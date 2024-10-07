Олена Іщенко: За 3 місяці на ОВДП можна заробити 3%, ставка перекриває зростання курсу

Податкові новації, які передбачають збільшення військового збору із 1,5% до 5% (у тому числі і з відсотків за депозитами), змусили багатьох українців замислитися над варіантом вкладення у ОВДП. Цікавість компаній і людей до цього інструменту зросла з початком війни, і не тільки тому, що купівлю держоблігацій українці розглядають, як допомогу армії.

Державні цінні папери мають гарну дохідність і не оподатковуються. Утім, у інвесторів виникає чимало запитань щодо таких вкладень. Головні з них «Мінфін» поставив Олені Іщенко, директору департаменту міжбанківського бізнесу RwSbank.

Від 200 тис. грн і вище: коли є сенс вкладатися в ОВДП, і в які саме

Пані Олено, з початку повномасштабного вторгнення українці (приватні інвестори і компанії) збільшили вкладення в ОВДП у понад удвічі. Чому цей інструмент став таким популярним?

Юридичні та фізичні особи почали вкладати кошти в ОВДП, вважаючи, що таким чином безпосередньо фінансують бюджет на допомогу нашим військовим.

Звісно, є ще й економічні причини. Із депозитів потрібно платити податки — 18% ПДФО плюс 1,5% військового збору, всього — 19,5%. Із ОВДП взагалі немає податків. Є витрати на відкриття рахунку (приблизно 200 гривень) й щомісячне зберігання паперів (100 гривень). Але на значних сумах такі витрати нівелюються.

Водночас дохідність за ОВДП і депозитами плюс-мінус однакова. Тому багато хто вважає, що купувати ОВДП зараз вигідніше, ніж класти гроші на депозит.

Ви сказали, що супутні витрати при придбанні ОВДП нівелюються на значних сумах. Із якої суми є сенс вкладатися у цей інструмент?

В середньому, мова йде про 200 тисяч гривень і більше. Якщо сума менша, клієнти частіше обирають депозити.

Вибір інструменту залежить також від характеру й вікової категорії клієнтів. ОВДП частіше цікавиться молодше покоління, яке активно користується електронними додатками банків, де є котирування за ОВДП. Депозити — класичніший інструмент, його цінує старше покоління та консервативніші українці.

Звичайно ж, одна людина може мати депозит, і при цьому вкладатися в ОВДП.

Як найчастіше клієнти купують ОВДП у вашому банку — замовляють на первинному чи купують на вторинному ринку?

На первинному ринку зараз розміщення ОВДП — від року. Тому папери на коротші терміни можна купити лише на вторинному ринку. Клієнти, які мають вільні кошти на великий термін, можуть замовити ОВДП на первинному ринку, дохідність наразі складає від 14,2%.

Але нерідко клієнти мають вільні кошті лише на 2−3 місяці, особливо це стосується юридичних осіб, яким гроші потрібні на потреби бізнесу.

Під такі терміни банки пропонують ОВДП зі своїх портфелів. Звичайно, відсотки там нижчі, ніж на первинному ринку, наприклад, на 3−4 місяці — 12% річних.

Під який мінімальний термін до погашення можна купити ОВДП? Скажімо, чи реально вкластися в папери на місяць?

На вторинному ринку папери обертаються постійно. Пропозиція у конкретному банку залежить від залишків ОВДП із різними термінами погашення у портфелі фінансової установи.

У нас, наприклад, є папери до щомісячного погашення, бо ми не робили концентрації ОВДП на якийсь певний термін. Тобто, якщо треба на місяць, то можна пошукати на ринку. Хоча ОВДП із термінами погашення на найближчий час банки не завжди виставляють на продаж, здебільшого пропонують папери на 3−4 місяці.

Ще одне важливе питання — валюта вкладу. Чи є сенс зараз купувати гривневі папери, коли курс гривні знижується?

Ми нещодавно аналізували наші обсяги валютних і гривневих ОВДП, і виявилося, що валютних — лише 30%, а 70% — гривневі.

Пояснення, як на мене, просте: дохідність за гривневими паперами перекриває зростання курсу долару, і вони все одно залишаються вигідними.

Математика тут проста. Вона, до речі, і за депозитами така ж. Наприклад, візьмемо депозит чи ОВДП із дохідністю 15% річних. На початок року курс долара складав 36,56 грн/$. Зростання на 15% дає нам курс 42,06 грн/$. При цьому в бюджеті на 2024 рік закладено середній курс 40 грн/$. Тобто зростання курсу ставка за депозитом чи ОВДП перекриває.

Якщо брати ОВДП на короткий термін, скажімо, три місяці, то на вторинному ринку ви зможете придбати такі папери під 12% річних, тобто за три місяці отримаєте 3%. Зростання курсу за такий термін поки що теж нівелюється дохідністю паперів.

І доки такі співвідношення зберігаються, клієнтам цікавіші гривневі вкладення — і в ОВДП, і в депозити.

Як придбати ОВДП

Чимало людей поки що відмовляються від купівлі держоблігацій, вважаючи цей процес складним і заплутаним. Наскільки обґрунтованими є такі побоювання? Наскільки придбання ОВДП є складнішим за відкриття депозиту?

