, публікація яких спричинила бурхливе зростання як облігацій, так і акцій. У жовтні споживчі ціни значно сповільнилися, сигналізуючи про можливе припинення підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою. Також сповільнилася і базова інфляція, яка виключає нестабільні ціни на продукти харчування та енергоносії, що вказує на послаблення цінового тиску.

Попри це, багато споживачів залишаються занепокоєними через значне зростання цін у різних секторах із 2021 року. Однак, постійне зниження базової інфляції за останні п’ять місяців узгоджується з вимогами ФРС щодо припинення підвищення ставок. Нагадаємо: у 2022 році Федрезерв підвищив ставки до 22-річного максимуму та тримає паузу з липня.

Утім, представники регулятора залишаються обережними щодо оголошення перемоги над інфляцією, враховуючи минулі випадки відновлення зростання цін. Деякі припускають, що підвищення ставок може закінчитися, а інші підкреслюють значний прогрес у зниженні інфляції без серйозних втрат робочих місць.

Жовтневий звіт вважається позитивним знаком, деякі аналітики припускають, що ці дані зменшують ймовірність підвищення ставок у найближчому майбутньому. Реакція економіки на минуле посилення монетарної політики та поведінку споживачів матиме вирішальне значення для визначення стійкості цього послаблення інфляції.

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І тут ми маємо певні тривожні сигнали. Кількість заявок на отримання допомоги з безробіття в США зросла до найвищого рівня майже за два роки, підкреслюючи зростаючі проблеми, з якими стикаються безробітні при пошуку нової роботи. За даними Бюро праці, показник кількості людей, які постійно отримують допомогу з безробіття, зріс до 1,87 млн і збільшується вже 8 тижнів поспіль. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття минулого тижня також зросла до 231 000 — найвище значення з серпня.

Промислове виробництво США впало у жовтні більше, ніж очікувалося. Переважно, спад пов'язаний зі страйками автовиробників і постачальників запчастин. Згідно з даними, минулого місяця обсяг виробництва знизився на 0,7%, що є найбільшим зниженням за чотири місяці.

Здебільшого, спад викликаний падінням виробництва автомобілів — на 10%. Без урахування автомобілів виробництво зросло на 0,1%. Загальний обсяг промислового виробництва, включаючи гірничодобувну та комунальну промисловість, впав на 0,6%.

Наприкінці жовтня профспілка UAW досягла попередніх угод із менеджментом компаній провідних автовиробників, заклавши основу для відновлення обсягів виробництва у листопаді. Виробництво машин, первинних металів та меблів також знизилося, тоді як зростання виробництва аерокосмічної, комп'ютерної та електронної продукції та нафти допомогло компенсувати цю слабкість.

Однак, наразі ринок акцій все ще ставить на «м'яку посадку» економіки, не вбачаючи у даних щодо ринку праці та промисловості суттєвої загрози. Можливо, дарма.

Злети та падіння тижня

Серед лідерів та аутсайдерів індексу S&P 500 минулого тижня були саме компанії, пов’язані з реальною економікою:

Компанія Тікер Результат за тиждень Target TGT +19,9% Enphase ENPH +19,08% Expedia EXPE +14,91% Cisco CSCO -9,19% Walmart WMT -6,52% Palo Alto Networks PANW -2,34%

Прибуток і виручка мережі супермаркетів Target перевершили очікування. Загальна виручка впала на 4,2%. Зіставні продажі (рівень продажів без урахування розширення мережі магазинів) — на 4,9%, при прогнозі мінус 5,3%. Товарні запаси в 3-му кварталі впали на 14% у річному вимірі, чому сприяла стратегія зменшення цін.

Акції виробника інверторів для сонячних панелей Enphase Energy додали майже 20% за відсутності суттєвих новин. Ймовірна причина — зниження дохідності облігацій, що зняло трохи фінансового тиску з Growth-компаній, до яких належить ENPH.

Прибуток і виручка туристичної компанії Expedia були кращими за очікування. Виручка зросла на 9% у річному вимірі, а прибуток — на 13%. Кількість заброньованих ночей зросла на 9%. За підсумками року, компанія, як і раніше, очікує 2-значного зростання виручки. Рада директорів схвалила програму зворотного викупу акцій на $5 млрд — це понад 35% від недавньої ринкової оцінки в $13,6 млрд. Окрім того, минулого тижня стало відомо, що фонд-активіст ValueAct зайняв велику частку в капіталі компанії — ринок реагує зростанням, очікуючи змін на краще.

Натомість, Cisco стала головним розчаруванням. Прибуток і виручка перевершили очікування. Виручка зросла на 8% р/р. Квартальний прибуток на акцію додав 37% р/р. Водночас, обсяг замовлень впав на 20% р/р. CSCO знизила прогноз на 2024 фінансовий рік щодо виручки з $57−58 млрд до $53,8−55 млрд, а щодо прибутку — з $4,01−4,08 до $3,87−3,93. Саме зниження прогнозу так вплинуло на динаміку акцій.

Walmart несподівано впав, незважаючи на те, що прибуток і виручка перевершили очікування. Виручка зросла на 5,2% р/р. Квартальні продажі в США — на 4,7%, що краще за очікування (3,9%), але на 8,5% менше, ніж у 2022 році. WMT підвищила прогноз на рік щодо прибутку на акцію з $6,36−6,46 до $6,4−6,48, але аналітики очікували $6,5.

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Збільшено прогноз щодо зростання чистих продажів із 4−4,5% до 5−5,55%. Однак, у процесі телеконференції фінансовий директор компанії вказав, що «активність споживачів різко скоротилась останніми тижнями жовтня, і зараз компанія дуже обережно ставиться до прогнозів подальшої активності». Також у коментарях фінансовий директор вказав, що у 1 кв. 2024 року економіка США може впасти у дефляцію.

Прибуток і виручка Palo Alto Networks, компанії з кібербезпеки, виявились гіршими за очікування. Виручка зросла на 20% р/р. За квартал було виставлено рахунків на $2,02 млрд, що нижче очікувань $2,05−2,08 млрд. Компанія представила прогноз на січень та липень 2024 фінансового року, який не виправдав очікувань.

Головні події поточного тижня

Сезон звітів фактично завершився, і цього тижня ми побачимо лише 1 вагомий звіт: компанія Nvidia, що є лідером у сфері штучного інтелекту, відзвітує 21 листопада після закриття ринку. Головне питання для інвесторів: чи зберігається тенденція до зростання темпів приросту доходів? Є ризик, що переважна більшість замовлень вже зроблені, і попереду неминучий спад темпів зростання через занадто високу задану планку.

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Щодо макроданих, то до кінця місяця важливої інформації вже не буде. У п’ятницю будуть оновлені дані щодо настроїв споживачів від університету Мічиган, які підтвердять, чи спростують, тезу про сповільнення споживчої активності. Це важливо, адже саме споживач є ключовим драйвером американської економіки.