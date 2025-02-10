Європа рулить: європейський STOXX 600 перевершив аналог Волл-стріт, чи надовго

Тарифна політика Трампа продовжує хвилювати ринки. Основні індекси американського фондового ринку завершили минулий тиждень у мінусі. Не врятували ситуацію навіть гарні дані, які демонструють американські компанії у своїх звітах.

На тлі невизначеності, що панує, оновлює історичні максимуми золото. Оскільки інвестори активно йдуть до активів-притулків.

Біржова ціна унції золота вперше в історії перевищила позначку $2 900 після заяви американського президента Дональда Трампа про плани запровадити 25%-ві мита на імпорт алюмінію і сталі у США. Про це 10 лютого пише видання The Guardian.

«Золото тепер досягло нового історичного максимуму в $2 900 за унцію, закріпивши своє попереднє зростання і породивши припущення, що незабаром воно може досягти позначки в $3 000», — йдеться в матеріалі.

Попри всі потрясіння, європейські фондові індекси успішно розпочали рік. За перші шість тижнів 2025 року загальноєвропейський індекс STOXX 600 продемонстрував найкращі показники з 2015 року, порівнюючи з його аналогами з Волл-стріт.

Проте член правління ЄЦБ П'єро Чіполлоне попередив, що торговельна війна адміністрації США з Китаєм може згубно вплинути на єврозону, що складається з 20 країн.

Цьому сприяли низькі оцінки, зростання прибутку компаній, надії на подальше пом'якшення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком, а також можливе пом'якшення фіскальної політики Німеччиною, пише Investing.com.

Злети та падіння на американському фондовому ринку

Проте і на американському фондовому ринку минулого тижня були свої переможці.

Акції компаній, які показали найвище зростання/падіння

Акції Palantir Technologies Inc. (PLTR) злетіли після сильного звіту за четвертий квартал, який «з легкістю» перевершив очікування Волл-стріт, пише MarketWatch. У поточному кварталі Palantir очікує виторг у діапазоні від $858 до $862 млн, що на третину вище за показники 2024 року. Для порівняння: оцінки Волл-стріт становили $799 млн.

Голова Palantir Алекс Карп заявив, що квартальні результати «демонструють становище [компанії], що посилюється, в центрі революції штучного інтелекту», оскільки її «прогнози про перетворення великих мовних моделей на масовий продукт перейшли з теорії в реальність».

Сильний звіт змусив Morgan Stanley нарешті визнати, що акції Palantir Technologies не варто продавати, проте банк поки що не готовий назвати їх привабливими для покупки, написав MarketWatch.

«Нас здивувала сила прогнозу на 2025 рік, попри високі показники минулого року, з якими буде складно зрівнятися, особливо у державному сегменті, — повідомив Morgan Stanley. — Керівництво [Palantir] підкреслило, що чекає на ще один успішний рік у співпраці з держсектором і, ймовірно, стане бенефіціаром ініціатив, що тривають, з підвищення ефективності роботи державних установ».

Один із небагатьох оптимістів щодо Palantir — Ден Айвз із Wedbush — після публікації звіту підтвердив рейтинг «outperform», еквівалентний рекомендації купувати папери компанії, і підвищив їхню цільову ціну з $90 до $120, передає Investing.com. Це передбачає зростання котирувань приблизно на 15%.

Проте більшість аналітиків, як і раніше, ставляться до паперів ШІ-розробника з обережністю, зазначає CNBC. Серед тих, хто залишив рекомендацію продавати їх або тримати у портфелі, але переглянув таргет, — Jefferies, UBS, Baird і Mizuho, випливає з даних MarketScreener. Загалом 3 із 22 аналітиків радять інвестувати в Palantir, тоді як більшість — 15 фахівців — пропонують зберігати частку в ньому, і п'ятеро — радять позбавлятися цих паперів, вказує MarketWatch. Середня цільова ціна становить $82,3 — до звіту вона дорівнювала $51.

Відмінний звіт за третій квартал 2025 фінансового року спричинив зліт акцій Doximity, Inc. (DOCS), провідної онлайн-платформи для медичних працівників США. Вона пропонує своїм учасникам актуальні медичні новини, інструменти телемедицини та спільну роботу з пацієнтами.

