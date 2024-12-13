Фонди заробляють на зв`язках Маска: що робить Безос, щоб не втратити шанс заробити

Бігтехи намагаються заручитись підтримкою Трампа. Передвиборних внесків у його кампанію може виявитись недостатньо. Наскільки вирвався вперед Маск, що роблять Цукерберг і Безос, щоб не залишитись осторонь, й які фонди вже встигли скористатися ситуацією, з'ясував Bloomberg. «Мінфін» вибрав головне.

Цукерберг вирішив заплатити

Цукерберг — один із декількох впливових керівників технологічних компаній та венчурних капіталістів, які раніше критикували Трампа, а тепер намагаються налагодити з ним стосунки.

Нещодавно Meta Platforms Inc. пожертвувала $1 млн в інавгураційний фонд Трампа. Хоча це і невелика пожертва, Meta не зробила такої ж для президента Джо Байдена чи інавгурації Трампа у 2016 році. І зроблено її було після спільного обіду Трампа і Цукерберга у листопаді в Мар-а-Лаго.

За даними OpenSecrets, у поточному виборчому циклі співробітники Meta пожертвували $4,7 млн, причому 80% цієї суми підтримали демократи.

До цього більш-менш великі пожертвування Цукерберг та його дружина Прісцілла Чан робили у 2020 році: понад $400 млн пішли некомерційним організаціям, які надали гранти виборчим органам у всій країні, щоб допомогти їм забезпечити можливість виборцям голосувати під час пандемії. Трамп тоді заявив, що ці зусилля, які його прихильники презирливо називали «баксами Цукера», були змовою проти нього. Дискусійність цих пожертв призвела до того, що подібне фінансування у результаті заборонили 28 штатів.

У 2016 році Meta пожертвувала понад $1 млн доларів кожному з комітетів, які приймають Національний з'їзд Демократичної партії та Національний з'їзд Республіканської партії.

Трамп активно використовував Facebook та Instagram, доки його акаунти не були заблоковані після заворушень у Капітолії США 6 січня 2021 року. Їх відновили у 2023 році, але він продовжував відкрито говорити про ймовірну несправедливість з боку Цукерберга. У березні Трамп назвав Meta «ворогом народу», а пізніше натякнув, що Цукерберга варто ув'язнити за передбачуване втручання у вибори.

Що виграв Маск та які фонди зробили на нього ставку

Підтримка Маском Трампа під час передвиборчої кампанії та його призначення до нещодавно створеного Департаменту ефективності уряду зробили його компанії, включно з Tesla Inc. та приватними SpaceX та xAI, мегапопулярними. Їхня ринкова вартість різко зросла цього року, збільшивши особисті статки Маска на понад $400 млрд.

У той час як SpaceX, оцінена в $350 млрд, стала найдорожчим стартапом у світі, ринкова капіталізація Tesla зросла на понад $500 млрд після виборів. Стартап Маска в галузі штучного інтелекту xAI, як вважають, зріс у понад удвічі — до $50 млрд, — відколи він востаннє залучав кошти у травні.

Купити «шматочок» приватної компанії на відкритому ринку неможливо. Втім, можна спробувати зробити це через низку фондів.

закритий фонд Destiny Tech100 Inc. інвестує в акції приватних компаній, і його остання звітність показала, що понад третини його активів становила ставка на SpaceX наприкінці вересня. Після виборів фонд зріс на понад 500%. Перемога Трампа привернула до фонду потік роздрібних інвесторів.

«Маск вочевидь пов'язаний з адміністрацією, тому інвестори пішли у фонди, де вони можуть отримати швидкий доступ до його фірм», — пояснює стратег ETF у Strategas Тодд Сон.

Деякі старі фондові спекулянти, такі як Baron Partners Fund, також опинилися у виграші. Фонд налаштований на те, що їхня дохідність досягне 40% із початку року, при тому, що до виборів вони були в мінусі. Його вісімдесятирічний керуючий Рон Барон вважає Tesla своїм найбільшим активом, що становить 40% його активів, тоді як на SpaceX припадає 10% на листопад.

Ще одна історія цього року, пов'язана з Маском, — флагманський біржовий фонд Кеті Вуд ARK Innovation ETF вартістю $7 млрд. На жовтень ARKK, здавалося, був налаштований на рік від'ємної дохідності, але зріс на понад 25% після виборів.

Крім того, ARK Next Generation Internet ETF, який стосується Tesla, цього року готується до зростання на понад 50%. Тед Сон із Strategas вважає їх прямими бенефіціарами від «сходження» Маска.

Чого хоче Безос

12 грудня Amazon підтвердив, що пожертвує $1 млн в інавгураційний фонд Трампа, так само, як і Meta. До виборів відносини Джеффа Безоса та Трампа були далекі від ідеальних.

Під час першого терміну Трампа він розкритикував висвітлення діяльності його адміністрації у газеті Washington Post, що належить Безосу, а Amazon відповіла позовом, в якому стверджувалося, що Трамп доручив Пентагону «обдурити Amazon», виключивши її з тендеру.

Джефф Безос, який став мішенню для підколок Дональда Трампа під час першого терміну, як очікується, зустрінеться з ним наступного тижня. Засновнику Amazon.com Inc. знадобиться допомога нової адміністрації у космічних перегонах проти Ілона Маска. Безос хоче просунути свій Project Kuiper — конкурента Starlink Маска.

За словами аналітика S&P Global Ratings Кріса Муні, Kuiper має потенціал стати конкурентоспроможним, щойно Amazon запустить сервіс. «Starlink один не здатний обслуговувати весь цей ринок. Є місце для Amazon і Kuiper», — сказав він.

Проблема в тому, що Kuiper відстає від графіка, а Amazon стикається з перспективою приходу нової адміністрації Білого дому, укомплектованої людьми, пов'язаними зі SpaceX — найзатятішим конкурентом Безоса «в космосі».

Перші запуски робочих супутників Kuiper двічі відкладалися у 2024 році, востаннє за ініціативою виробника ракет United Launch Alliance.

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Стиснутий графік запусків залишає Amazon мало часу для того, щоб вкластися у встановлений Федеральною комісією зв'язку термін, згідно з яким половина флоту Kuiper, що налічує понад 3 230 супутників, має бути введена в експлуатацію до липня 2026 року. На той час комісія з п'яти членів, яка має право продовжити цей термін або іншим чином змінити дозвіл Kuiper на експлуатацію, найімовірніше, буде «під республіканцями».

Водночас витрати на Kuiper стрімко зростають і досягли $20 млрд, хоча спочатку планувалася сума вдвічі менша. Згідно зі звітом Quilty Space, знадобиться «диво», щоб вкластися в встановлений урядом термін і запустити понад 1 600 супутників до середини 2026 року. Тому компанії, найімовірніше, доведеться звернутися до Федеральної комісії з проханням про звільнення від відповідальності.