Визначаємо другого фіналіста Чемпіонату інвестицій: нерухомість чи облігації

У другому півфіналі Чемпіонату інвестицій сходяться переможці попереднього кола — нерухомість та облігації. Нерухомість у чвертьфіналі здолала готівкову валюту. А облігації ледве перемогли землю, здобувши трохи більше 50% голосів. То ж цього разу ми очікуємо також напружене протистояння між активами.

Хто переміг у попередньому півфіналі

В першому півфіналі Чемпіонату інвестицій зійшлися золото та акції американського фондового ринку. Голосування відбувалося на сайті «Мінфіну» та в Telegram.

На обох платформах відразу зав'язалася боротьба — кожен актив отримував близько половини голосів і жоден не міг суттєво вирватися вперед. Зрештою в Telegram переможець визначився завдяки ліченим голосам: акції США отримали 50,35%, а золото — 49,65%.

Голосування на сайті виявилось складнішим. Спершу потрібно пояснити, що для його проведення ми застосовуємо сервіс 1World Online. Це популярний у світі американський стартап, який дозволяє створювати опитування, анкети, вікторини тощо, та додавати їх на інші сайти.

Спершу на нашому сайті голоси розділилися приблизно порівну, так само як і в Telegram. Водночас ближче до завершення першого дня голосування цифри різко змінилися — золото вирвалося вперед, отримавши 85%. На цю мить розрив трохи скоротився, але метал все одно суттєво попереду — 81%.

Якщо хтось працював спостерігачем на виборах, то знає, як визначити дільницю із сумнівним результатом — на ній аномально висока явка і при цьому незвично висока підтримка одного з кандидатів. Щось подібне відбулося і цього разу.

1World Online дозволяє перевіряти розподіл голосів за країнами та регіонами. Як з'ясувалося, під час голосування найбільша кількість голосів була з Київської області. Вона у рази перевищила кількість голосів із Києва, хоча традиційно саме мешканці столиці голосують найактивніше. При цьому область віддала 98% голосів саме за золото. Ще незвичнішою є велика кількість голосів із Франції та Нідерландів, і знову ж таки майже всі вони за золото.

Зважаючи на відсутність зацікавлених, ми виключаємо ймовірність штучного втручання у процес голосування. Можливо, відбувся якийсь збій у сервісі, який створює опитування, можливо, є якась інша причина. В будь-якому разі, ми вирішили цього разу не враховувати результати голосування на сайті. Як наслідок, за підсумками опитування у Telegram, перемогу у першому півфіналі може святкувати американський фондовий ринок.

Оскільки за час використання 1World Online це перша подібна ситуація, ми додамо голосування через сервіс і цього разу, але будемо уважно перевіряти, чи немає сумнівних цифр. В разі їх виникнення знову підіб'ємо підсумки за результатами лише в Telegram.

Дізнавайтесь, в чому перевага кожного з активів, обирайте свого фаворита та голосуйте.

Турнірна таблиці чемпіонату інвестицій

Нерухомість

У чвертьфіналі нерухомість досить впевнено здолала готівкову валюту. На сайті «Мінфіну» за неї проголосували 63% наших читачів, а в Telegram — 56%.

Багато хто сприймає нерухомість, як «справжній» актив, на відміну від цифрових чи паперових грошей. Крім цього, інвесторів приваблюють зростання вартості нерухомості та можливість додатково заробляти на оренді — у Києві її вартість зростає навіть під час війни. До того ж можна самостійно жити в придбаній квартирі.

Основні інвестиційні альтернативи, які доступні українцям, зазвичай є менш вигідними. «Дохідність нерухомості визначається в доларі. Як альтернатива, можуть розглядатись валютні банківські вклади або ОВДП. Однак дохідність у депозитів на рівні 1−2% річних. За такої калькуляції навіть мова не йде про збереження капіталу від інфляції. У ОВДП дещо кращі цифри — 3−4% річних у доларі. Однак навіть ці цифри важко назвати інвестиційно привабливими», — відзначає комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Водночас серед ризиків цього виду інвестицій — загроза пошкодження нерухомості через бойові дії та можливість спаду її ціни у випадку глобальних економічних проблем.

Ті інвестори, які сподіваються отримати максимальний прибуток, можуть вкладати кошти у нерухомість ще на початку її будівництва — на так званому етапі котловану. В цьому випадку, після завершення будівництва житло може коштувати на 30−40% дорожче, ніж в момент придбання. Водночас і ризики тут значно вищі, адже якщо забудовник не завершить будинок, інвестор залишиться фактично ні з чим.

Через ймовірність незавершення об'єктів такий варіант інвестицій останніми роками втрачає популярність. «Інвестори знаходяться у пошуках балансу між ступенем готовності об'єкта, його вартості, ліквідності та чіткого плану щодо окупності інвестицій. Часи вкладень у „котлован“ без перевірки спроможності девелопера завершити будівництво минули. Українці, радше, поступляться частиною заробітку на зростанні вартості нерухомості, інвестуючи ближче до отримання об'єктом сертифіката готовності, ніж ризикуватимуть», — говорить Віктор Бойчук.

Змінюються і вимоги наших співвітчизників до житла, яке вони купують заради інвестицій. За словами Бойчука, є попит на квартири з оптимальною площею. І водночас покупцям нецікаві великі квартири, де значна частина простору випадає на транзитні зони, коридори тощо. Покупці дедалі частіше ставлять вимогу, щоб кожен квадратний метр був функціональним. Відсутність зайвої площі допомагає заощадити кошти як на етапі будівництва, так і під час ремонту.

