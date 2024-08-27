Фондовий ринок США зростає: чому «Мінфін» розпродує свої акції

Промова голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі і його сигнал про початок зниження ключової ставки додали позитиву на фондовому ринку: минулу п'ятницю основні американські індекси завершили активним зростанням. «Мінфін» на фоні зростання фондового ринку активно фіксував прибутки та додавав нові активи. Розповідаємо, як трансформувався наш агресивний портфель акцій та скільки заробили.

Макроекономічний фон

Уолл-стріт вже заклав в ціну початок пом’якшення грошово-кредитної політики наступного місяця, коментарі Пауелла про те, що «час настав», підтвердили ці припущення. Тепер у його промові в Джексон-Хоулі є багато інших аспектів, якими не можна нехтувати. Ключовим був акцент на охолодженні ринку праці. По суті, це вважалося ознакою того, що ФРС зробить усе можливе, щоб уникнути помітного уповільнення.

Загалом ринок задоволений цією промовою, оскільки вона жодним чином не була агресивною, дала «зелене» світло для зниження ставки і залишила відкритими двері для ще більшого зниження, якщо це стане необхідним.

У промові Пауелла не було жодного конкретного обговорення таргету ставки федеральних фондів наприкінці цього циклу пом’якшення або темпів зниження ставок на цьому шляху. В цілому деталі ще не з’ясовані, але напрямок руху ФРС очевидний.

Ймовірно, більше розуміння щодо темпів пом'якшення грошово-кредитної політики дасть звіт про робочі місця, який буде опубліковано 6 вересня.

Але сам факт початку сезону зниження ставок неабияк надихнув інвесторів. Усі основні групи в індексі S&P 500 за результатами минулого тижня зросли, піднявши його на понад 1%. Індикатор глобальних акцій MSCI досяг історичного максимуму. Показник мегакапіталізованих акцій від Bloomberg (т.з. «Чудова сімка») зріс на 1,7%. Russell 2000 (індекс компаній малої капіталізації) підскочив на 3,2%.

Паралельно зростали казначейські облігації оскільки дворічна дохідність опустилася нижче 4%. Долар втратив 1%.

Зараз своп-трейдери оцінюють пом’якшення в 102 базисних пункти цього року, що передбачає зниження на кожному засіданні ФРС, що залишилися до грудня, включаючи одне значне зниження на 50 базисних пунктів.

Чому корекція ще можлива

Зниження ключової відсоткової ставки ФРС на 1% протягом 4 місяців, що залишилися до кінця року, — висока планка. Хороший серпневий звіт з ринку праці сильно може вдарити по цих очікуваннях, оскільки відразу зменшить розмір скорочення до 0,25% на вересневому засіданні.

Також інфляція, котра хоч і показує стале зниження, може похитнути рішучість регулятора. А оскільки високо піднята планка вже в ціні активів, будь-яке відхилення від закладеного сценарію може призвести до суттєвої корекції ринку.

«Мінфін», прагнучи зменшити цей ризик, фіксував прибутки та купував актуальні в таких умовах активи.

Що продали

З моменту нашого останнього звіту про стан агресивного портфелю акцій було продано 5 активів (33,3% портфелю), більшість — на минулому тижні.

Продали:

RUN (Sunrun Inc.) 23.08.2024 за ціною $21,5 з прибутком 61,7%;

PLTR (Palantir Technologies Inc.) 22.08.2024 за ціною $32,1 з прибутком 44,4%;

RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) 22.08.2024 за ціною $7 з прибутком 57%;

MNTK (Montauk Renewables, Inc.) 01.08.2024 за ціною $5,8 з прибутком 17% (причина продажу — довготривала консолідація активу біля відмітки в $6 з формуванням кінцевого трикутника);

PFE (Pfizer Inc.) 30.07.2024 за ціною $31,4 з прибутком 22,2% (спрацював лімітний ордер на продаж розміщений відразу після купівлі активу)

В результаті реалізований дохід агресивного портфелю акцій сягнув 21,15% за сім місяців.

Проблемний актив

Але не всі активи в нашому портфелі зростали. Ми маємо один проблемний актив: MBLY (Mobileye Global Inc.), ізраїльська компанія з рішеннями щодо візуальних алгоритмів розпізнавання руху та інших передових систем допомоги водію для транспортних засобів,протягом двох місяців втратив близько 50% вартості.

Розпродажі були спровоковані оголошенням компанії про зниження орієнтовних доходів на 2024 рік через скорочення продажів. Причина — суттєве зниження замовлень чипів від китайських автовиробників. Через різке уповільнення економічного зростання Китаю місцеві споживачі купують менше автомобілів, тому доводиться змінювати плани і автовиробникам. Погані новини обвалили акції Mobileye.

Разом із тим генеральний директор компанії Амнон Шашуа пояснив, що нове керівництво компанії відображає найгірший сценарій.

Незважаючи на погіршення прогнозів квартальні результати Mobileye вражають.

Дохід компанії зріс на 84% у другому кварталі порівняно з першим кварталом і склав $439 млн., оскільки кількість систем, які вона поставила, збільшилася більш ніж удвічі порівняно з попереднім кварталом. Mobileye повідомила, що високі запаси її клієнтів, які раніше негативно впливали на квартальні результати, нормалізувалися.

На тлі таких досягнень ми вважаємо, що компанія відновиться і продавати її з дисконтом є помилкою.

Золотий запас

Крім активів, по яких ми зафіксували доходи, в портфелі залишилася акція зі значним нереалізованим прибутком (близько 40%) — золотодобувна компанія Barrick Gold Corporation (GOLD). Цей актив повністю виконав поставлене завдання — дозволив заробити на зростанні вартості золота в той час, коли ми очікували більш глибокої корекції цін на дорогоцінний метал та зафіксували прибуток по інших інвестиціях, пов’язаних із ним (квітень-травень 2024 року). Теоретично, зараз можна фіксувати прибутки і по GOLD, але ми очікуємо, що зростання золота триватиме.

Золото має високу обернену кореляцію щодо індексу долара США. Наразі практично зі 100% ймовірністю можна сказати, що 18 вересня (чергове засідання ФРС) ключову відсоткову ставку буде знижено, а зниження ставки, в свою чергу, веде до зниження вартості долара (падіння індексу долара). Звідси можна очікувати зростання цін на золото і зростання вартості акцій Barrick Gold.

Обернена кореляція цін на золото та індексу долара США

Виходячи з поточної технічної картини по індексу долара США та циклу зниження ставок, що нас очікує, ми допускаємо його падіння до позначки 90.

Ми не зупинилися на одному активі і додали до портфелю ще одну акцію золотодобувної компанії — Sandstorm Gold Ltd з тікером SAND. Купували минулої п’ятниці за ціною $5,55 за акцію (куплено 15 акцій). Очікуємо зростання вартості цього цінного паперу щонайменше до $7 і вже розмістили лімітний ордер на продаж за ціною $6,9 (+24,3%).

Щодо GOLD, то по ній також розмістили лімітний ордер на продаж по $24,5.

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Ставка на блокчейн

Протягом останнього місяця ринок криптовалют показав суттєве відновлення, сформувавши на місячному графіку сигнал для покупки — молот (графічний аналіз японських свічок).

Формування на місячному графіку біткоїну сигналу на покупку — молот

Оскільки в нашому портфелі вже є спотовий біткоїн- ETF IBIT, збільшувати цю ставку ми не стали. «Мінфін» звернув увагу на майнінгові компанії, котрі були під тиском після проведення халвінгу в мережі першої криптовалюти (квітень 2024 року).

Після зменшення винагороди за доданий блок наполовину ці компанії були змушені боротися з падінням доходу приблизно на 50%: вони проводили заміну обладнання та оптимізовували витрати. Деякі були змушені зупинити роботу, оскільки стали збитковими. Це можна чітко відслідковувати за графіком складності видобутку.

Складність видобутку біткоїну

Джерело: btc.com

Складність почала різко знижуватися в квітні (відключення неефективного обладнання після халвінгу) та почала відновлюватися в липні. Отже, складний період позаду.

Ми зупинилися на двох лідерах галузі MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) та RIOT (Riot Platforms, Inc.). В обидвох компаній після халвінгу починають зростати прибутки, а фундаментальні показники виглядають пристойними.

Купували їх в четвер 22.08.2024:

MARA по ціні $17,1 (5 акцій)

RIOT по ціні $8,11 (10 акцій)

Фіксація прибутку по цих паперах буде проводитися на основі завершення циклу зростання біткоїну (згідно наших очікувань — жовтень 2025 року).

Нафта розчаровує, але надії на зростання є

Значна частина нашого портфелю сконцентрована в акціях нафтодобувних компаній (OXY, APA, BTE). З цих трьох компаній тільки по Baytex Energy Corp. (BTE) ми маємо нереалізований прибуток у розмірі 8%, інші дві показують негативний результат.

Вартість нафти протягом останніх двох місяців впала на понад 7%. Відбувається це на тлі погіршення прогнозів у великих економіках, причому як Китай, так і США демонструють ознаки слабкості.

Дані минулого тижня показали, що промислове виробництво в США скорочується найшвидшими темпами цього року, паралельно йде послаблення на ринку праці. Тим часом у Європі ф’ючерси на дизельне паливо, робочу конячку промислового палива, впали до найнижчого рівня за 14 місяців. Остання надія — на пом’якшення грошово-кредитної політики ФРС та прискорення економічного зростання і, як наслідок, зростання попиту на чорне золото.

Технічно, шанси на ріст вище максимумів вересня 2023 року ($93,94 за барель WTI), залишаються, але потрібна кардинальна зміна настроїв.

Енергія — тренд найближчих років

Після того, як ми продали акції енергетичних компаній (MNTK, RUN), наш портфель залишився поза трендом найближчих років. До прикладу, Bloomberg запропонував наглядну інтерактивну мапу, щоб показати, які зміни відбуваються в різних сферах діяльності людей через розбудову дата центрів для роботи ШІ.

У всьому світі на сьогодні налічується понад 7 000 дата-центрів, які побудовані або знаходяться на різних стадіях розробки, порівняно з 3 600 у 2015 році.

Згідно з опитуванням профільних експертів, попит на електроенергію з боку дата-центрів випереджає наявні потужності в багатьох частинах світу. Така динаміка призводить до багаторічного очікування компаніями доступу до електромережі, а також до зростаючого занепокоєння щодо перебоїв у постачанні електроенергії та підвищення цін для тих, хто живе на найбільш щільних ринках центрів обробки даних.

Очікується, що до 2034 року світове споживання енергії центрами обробки даних перевищить 1 580 ТВт-год. Це приблизно стільки ж, скільки споживає вся Індія.

Після напівпровідників, енергетика буде наступним сектором, який інтенсивно розвиватиметься у зв’язку із зростаючою потребою економік та дата-центрів.

Звичайно, ми хочемо долучитися до цього тренду, а томуі купили 2 акції енергетичних компаній, котрі, на нашу думку, покажуть суттєве зростання в найближчі місяці:

Vistra Corp. (VST) 23.08.2024 за ціною $83,92 (1 акцію)

Fluence Energy, Inc. (FLNC) 23.08.2024 за ціною $18,11 (5 акцій)

Vistra Corp. займається роздрібною торгівлею електроенергією та природним газом побутовим, комерційним і промисловим клієнтам у Сполучених Штатах та окрузі Колумбія. Крім того, вона спеціалізується на виробництві електроенергії та палива, а також управлінні логістикою палива.

Fluence Energy, Inc. через свої дочірні компанії пропонує продукти зберігання енергії та послуги програмного забезпечення з підтримкою штучного інтелекту для відновлюваних джерел енергії та додатків зберігання.

По обидвом компаніям очікуємо зростання вартості вище історичних максимумів.

Після цих покупок ми залишилися без готівки на рахунку. Її плануємо вивільнити за рахунок продажів акцій нафтовидобувних компаній.

Стан агресивного портфелю акцій «Мінфіну»