DOCS повідомила про скоригований прибуток на акцію в розмірі $0,45, проти прогнозу аналітиків у $0,34. Виторг за квартал склав $168,6 млн при консенсус-прогнозі в $152,15 млн, що на 25% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Сильні показники Doximity супроводжувалися оптимістичним прогнозом. Компанія очікує на виторг у четвертому кварталі в діапазоні від $132,5 млн до $133,5 млн, що вище за консенсус-прогноз у $123,8 млн.

«Ми пишаємося тим, що в третьому кварталі досягли нового рекорду із залучення: наші інструменти використовують понад 610 тис. фахівців», — повідомив Джефф Тенгні, співзасновник і генеральний директор Doximity.

Інструменти штучного інтелекту компанії показали особливо сильне зростання, збільшившись на 60%, порівнюючи з попереднім кварталом. Крім того, стрічка новин Doximity перевищила позначку в один мільйон унікальних користувачів.

Doximity перебуває під пильною увагою аналітиків: декілька інвестиційних компаній коригують свої прогнози щодо її акцій. Mizuho Securities розпочала висвітлення Doximity із нейтральним рейтингом, наголошуючи на нещодавньому відновленні зростання компанії у 2025 фінансовому році.

Проте фірма також закликала до обережності через квартальну волатильність, що триває. JPMorgan зберіг нейтральний рейтинг Doximity, але підвищив цільову ціну до $48, визнаючи міцні фінансові основи компанії та сильний фінансовий профіль.

Акції Super Micro Computer, Inc. (SMCI), виробника серверів і партнера Nvidia, різко зросли минулої п'ятниці напередодні публікації звіту за другий квартал. Компанія планує оприлюднити його після закриття ринків у вівторок, 11 лютого.

Це вселило надію в інвесторів, що компанія зможе закрити питання з відкладеними звітностями та збереже публічний статус.

Особлива увага ринку до питання звітності компанії зберігається із серпня минулого року. Тоді спекулянт Hindenburg Research опублікував звіт, у якому стверджувалося, що Super Micro маніпулює бухгалтерським обліком. Це друга зареєстрована проблема бухгалтерського обліку компанії у нещодавній історії, пише Forbes. У 2020 році SEC оштрафувала Super Micro та її колишнього фінансового директора за передчасне визнання виторгу та заниження витрат.

Керівництво Super Micro відкинуло звинувачення у маніпуляціях із бухгалтерською звітністю за 2024 рік. Однак компанія не подавала фінансову звітність до SEC із моменту публікації квартальних результатів 31 березня у травні минулого року. Несвоєчасне подання звітності є підставою для делістингу Nasdaq.

Щоб уникнути делістингу, компанія попросила продовжити термін подання звітності. Nasdaq дала Super Micro термін до 25 лютого для звітності за червень та вересень 2024 року.

Крім того, минулої середи SMCI повідомила, що переходить до «повної виробничої доступності» своєї платформи рішень для центрів обробки даних зі штучним інтелектом, яка «прискорюється за допомогою платформи NVIDIA Blackwell».

Головні події тижня

Президент США Дональд Трамп знову хвилює ринки новою порцією загороджувальних мит, цього разу — на весь імпорт у Штати сталі й алюмінію. Не менш важливими для інвесторів стануть нові дані щодо інфляції у США. Тепер про ці та інші ключові події тижня докладніше.

Тарифи Трампа

Про свій намір запровадити додаткові 25%-ві мита на весь імпорт сталі і алюмінію до США Трамп повідомив під час польоту на фінал Суперкубку НФЛ минулими вихідними, пише Reuters. Він уточнив, що офіційно оголосить про це сьогодні, 10 лютого.

А найближчими декількома днями — про запровадження дзеркальних мит щодо імпорту з країн, які обклали податком американські товари. При цьому обидва рішення набудуть чинності негайно.

Основні постачальники сталі США — Канада, Бразилія та Мексика. За ними йдуть Південна Корея та В'єтнам. Близько 80% постачання алюмінію в США припадає на Канаду. Мексика є головним постачальником алюмінієвого брухту та сплавів.

У свій перший президентський термін Трамп запровадив мито у 25% на сталь і у 10% — на алюміній. Однак пізніше він звільнив від них деяких торгових партнерів, зокрема, Канаду, Мексику та Бразилію. Джо Байден, який змінив його, домовився про квоти без мит із Великобританією, Євросоюзом і Японією. Із заяви Трампа незрозуміло, що станеться з цими винятками та квотами, зазначає Reuters.

