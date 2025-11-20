Фінал Чемпіонату інвестицій: що краще акції чи нерухомість

Чемпіонат інвестицій, що тривав на «Мінфіні» останні тижні добігає кінця. З 8 активів, які редакція обрала для змагання залишилось лише 2, які визначать переможця. І фондовий ринок США, і нерухомість мають свої сильні сторони, тож дізнавайтесь про них і визначайте свого фаворита.

Хто переміг минулого тижня

В другому півфіналі, який відбувся минулого тижня зійшлися нерухомість та облігації. Обидва активи надзвичайно популярні серед вітчизняних інвесторів, тому не дивно, що боротьб між ними виявилася запеклою.

Вперше за час Чемпіонату голоси на сайті «Мінфіну» та нашому Telegram-каналі розділилися. Якщо на сайті перемогли облігації здобувши 55% голосів, то в Telegram перемогу святкувала нерухомість із 54% голосів. Для того щоб визначити переможця ми вирішили підсумувати голоси і порахувати у кого їх виявилося більше.

В результаті виявилось, що перемогла нерухомість із 53%. Це їй вдалося завдяки тому, що в Telegram голосування відбувалося більш активно.

На шляху до фіналу нерухомість окрім облігацій подолала також готівкову валюту. У свою чергу американські акції обійшли спершу депозити, а в півфіналі у надзвичайно напруженій боротьбі перемогли золото.

То ж тепер ви можете визначити переможця Чемпіонату. Форма для голосування, як завжди, внизу статті.

Турнірна таблиця чемпіонату інвестицій

Американський фондовий ринок

На перший погляд може здатися, що зараз не найкращий час для інвестицій в акції. Наприкінці жовтня фондовий ринок США оновив свій історичний максимум, але відтоді почав поволі знижуватися. Зараз падіння виглядає незначним — лише 0,7% від пікових показників, але інвестори поводяться все більш насторожено, а аналітики говорять про можливу корекцію. В першу чергу загрозу становить ситуація навколо акцій компаній, що зросли завдяки розвитку ШІ. Цей напрям вважається перегрітим, а його падіння може вплинути й на інші сектори.

Президент Goldman Sachs Group Джон Уолдрон попередив про можливу подальшу корекцію на ринках. «Ринки уважно стежать за розвитком ШІ: чи ми зможемо отримати очікувану віддачу від інвестицій, і чи врахована вона в цінах? Це важливе питання», — говорить Уолдрон.

Про можливість корекції говорить і генеральний директор Morgan Stanley Тед Пік. «Ми повинні бути готові до того, що на ринку відбуватимуться тимчасові спади на 10−15%, які не пов'язані з будь-якими серйозними економічними проблемами», — відзначив він.

Водночас попри ризики, американський фондовий ринок продовжує приваблювати мільйони роздрібних інвесторів з усього світу. В першу чергу на його авторитет грає висока прибутковість у довгостроковій перспективі. Середня дохідність ринку за останні 100 році становить 10% річних. Після гучних падінь він міг відновлюватись впродовж років, але кожного разу все ж оновлював історичні максимуми і продовжував зростання.

«Американський бізнес — а, отже, і кошик акцій — напевно коштуватиме набагато більше в майбутньому», — говорить легендарний інвестор Воррен Баффет. Основна перевага ринку США в тому, що він спирається на найміцнішу та інноваційну економіку.

Акції окремих компаній можуть як зростати, так і падати. У випадку банкрутства вони навіть повністю знеціняться. Водночас сам фондовий ринок зазвичай не помічає втрату окремих учасників, адже на місці тих, хто вибув постають новачки.

Ми можемо загадати Intel чи IBM, золоті часи яких на фондовому ринку минули, але їхнє місце зайняли NVIDIA, Apple та Microsoft. Цілком можливо, що невдовзі на вершині опиниться OpenAI. Через високу конкуренцію, появу нових технологій та трендів купувати акції конкретних компаній може бути ризиковано, але інвестори завжди можуть обирати ETF — фонди, що вкладають кошти у сектори чи індекси, на зразок S&P 500 чи Nasdaq-100. Таким чином інвестор фактично купує частку всього ринку і заробляє на глобальній тенденції його зростання.

Серед переваг інвестицій на фондовому ринку висока ліквідність активів, можливість отримувати дивіденди та головне заробляти на глобальному рості економіки. Нинішнє ж зниження може стати більш зручною точкою входу для новачків.

Водночас не варто забувати, що ринок акцій все ж вважається ризиковним напрямом. Тут немає гарантованої дохідності, а експерти можуть помилятися в прогнозах. Тому вкладати в нього варто частину коштів, якою ви готові ризикнути.

Нерухомість

Навіть серед відомих інвесторів, які працюють з акціями є чимало симпатиків нерухомості. Наприклад, відомий американський фінансист-мільярдер Джон Полсон відзначав, що купівля дому — найкраща інвестиція, яку може зробити будь-яка людина. Згодний з ним і відомий інвестор Робетр Кійоскакі: «Інвестиції в нерухомість, навіть у дуже малому масштабі, залишаються перевіреним і надійним способом побудови грошового потоку та багатства для окремої людини».

Головна перевага інвестицій у нерухомість у тому, що за будь-яких фінансових умов в інвестора залишиться його актив. Приміром, навіть якщо ринки обваляться, ціни на акції, криптовалюту, золото, та й саму нерухомість підуть донизу — квартира чи дім будуть у інвестора. Стіни залишаться такими ж міцними, а дах захищатиме від дощу точно так само, як до пертурбацій на ринку. В цьому житлі можна буде жити, віддати дітям чи здавати в оренду.

Такий «міцний фундамент» інвестицій у нерухомість робить їх зрозумілими для більшості інвесторів, які можуть не боятися, що в один день цифри на їхніх електронних рахунках просто зникнуть.

«Ринок нерухомості значно менш волатильний, ніж ринок цінних паперів чи криптовалюти. Окремі акції можуть втрачати до 60% вартості. Іноді майже миттєво. Ринок нерухомості реагує на кон’юнктурні зміни повільніше, даючи інвесторам простір для маневру, а відтак — відчуття впевненості та більшої стабільності. Що дуже важливо в період турбулентності, коли на ринки впливають макроновини або непередбачувані заяви політиків та бізнесу США», — пояснює комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Подорожчання нерухомості глобальна тенденція. Приміром, у США середня вартість продажу будинку 10 років тому становила $357 тис., а зараз — $534 тис., тобто зросла майже на 50%. При цьому весь цей час інвестори могли отримувати прибутки від оренди. Середня окупність інвестицій від оренди нерухомості оцінюється в 15−20 років, залежно від країни, типу житла, поточних витрат тощо. Виходячи з цих цифр американські інвестори окрім інвестиційного прибутку в 50% від вартості ще принаймні стільки ж заробили від оренди.

В Україні ринок нерухомості також демонструє зростання. За оцінками OLX Нерухомість, за рік житло дорожчало у більшості великих міст. Приміром у Києві вартість однокімнатної квартири додала 13%, а у Львові, попри те, що ринок вже розігрітий, — ще 10%. Навіть у містах, що знаходяться ближче до лінії фронту експерти зафіксували зростання вартості нерухомості — у Дніпрі «однушка» подорожчала на 5%, а в Харкові — на 16%. Найбільш стрімкий ріст серед найбільших міст України демонструє Одеса, де вартість квартири за рік злетіла на 22%.

Вартість оренди також йде вгору, за виключенням окремих регіонів. Приміром, за даними Держстату, з січня 2022 р. у Івано-Франківській та Закарпатській областях підвищилась, відповідно, на 246% та 194%. Також відчутно подорожчала оренда у центральних областях України — Кіровоградській 132%, а Черкаській — 123%. В Київській області зростання скромніше — 66%.

Одночасно заробляти на подорожчанні метрів та оренді можна не лише купуючи безпосередньо нерухомість, але й інвестуючи у REIT-фонди (Real Estate Investment Trusts). Це спрощує заробітки та дозволяє уникати труднощів з управління житлом, адже такі фонди самостійно купують чи зводять будівлі та вирішують всі питання щодо оренди.

Подібні фонди набули великої популярності у західних країнах. Наприклад, найбільший REIT-фонд у США Prologis Inc оцінюється в $115 млрд. Капіталізація ж ключового такого фонду в Європі Unibail-Rodamco-Westfield перевищує 13 млрд євро.

Як приклад подібного фонду в Україні можна розглянути інвестиційний інструмент S1 REIT, створений девелопером Standard One. Через нього інвестори можуть вкладати кошти у два його фонди: S1 ВДНГ та S1 Obolon. Фактично йдеться про інвестиції в багатоквартирні будівлі біля метро Виставковий центр та Мінська. Будинки орієнтуються на орендарів та забезпечують їм високоякісний сервіс. Орієнтована дохідність фондів становить 8,2%* та 10% річних у валюті.

Фонди беруть на себе всі питання пов'язані з управлінням нерухомістю, починаючи з придбання квартир, ремонту, пошуку орендарів, нарахуванням прибутку інвесторам і, навіть, сплати за них податків.

Порівняно із «класичною» нерухомістю інвестиції у S1 REIT мають і кілька додаткових переваг. Зокрема, поріг входу становить лише $3 тис. Крім цього якщо продаж квартири може розтягнутись на місяці, то вийти з інвестицій у фонді та зафіксувати прибуток можна за лічені години.

*Інвестиції у фонди «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів у майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.