Фізособи можуть купити ОВДП дистанційно, треба лише пройти процедуру верифікації, а це нескладно, якщо у вас є електронний підпис, ви зареєстровані у «Дії». У такому разі можна придбати папери через банківський додаток.

Додатково треба ще пройти відеоідентифікацію. Укласти договір і відкрити рахунок можна за день. Все дуже просто й зручно. В подальшому ви вже просто користуєтеся цим рахунком, тобто процедуру потрібно проходити лише раз — при першій купівлі паперів.

За депозитами процедура схожа, потрібні такі ж документи, плюс — необхідно укласти договір. У цьому випадку, найімовірніше, доведеться прийти до відділення банку.

Чи є комісії за придбання облігацій? Чи суттєво вони зменшують їхню реальну дохідність?

Ні, жодних комісій немає. Є лише витрати на відкриття рахунку — 200 гривень, і щомісячне зберігання паперів (приблизно 100 гривень).

Вони практично не позначаються на дохідності ОВДП, бо їх зазвичай купують на досить значні суми.

Набагато відчутніше знижується реальна дохідність депозитів через податки.

Як продати держоблігації без втрат

Наскільки складним є вихід із такої інвестиції: чи можуть ваші клієнти продати ОВДП на вторинному ринку?

Так, можна продати папери. Для цього треба звернутися до банку або до торговця, логічніше туди, де ви купували ОВДП.

Процедура така: ви подаєте заявку на продаж і озвучуєте свої побажання, ми — шукаємо варіанти і пропонуємо їх. За який час вдасться продати папери — це насамперед питання ціни. Клієнт може бачити поточні ціни на ОВДП у банківському додатку.

Але є ще такий нюанс. Ви купували папери на більший термін, ніж залишився при продажу до періоду погашення. Скажімо, річні ОВДП брали з дохідністю 15%. Якщо до терміну погашення на момент продажу залишається 3 місяці, то дохідність уже 12%. Тобто різниця у відсотках — це додаткова вигода для продавця ОВДП, в описаному вище випадку мова йде про 3%. Зазвичай, покупець платить ці відсотки авансом, а сам отримає при погашенні ОВДП ту дохідність, під яку вони були номіновані.

Якщо знайти короткий депозит під 10−11% плюс отримати 3% премії з продажу ОВДП, то ви майже нічого не втрачаєте.

Можна продавати папери і перевкладати кошти в інші ОВДП, чи застосовувати інші варіанти для вкладень.

Банк може викупити ваші ОВДП у свій портфель, чи згодом їз перепродати іншим клієнтам.

Чи бере банк комісії з продажу?

Що стосується банківської комісії з продажу, то тут якихось конкретних ставок чи правил немає. Це арбітражні спекулятивні банківські операції, де все визначають попит і пропозиція.

Скажімо, якщо вам потрібно терміново продати, ви готові знизити ставку своєї дохідності, а банк може притримати ці папери й продати із зиском для себе.

За вашими спостереженнями — чому клієнти продають ОВДП до терміну погашення?

Причини різні. У когось може дійсно виникнути нагальна потреба в грошах. Хтось продає, щоб слідом купити папери з коротшими термінами погашення.

Це може бути досить вигідно. Скажімо, якщо в мене є «вільні» гроші на 6 місяців, я можу купити річні ОВДП, а потім просто їх продати. Так є сенс робити, особливо, якщо облікова ставка знижуватиметься.

Останнім часом НБУ постійно дає «підказки», чого чекати щодо облікової ставки. Цього року регулятор анонсував, що її знижуватиме, й слідом — знижував. Відповідно, йшло зниження ставок за ОВДП і депозитами. Тому той, хто на початку року придбав річні ОВДП, а потім їх продав на фоні зниження облікової ставки, зміг отримати додатковий прибуток.

ОВДП vs депозити: що вигідніше

На вашу думку, у яких випадках клієнту вигідніше розмістити депозит, а коли — купувати ОВДП? Яким цілям краще відповідають ці інструменти?

Це залежіть від конкретної ситуації й самої людини. Загальні правила такі:

ОВДП цікавіші на великих сумах, на депозитах має сенс розміщувати порівняно невеликі заощадження.

Варто аналізувати, на який саме термін вкладатися. Якщо ми розуміємо, що облікова ставка знижуватиметься, логічно вибирати папери на довгі терміни, скажімо, рік. Якщо все йде до підвищення облікової ставки, тоді краще обирати папери на короткі терміни, щоб згодом їх можна було перевкласти за ринковою на той час вартістю.

Завжди існують варіанти за ОВДП: можна купити «довгі» папери, потім їх продати, перевкластися у «короткі» чи розмістити кошти на депозит. Таким чином можна реально збільшити дохідність вкладень. Допомагають зрозуміти ринкові тенденції прогнози з курсу валют та курс долара, закладений до бюджету. Якщо ставка за паперами/депозитом перекриває очікуване зростання курсу, можна вкладатися.

За депозитами простору для маневру менше, бо дострокового розірвання наразі не передбачено.

Якщо у вас значні заощадження, логічно диверсифікувати ризики: купувати ОВДП і валюту, відкривати депозити. Щодо пропорцій різних інструментів — тут давати будь-які поради — справа невдячна. Все залежить від конкретної життєвої ситуації та ринкових тенденцій, які постійно змінюються.