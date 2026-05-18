Україна створила власну керовану авіабомбу: деталі

Перша українська керована авіаційна бомба (КАБ), створена за підтримки оборонного кластера Brave1, пройшла всі необхідні випробування та готова до бойового застосування. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію боєприпасів, а українські пілоти відпрацьовують сценарії їх використання, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Що відомо про українську КАБ

Українська КАБ стала першою вітчизняною керованою авіабомбою, повністю адаптованою під умови сучасної війни. Її розробка тривала 17 місяців, а Brave1 підтримав проєкт грантом ще на ранньому етапі.

КАБ оснащена системою наведення та аеродинамічного управління, що дозволяє значно підвищити точність ураження цілей порівняно зі звичайними вільнопадаючими бомбами. Основною перевагою КАБів є можливість запуску за десятки кілометрів від цілі, не заходячи у зону дії ворожої ППО, зазначається у повідомленні Міноборони.

За даними розробників, українська бомба має бойову частину масою 250 кг і призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей у глибокому тилу противника. У Міноборони заявили, що перше бойове застосування може відбутися найближчим часом.