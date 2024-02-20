Газ стрімко дешевшає: чи можна на цьому заробити

Ціни на газ на американських і європейських біржах стабільно знижуються. Інвестиційний експерт Микита Гуппал розібрав основні причини, від яких залежатиме ціна на блакитне паливо, що може стати каталізатором зростання та як заробити на цьому.

Від чого залежить ціна на газ: 3 ключові фактори

Попит та пропозиція

Основним фактором, що впливає на ціни, є співвідношення попиту та пропозиції. Суворі зими збільшують попит на опалення, підвищуючи ціни. Аналогічно на ціни впливає спекотне літо: збільшення використання кондиціонерів та систем охолодження підвищує попит на природний газ як одне з основних джерел виробництва електроенергії, особливо в країнах, де значна частина електростанцій працює на газі.

Пропозиція, у свою чергу, залежить від обсягів видобутку природного газу та його доступності на ринку.

Зміни в експорті/імпорті

Торгівля природним газом, зокрема через зростання обсягів зрідженого природного газу (ЗПГ), також суттєво впливає на ціни. Наприклад, збільшення експорту з США може знизити ціни в Європі (як це і сталось після рекордного зростання цін у 2022 р.), тоді як обмеження на імпорт або зростання попиту в Азії може їх підвищити.

Політичні фактори

Політична стабільність у ключових регіонах виробництва та транзиту газу може суттєво впливати на ціни. Наприклад, геополітичні напруження або санкції проти найбільших виробників газу, як-от Росія, можуть спричинити зростання цін.

Відмінності між європейськими та американськими ринками натурального газу

Джерела постачання

Європа значною мірою залежить від імпорту природного газу, основні постачальники якого включали росію, Норвегію, та в останні роки зростаючі обсяги зрідженого природного газу (ЗПГ) з різних країн, включаючи США.

Cполучені Штати, навпаки, є одним з найбільших виробників природного газу у світі завдяки розробці сланцевих родовищ. Це забезпечує високий рівень внутрішнього постачання та можливість експорту, зокрема ЗПГ.

Обмеження на постачання російського газу в Європу змусили європейців шукати альтернативні джерела постачання. Основними бенефіціарами цієї ситуації стали Сполучені Штати Америки й Норвегія.

5 листопада 2023 президент США Джо Байден оголосив про тимчасове призупинення нових заявок на експорт ЗПГ до завершення виборів. Це рішення підтримали й екологи. Міністерство енергетики (DOE) здійснить оцінку проєктів, які очікують на дозвіл експорту ЗПГ до Європи та Азії, аналізуючи їхній економічний та екологічний вплив.

Ціноутворення

Ціни на газ в Європі формуються на основі довгострокових контрактів, які часто пов'язані з цінами на нафту, а також на спотових ринках через газові хаби, такі як TTF у Нідерландах.

В США ціни на газ зазвичай визначаються на основі ринкової кон'юнктури, з ключовою роллю газового хабу Henry Hub, де формуються референтні ціни для ф'ючерсів на природний газ.

Регулювання та інфраструктура

Європейський газовий ринок характеризується високим ступенем регулювання та зусиллями щодо інтеграції ринків між країнами-членами ЄС задля забезпечення енергетичної безпеки.

Американський ринок має високорозвинену інфраструктуру для видобутку, транспортування та зберігання газу, що сприяє ефективному внутрішньому розподілу та експорту газу.

Вплив на міжнародні ринки

Зростання американського експорту ЗПГ має вплив на глобальні ринки, зокрема збільшуючи постачання в Європу та надаючи альтернативу російському газу.

Європа, у свою чергу, прагне диверсифікувати свої джерела енергії та зменшити залежність від одного постачальника, що також включає збільшення імпорту ЗПГ, в тому числі з США.

Щодо ф'ючерсів, можна зазначити, що ми зараз на мінімумах, які спостерігали в середині 2023 р. (на лютий 2024 р.).

Європейський регіон знаходиться в комфортному становищі вже другу зиму поспіль. Запаси ЄС становили понад 80% від повного обсягу станом на лютий 2024 р., що є другим найвищим рівнем для цього часу з моменту відстеження таких даних у 2011 р. (за даними Financial Times та Gas Infrastructure Europe).

У контексті загальноприйнятих оптимістичних прогнозів про відсутність рецесії в США та можливої «м'якої посадки», логічним було б очікувати зростання цін на енергоносії, зокрема на природний газ. Однак ціни на природний газ продовжують оновлювати мінімальні значення. Це спостереження викликає питання про те, чи справді стан економіки настільки позитивний, як про це заявляють. Хоча й не виключено, що основними причинами все ж таки залишається тепла зима та заповнені сховища.

Що може стати каталізатором до зростання

1. Відновлення або прискорення економічного зростання, особливо у великих споживачах енергії, може збільшити попит на газ для промисловості та виробництво. Це може позитивно вплинути на ціни. Проте для цього, можливо, доведеться почекати доки центральні банки почнуть знижувати відсоткові ставки.

2. Збільшення конкуренції за газ між країнами, особливо під час зростання попиту в Азії (хоча там пожвавлення також не спостерігається), може підвищити ціни на глобальному ринку.

3. Різке похолодання або ж аномально спекотне літо.

Отже, хоча зараз ми можемо спостерігати мінімальні ціни на газ, є кілька факторів, які можуть сприяти їхньому зростанню в майбутньому.

Як заробити на цьому

Вважаєте, що ціна на газ (американський) продовжуватиме падати та готові ризикувати? Існує ETF з потрійним кредитним плечем на шорт американського газу. Тікер KOLD показав зростання на 65% з початку року та за рік на 158% (станом на лютий 2024 р.).

Якщо ви думаєте, що ціни скоро зростуть і готові брати на себе аналогічно максимальні ризики, існує потрійний ETF на зростання. Тікер Boil. Падіння з початку року становить -46,89% та за рік -87,59%, що може бути привабливим для тих, хто полюбляє купувати «на дні».

Для тих, хто вибирає менший ризики, можна розглянути ETF на зростання без кредитного плеча — тікер UNG.

Якщо розглядати окремі європейські компанії, які можуть бути бенефіціарами зростання, то одним з найкращих варіантів є Equinor ASA — норвезька компанія, що займається видобутком та продажем газу, а також нафтовим бізнесом, і торгується на біржі. Equinor також зробила значні інвестиції у відновлювані джерела енергії. Станом на 2021 р., Equinor управляла приблизно 21 тис працівників й була в рейтингу найбільших публічних компаній світу на 169-му за версією Forbes Global 2000 у 2020 рр.

Також варто розглянути американських лідерів у сфері ЗПГ, то можна виділити наступні компанії (ціни та капіталізація на 14.02.24):

Компанія Тікер Ключові особливості Поточна ціна Ринкова капіталізація Важливі деталі Cheniere Energy LNG Лідер у виробництві та експорті ЗПГ у США. $157.48 $37.52 млрд Перша компанія, що почала експорт ЗПГ з нижніх 48 штатів; має великі об'єкти в Луїзіані та Техасі. Chevron CVX Одна з 10 найбільших світових компаній-виробників ЗПГ, розглядає можливість розширення. $150.60 $283.44 млрд Володіє часткою у Gorgon LNG в Австралії та інших об'єктах; розглядає можливості розширення. ExxonMobil XOM Серед 10 найбільших світових виробників ЗПГ. $101.34 $405.03 млрд Глобальний лідер з інвестиціями по всьому світу; прагне збільшити свою глобальну потужність до 27 МТПА. Shell SHEL Світовий лідер у сфері ЗПГ з інтегрованим бізнесом, що включає постачання газу, експорт/імпорт ЗПГ. $63.42 $19.36 млрд Управляє проєктами постачання ЗПГ у 10 країнах; лідер розробки LNG Canada. TotalEnergies TTE Будує провідний світовий бізнес у сфері ЗПГ. $64.43 $151.52 млрд Надає пріоритет ЗПГ у своєму енергетичному міксі; 2-га у світовому рейтингу виробників ЗПГ на початку 2023 року.

Occidental Petroleum (NYSE:OXY)

Berkshire Hathaway, фонд Уоррена Баффета, в останні часи активно скуповує Occidental Petroleum (NYSE:OXY) у свій інвестиційний портфель. Компанія є одним з провідних виробників природного газу в США зі значною присутністю в Пермському басейні, Скелястих горах та на шельфі Мексиканської затоки. У 2019 р. Occidental придбала Anadarko Petroleum Corp.

Ця угода на суму $55 млрд надала Occidental Petroleum доступ до активів Anadarko в Пермському басейні, зміцнивши її статус як провідного виробника нафти з добовим виробництвом понад 12 млн барелів. Крім того, Occidental отримала контроль над нафтовим родовищем Caesar Tonga, яке, за прогнозами, буде функціонувати протягом 30 років.

Інвестування в компанії, що експортують та видобувають ЗПГ, може бути перспективним, з урахуванням зростання світової торгівлі ЗПГ та прагнення Європи та Азії диверсифікувати джерела енергії, а також зменшити залежність від вугілля та російського газу. Це вказує на потенційні можливості для компаній у цьому секторі.

Однак зараз може бути не найкращий час для інвестування, враховуючи заповнені сховища та теплу зиму. Хоча ціни на компанії, пов’язані з видобутком та експортом виглядають досить непогано, як і ціни на ETF, пов’язані з газом і зараз перебувають на своїх локальних мінімумах.

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Рішення США про призупинення нових заявок на експорт ЗПГ вимагає від інвесторів обережності через потенційні регуляторні зміни та занепокоєння щодо екологічного впливу. Інвесторам варто ретельно оцінювати стійкість компаній до регуляторних змін та їхню здатність адаптуватися до зростаючих екологічних стандартів. Інвестиції в компанії, які показують зобов'язання до інновацій та екологічної відповідальності, можуть пропонувати додаткову вартість у довгостроковій перспективі.