Часто сучасні інвестори намагаються зменшити власне втручання у підготовку нерухомості до продажу чи оренди, а тому вибирають опцію ремонту від девелопера.

Ще суттєвіше спростити інвестиції в квадратні метри можна, вкладаючи кошти в REIT-фонди (Real Estate Investment Trusts). Ці фонди використовують інвестиції клієнтів для будівництва чи придбання нерухомості, яку згодом здають в оренду чи перепродують за вигіднішою ціною. Ці фонди дають змогу інвесторам заробляти без необхідності самому шукати орендарів, займатися ремонтом чи вирішувати інші операційні питання. Фонди самостійно займаються всіма аспектами управління нерухомістю — від її придбання та ремонту до пошуку орендарів та сплати податків. Все, що потрібно від інвестора, — це вибрати фонд і зробити вкладення.

В Україні є низка фондів, що пропонують таку модель заробітку. Зокрема, інвестиційний інструмент S1 REIT, створений девелопером Standard One. Інвестори можуть вкласти кошти у два його фонди: S1 ВДНГ та S1 Obolon, їх заплановані прибутки, відповідно, 8,2%* та 10% річних у валюті.

Серед переваг інвестицій у такі фонди — простота заробітку. Фонди самостійно займаються пошуком орендарів, всіма операційними питаннями і навіть сплатою податків. Поріг інвестицій у фонди становить лише $3 тис. На відміну від фізичної нерухомості чи землі, частку у фонді S1 REIT можна продати онлайн за декілька годин.

Облігації

На початку листопада ОВДП оновили рекорд за інвестиціями фізосіб, які вже сягають 107,7 млрд грн. Це приблизно вполовину більше, ніж тримали громадяни держоблігацій ще рік тому, та у понад удвічі перевищує показник листопада 2023 року.

Інтерес до ОВДП викликаний поєднанням низки чинників. Насамперед це вища, ніж за депозитами, дохідність. За результатами аукціону Міністерства фінансів, який відбувся 4 листопада, папери з погашенням через рік було розміщено зі ставкою 16,35%. А з погашенням через три роки — 17,8%.

Через високу дохідність фізособи надають перевагу гривневим облігаціям — на них припадає понад 55% у портфелях громадян. Хоча ще декілька років тому співвідношення валютних і гривневих паперів було фактично однаковим.

Дохідність ОВДП в доларах суттєво поступається гривневим, але вона все одно виглядає привабливою, порівнюючи з валютними ставками за депозитами — орієнтовно 4%, проти 1,5−2,75% у банках.

На відміну від депозитів, із доходів від ОВДП не потрібно сплачувати податки. Таким чином заявлена дохідність є фактично «чистою».

Додаткові переваги — відсутність комісії у більшості популярних брокерів та банків, що активно працюють на ринку. Також ОВДП легко купити через банківські додатки, або навіть у застосунку «Дія». За бажанням, держоблігації можна продати до завершення строку їх випуску на вторинному ринку.

Окрім ОВДП, в Україні можна придбати також корпоративні облігації. Принцип їх дії той самий, що й в державних паперів, — через них компанії залучають кошти та за визначений час повертають їх інвесторам разом із заздалегідь визначеними відсотками.

Серед українських компаній, які пропонують свої облігації, — NovaPay, Novus, Нова пошта, AccessFinance, !FEST Coffee Mission тощо. Водночас деякі корпоративні облігації фізособам купити може бути складно — вони розміщуються переважно серед банків та великих юридичних осіб.

Водночас є й компанії, які орієнтуються на роздрібного інвестора. Зокрема, зручний сервіс для придбання своїх облігацій створила фінансова установа NovaPay, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта).

Придбати їх можна у застосунку NovaPay, який встановлюється на смартфон із магазину додатків App Store (для iPhone) чи Google Play (для Android). У застосунку досить широкий функціонал, можна відкрити дебетову чи кредитну картку, здійснювати перекази, різноманітні платежі, користуватись розстрочкою за товари, отримані Новою поштою, тощо. Облігації ж тут виступають, як альтернатива депозитам.

Дохідність облігацій від NovaPay** перевищує ставки за банківськими вкладами. Папери з погашенням через рік принесуть 18% річних. Для порівняння: середня ставка за депозитами на такий строк трохи перевищує 13%, а найщедріші банки готові запропонувати 16,25−16,5%.

За бажанням, можна купити облігації NovaPay і на менші строки. Дохідність буде наступною:

1 місяць — 12% річних;

2 місяці — 14%;

3 місяці — 15,5%;

4 місяці — 17%;

6 місяців — 17,5%;

9 місяців — 17,75%.

Купувати можна від 1 облігації, її ціна становить 1 тис. грн. Жодних комісій за придбання цінних паперів у NovaPay немає.

Варто враховувати, що з доходів від корпоративних облігацій потрібно сплачувати податки у тому ж розмірі, що й у випадку з депозитом. Водночас завдяки тому, що фінустанова перераховує податки самостійно, додаткових труднощів для інвесторів це не створює.

Завдяки вищій дохідності облігації NovaPay можна розглядати, як альтернативу депозитам. Також, зважаючи на стабільність фінустанови та її прибутковість, вони можуть стати елементом диверсифікації для тих громадян, які вже мають в портфелі ОВДП.

*Інвестиції у фонди «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів у майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.

** Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит»