Bitget впроваджує режим Delta Neutral для хеджованих торгових стратегій

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), представила режим Delta Neutral у межах свого єдиного торгового акаунта (Unified Trading Account), додавши нову функцію управління ризиками для трейдерів, які використовують стратегії хеджування та арбітражу на спотовому, маржинальному та ф’ючерсному ринках. Ця функція застосовує диференційований підхід до ранжування автоматичного делевериджу (ADL) для відповідних хеджованих позицій, якщо акаунти відповідають заздалегідь визначеним критеріям дельта-нейтральності.

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), представила режим Delta Neutral у межах свого єдиного торгового акаунта (Unified Trading Account), додавши нову функцію управління ризиками для трейдерів, які використовують стратегії хеджування та арбітражу на спотовому, маржинальному та ф'ючерсному ринках.

Режим Delta Neutral дозволяє користувачам поєднувати спотову торгівлю, крос-маржинальну та крос-ф'ючерсну торгівлю в межах єдиної структури акаунта, водночас система оцінює напрямлену експозицію як на рівні всього акаунта, так і окремих активів. Позиції, що відповідають порогам нейтральності, отримують нижчий пріоритет ADL в умовах екстремальної ринкової волатильності, що допомагає зменшити ймовірність автоматичного скорочення позицій для правильно захеджованих стратегій.

Функція призначена для трейдерів, які використовують арбітраж ставок фінансування (funding rate arbitrage), базисну торгівлю (basis trading), ринково-нейтральні стратегії та кількісні моделі хеджування. Вона підтримує ф’ючерси USDT-M, USDC-M і Coin-M як у реальній торгівлі, так і в демо-режимі, з поступовим впровадженням на вебплатформі, у мобільному застосунку та через API.

«Торгова інфраструктура продовжує розвиватися у бік більш складних мультистратегічних середовищ, де користувачі активно керують експозицією одночасно на спотових, деривативних і ончейн-ринках. Режим Delta Neutral додає більше гнучкості для трейдерів, які використовують стратегії хеджування та арбітражу, водночас покращуючи підхід до управління ризиками в межах єдиної структури акаунта», — зазначила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен.

Запуск розширює загальну концепцію Unified Trading Account від Bitget, розроблену для підвищення ефективності використання капіталу та спрощення виконання угод між різними ринками. Система оцінює нейтральність акаунта за допомогою розрахунків дельта-експозиції відносно загального капіталу, а також перевіряє, чи хеджуються ф’ючерсні позиції відповідними спотовими активами на той самий базовий інструмент.

Впровадження режиму Delta Neutral відбувається на тлі подальшого розвитку інституційної торгової інфраструктури Bitget у межах екосистеми Universal Exchange, включаючи мультиактивний доступ до торгівлі, токенізовані фінансові продукти та функціональність крос-ринкового забезпечення. Bitget продовжує розробляти інструменти, що підтримують більш складні торгові стратегії, зберігаючи при цьому єдине управління акаунтом для різних типів ринків.

