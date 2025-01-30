Це лише початок: автор «Чорного лебедя» передрік ринкам нові проблеми

Падіння акцій, викликане появою китайського сервісу ШІ DeepSeek на початку тижня, показало наскільки тендітним є фондовий ринок. За словами Нассіма Талеба, падіння Nvidia на 17% може стати початком масштабнішого спаду. У чому він бачить ключові ризики, пише Business Insider. «Мінфін» публікує переклад статті.

Нассім Талеб, автор книги «Чорний лебідь», вважає, що падіння акцій Nvidia на 17% може бути лише початком низки подій, які чекають на інвесторів. На його думку, не виключено, що в майбутньому акції можуть впасти ще сильніше.

Талеб, який є радником гедж-фонду Universa Investments, попередив про можливий крах Nvidia. Цей крах, який позбавив ринкову капіталізацію гіганта з виробництва мікросхем майже $600 млрд, може призвести до подальшого значного падіння акцій.

В інтерв'ю агентству Bloomberg Талеб сказав: «Це відповідає тому, на що ми можемо очікувати, я маю на увазі, що коли щось змінюється з 1 на 10, а потім назад на 9, люди впадають у паніку».

На тлі ширшого розпродажу, викликаного DeepSeek у понеділок, акції Nvidia впали на 17%, що призвело до втрати $589 млрд із їхньої ринкової капіталізації. Це стало найгіршою втратою вартості за один день в історії компанії. Загальні ринкові втрати перевищили $1 трлн до кінця сесії у понеділок.

Проте Талеб вважає, що це падіння було відносно незначним, з огляду на стрімке зростання акцій останніми роками. Він назвав розпродаж у понеділок «невеликим провалом».

«Ви будуєте все на надії, що люди використовуватимуть ваш чип, використовуватимуть ваш продукт, але може статися так, що комусь іншому спаде на думку краща ідея, або він знайде інший спосіб вирішити проблему. Саме це й сталося у цьому випадку. Це натяк на те, що буде далі», — сказав Талеб.

Відкат Nvidia продемонстрував, наскільки тендітними є ринки. Талеб зазначив, наскільки сильно інвестори сконцентрувалися у невеликому куточку ринку. Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet та Broadcom забезпечили майже половину всіх приростів S&P 500 у 2024 році, згідно з аналізом Goldman Sachs.

Талеб зазначив, що люди також схильні недооцінювати, наскільки волатильними можуть бути акції технологічних компаній упродовж одного торговельного дня. Він назвав акції у цьому секторі «сірими лебедями».

«Це початок», — додав Талеб. «Початок пристосування людей до реальності, бо тепер вони розуміють, тепер вона більше не бездоганна. У вас є невеликий скол на склі. Тепер вони розуміють, о, вона не безпомилкова. Може, мені варто переглянути [оцінки]».

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DeepSeek, китайський стартап, чия модель штучного інтелекту конкурує з американськими аналогами, викликав побоювання щодо купівлі акцій у сфері штучного інтелекту в США. Зокрема, розпродаж підкреслив побоювання щодо двох ключових ризиків, які інвестори здебільшого ігнорували досі — завищені оцінки та великі витрати на ШІ з боку американських технологічних компаній із великою капіталізацією.

Марк Шпіцнагель, головний інвестиційний директор Universa Investments, гедж-фонду, який консультує Талеб, порівняв зростання акцій технологічних компаній останніми роками з бульбашкою доткомів. Він додав, що зараз ринок, схоже, знаходиться у «найбільшій бульбашці в історії людства».

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