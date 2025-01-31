ФРС проти Білого дому: чому Пауелл не поступився тиску Трампа

Давно вже ринок не бачив таких насичених подіями тижнів. Було все і на будь-який смак: заяви впливових політиків, рішення центральних банків, корпоративні звіти гігантів, а на додачу ще й трагедія в повітрі над Вашингтоном та несподіваний прорив китайців в галузі ШІ. Про те, завдяки чому ринки все ж продовжують триматися, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Про «китайське диво», що побачило світ минулої неділі, написали вже чимало і навряд чи я зможу додати щось нове. Версій багато, як і колись було з коронавірусом, від делікатесних кажанів на ринку до таємних лабораторій, але факт лишається фактом — китайський ШІ існує і демонструє гарні результати.

Створили його за кілька мільйонів чи за кілька мільярдів? Невідомо. Застосовували заборонені мікропроцесори Nvidia, завезені контрабандою через Сінгапур чи обійшлися дозволеними? Невідомо. Чи справді він такий гарний як кажуть? Мабуть, що так, адже жоден з титанів індустрії ШІ не наважився публічно критикувати характеристики китайської розробки.

Як бачите, китайці ґав не ловили і байдиків не били — конкуренція на ринку ШІ загострюється і рано чи пізно ми це відчуємо по коливанням цін на ринку акцій. Насправді, вже добряче відчули в понеділок, коли гіганти індустрії за один ринок втратили трильйони доларів капіталізації. Тільки втрати Nvidia на майже $600 мільярдів чого варті?!

Нові порядки Трампа

Поки китайці дивували конкурентів, новий володар «вільного світу» теж часу не гаяв, намагаючись довести всім навколо, хто в Білому домі хазяїн. «Ми збираємося вимагати від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не будуть ні створювати нову валюту БРІКС, ні підтримувати будь-яку іншу валюту замість могутнього долара США, або вони зіткнуться зі 100% тарифами», — заявив Президент США. А в четвер ввечері повторив свої погрози ввести 25% тариф на імпорт з Мексики і Канади з 1 лютого. Хоча сталевої впевненості в голосі не пролунало: «Можемо ввести, а можемо й ні». Про китайські тарифи сказав, що ще думає. Непросто керувати світом…

Центральні банки світу як змовилися, один за одним втілюючи в життя мрії Президента США щодо зниження ставок. Європейський центральний банк знизив ставку в четвер, Банк Канади зробив це в середу, а Банк Англії, ймовірно, знизить наступного тижня.

Єдиний центральний банк, що не порадував президента — це ФРС США! Його голова Джером Пауелл продовжує демонструвати залізну витримку та характер, не заграючи перед всесильним Дональдом Трампом. На своєму черговому засіданні, яке закінчилося в середу, ФРС США прийняв рішення не знижувати ставку, все залишити як є і не ризикувати поверненням інфляції заради демонстрації лояльності.

Читайте також: Це лише початок: автор «Чорного лебедя» передрік ринкам нові проблеми

«Ми бачимо, що все знаходиться там де має бути, як з точки зору (монетарної) політики так і економіки, і тому ми відчуваємо, що нам не потрібно поспішати вносити будь-які корективи», — заявив Пауелл журналістам. Прекрасний приклад професійної стійкості! Отже, в підсумку долар може зміцнитися і ще більше ускладнити торговельні цілі Трампа. Цікаво подивитися, як воно піде далі і як Трамп почне нападати на Пауелла. А це дуже ймовірно!

Як справи в техногігантів

Технологічні гіганти — Apple, Microsoft, Meta та Tesla — оголосили квартальні результати. Microsoft перевищив прогнози, але після оголошення результатів ціна акцій впала приблизно на 5% через те, що фактичне зростання хмарного бізнесу Azure виявилося ближче до нижнього діапазону очікувань.

Акції Meta, навпаки, зросли приблизно на 4% після того, як прогнози були перевищені, а Марк Цукерберг заявив, що компанія планує інвестувати «сотні мільярдів доларів» в інфраструктуру штучного інтелекту в довгостроковій перспективі.

Результати Apple виявилися краще прогнозованих, хоча є проблеми з продажами смартфонів в Китаї. В підсумку, акції зросли — допоміг оптимістичний прогноз щодо майбутніх обсягів продажів iPhone.

Tesla не виправдала очікувань, що останнім часом трапляється досить часто, але все виправив Маск, пообіцявши, що 2025 рік стане «найкращим в історії компанії». Акції Tesla одразу ж виросли, що й не дивно — як же не повірити олігарху, що ледь не отримав офіс у Білому домі. Обіцяти і продавати він справді вміє.

Тиждень, який почався з удару «під дих» від китайського штучного інтелекту, завершується на позитивній ноті. Індекси ростуть, інвестори сповнені оптимізму і за тиждень глобальні інвестиційні фонди акцій отримали в свої кишені додаткові $15,2 мільярдів, що є найбільшим тижневим вливанням з кінця грудня 2024 року. Ринки продовжують летіти вперед, дорожчати і все більше відриватися від середніх значень та фундаментальних показників. Трохи лячно, але хто ж звертає увагу на такі дрібниці, коли сусід заробляє, а ви ризикуєте остатися осторонь?!

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.