Хоча мита на імпорт металів зазвичай підтримуються великими профспілками у США та деякими американськими виробниками сталі та алюмінію, вони можуть призвести до зростання витрат для підприємств, попереджає Financial Times.

Вашингтон запроваджує мита на сталь у той момент, коли японський сталеливарний гігант Nippon Steel намагається купити US Steel за $14,1 млрд. Угода була заблокована експрезидентом Джо Байденом. Проти неї виступає і Трамп. 9 лютого він заявив журналістам, що Nippon Steel може стати інвестором, але контроль над US Steel не отримає.

За даними Світової організації торгівлі, які наводить Reuters, середній розмір мита на імпорт у США становить близько 2,2%. Для порівняння: в Індії цей показник дорівнює 12%, у Бразилії — 6,7%, у В'єтнамі — 5,1%, а в Євросоюзі — 2,7%.

Ринки металів в Азії слабо відреагували на заяви Трампа, пише Bloomberg. Ціни на залізняк, ключовий компонент у виробництві сталі, зросли в Сінгапурі на 0,1%. Ф'ючерси на алюміній із постачанням через три місяці трохи зміцнилися на Лондонській біржі металів. Американські ф'ючерси на Comex додали в ціні 0,5% за дуже низького обсягу торгів.

Ф'ючерси на американські акції зросли на новинах про можливе запровадження нової порції мит.

Нагадаємо, Трамп відстрочив до березня запровадження мит у 25% на весь імпорт, якими він загрожував Мексиці та Канаді. Крім того, він заявив про намір запровадити мито на широкий спектр товарів, включаючи ліки, нафту та напівпровідники, а також повідомив, що розглядає можливість застосування аналогічних заходів щодо Євросоюзу.

Інфляція у США

У середу, 12 лютого, Бюро статистики праці (BLS) міністерства праці США повідомить інформацію про зростання споживчих цін у країні за січень. Після того, як Федрезерв поставив на паузу цикл зниження відсоткових ставок, дані щодо інфляції (CPI) можуть підказати ринку, коли ставки продовжать знижуватись, якщо продовжать взагалі.

Консенсус-оцінка передбачає, що загальна інфляція (CPI) та її базовий показник, без огляду на ціни на продукти харчування та енергоносії (Core CPI), залишилися у січні на грудневому рівні — 2,9% та 3,2% відповідно у річному вимірі.

У четвер, 13 лютого, BLS опублікує індекс цін виробників у США за січень. Волл-стріт очікує на уповільнення зростання до 3,2% рік до року з 3,3% у грудні.

Показання Пауелла

Цього ж дня, 12 лютого, Пауелл виступить перед комітетом із фінансових послуг Палати представників. Це означає, що він матиме можливість надати зворотний зв'язок за даними про інфляцію практично в режимі реального часу.

Пауеллу також можуть поставити питання щодо низки інших тем, які виникли після повернення Трампа до Білого дому, включаючи наслідки тарифних планів президента та його нещодавні коментарі щодо боргу Америки, який стрімко зростає.

У неділю Трамп заявив, що Білий дім розслідує виплати Казначейства США за боргами на предмет можливого шахрайства, і припустив, що сума боргу Америки у розмірі 36,2 трлн доларів, можливо, не є такою вже й великою. Ця заява викликала деяке занепокоєння через те, що США можуть відмовитися від виконання своїх боргових зобов'язань — подія, яка може перевернути світові фінансові ринки.

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Сезон звітності

Цього тижня ринки також стежитимуть за новими даними про доходи корпорацій. Свою звітність за квартал уже представили понад половина компаній.

Найближчими днями свої фінансові показники розкриють мережа McDonald's, виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola та група цифрових комунікацій Cisco Systems.

За даними FactSet, 77% компаній індексу S&P 500, які звітували про результати четвертого кварталу минулої п'ятниці, опублікували консенсус-топ прибутку із середнім темпом зростання 16,4% (порівнюючи з оцінками зростання прибутку на 11,9%). Серед компаній, що вже звітували, 63% також перевершили очікування за продажами.