ФРС покінчила з підвищеннями ставки: чому інвестори не в захваті

Перший тиждень року на фондовому ринку відзначився падінням індексів. Інвесторам, схоже, потрібно перевести подих перед тим, як розпочинати нове коло гонитви за великими грошима. Але чи виправдаються їхні сподівання — про це розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Американська економіка демонструє стійкість, але…

Початок року на ринках приніс більше розчарувань ніж радощів, навіть незважаючи на те, що традиційно січень є гарним місяцем для ринку акцій. До кінця січня ще, звісно, далеко, але перші чотири дні всі індекси окрім Dow Jones, та й то частково, червоніють, хоча в той же час американська економіка продовжує демонструвати стійкість та витривалість.

Американські компанії продовжують активно наймати нових співробітників, а темпи зростання зарплат знижуються, що узгоджується з прогнозом стійкого економічного зростання та зниження інфляції. В приватному секторі економіки кількість робочих місць в грудні зросла на 164 тисячі, найкращий показник, починаючи із серпня, а первинні заявки з безробіття впали до 202 тисяч, що є найнижчим рівнем з жовтня.

Звіт про стан ринку праці, що мав стати головною подією тижня, вже не вперше шокував інвесторів: кількість нових робочих місць в грудні сягнула 216 тисяч, що суттєво вище прогнозу в 170 тисяч та результатів листопада на рівні 173 тисяч. Рівень безробіття залишається незмінним, в 3.7%, що нижче очікуваних 3.8%. Начебто для економіки все виглядає непогано, але…

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ФРС тримає інтригу

Як завжди, в будь якій справі, є нюанси. Один з них — плани ФРС на наступний рік.

Протоколи останнього засідання центрального банку, оприлюднені цієї середи, продемонстрували, що його керівництво згодне з тим, що з підвищеннями ставки покінчено, але жодної серйозної дискусії про те, коли і якими темпами починати рух в бік зниження, теж поки що не відбувається.

Отже, очікування ринку та плани ФРС — перші чекають на зниження, другі не квапляться — продовжують суттєво відрізнятися. До того ж, грудневий звіт про стан ринку праці точно не додає ФРС аргументів щодо можливого зниження ставки найближчим часом, швидше навпаки. Так що, інтрига зберігається, і інвестори від неї точно не в захваті.

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АІ зіпсував привабливість Apple

Справжнім розчаруванням тижня став Apple, а точніше те, яким його майбутнє бачать аналітики. Вже минулого року фактичні результати компанії не радували — зменшувалося все, від виручки до чистого прибутку, в той час, як ціна на акції за рік зросла на більш як 50%.

Але жодна казка не триває вічно, особливо у фінансовому світі. На початку тижня Barclays висловив «зростаюче занепокоєння» (яке знайоме словосполучення!) з приводу продажів iPhone та відсутності альтернативних джерел доходу, співставних за обсягами, а вже в четвер його підтримав Piper Sandler, пославшись на несприятливу макроекономічну ситуацію в Китаї, як причину зниження попиту на iPhone.

Обидва гіганти Wall Street знизили свої рекомендації щодо привабливості акцій Apple та погіршили прогноз ціни. На сьогоднішній день, як свідчать дані Bloomberg, частка аналітиків, які рекомендують купувати акції Apple, знаходиться на трирічному мінімумі.

І власне, цьому є пояснення — в історії зі штучним інтелектом, яка рухала ринки минулого року, компанія далеко не в лідерах і суттєво відстає від Google та Microsoft. А «телефони у нас у всіх вже є!», — як влучно сказав один інвестор.