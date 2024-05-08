Дохідність трежеріс падає: чи не запізно додавати довгі бонди до портфелю

Дохідність казначейських облігацій США минулої п’ятниці досягла найнижчого рівня за три тижні. Тригером став квітневий офіційний звіт про зайнятість у Штатах, який повернув на ринок розмови про можливість зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою найближчим часом. Інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко розповів «Мінфіну», як економічні події впливають на ринок американських казначейських облігацій.

Зміни на ринку казначейських облігацій

Прибутковість дворічних казначейських облігацій є чутливішою до змін ставки ФРС, ніж облігацій з тривалим терміном погашення.

Реакція 2-річних трежеріс на новини ринку праці

Минулої п’ятниці дохідність дворічних трежеріс впала відразу на 17 б. п. — до 4,71%, а потім зросла приблизно до 4,81%. Цього тижня вона досягнула максимуму в 5,04%.

Дані, опубліковані Міністерством праці, показали, що минулого місяця в США створили лише 175 тис. нових робочих місць, хоча економісти очікували у квітні приріст на 240 тис. Заробітна плата зросла на скромні 0,2% за місяць. Індекс PMI сектору послуг різко впав у квітні до 49,4%, що сигналізує про спад в економіці.

Тому трейдери, які торгують деривативами, почали закладати перше зниження відсоткової ставки вже у вересні на 25 б. п.; загалом очікується 2 такі операції до кінця року.

Водночас індекс S&P 500 зріс на понад 1%, оскільки інвестори побачили, що економіка є все ще достатньо сильною, щоб підтримувати прибутки, а також перспективи того, що нижчі ставки також будуть поштовхом для неї.



Проте, якщо підбити підсумки за квітень, то побачимо, що щодо кінця березня дохідності практично за всіма випусками зросли, а ціни знизилися (за виключенням 3-місячних біллів).

Це говорить нам про те, що новини ринку праці зламали тренд і в трежеріс сформувався розворот в цінах, і навпаки, зниження в дохідностях.

При поверненні ринку до тези, що ставка ФРС вийде на стабільну траєкторію зниження протягом декількох років, попит на довгі бонди може бути сильним (як показували аукціони у першому кварталі). Цього тижня пройдуть аукціони 10-річок та 30-річок (8 та 9 травня). Це буде гарний тест попиту після слабкіших макроданих та м'якої риторики Пауелла минулого тижня.

Читайте також: Америка буде вам винна: навіщо купувати US Treasuries

Стратегія за трежеріс

Все ще можна додавати довгі бонди до портфеля, хоча потенціал прибутковості погіршився, порівнюючи з минулими тижнями. Середня ділянка кривої UST (трежеріс середньострокові) виглядає найпривабливіше на цей час для формування позицій. Це чудова можливість фіксації історично високої прибутковості перед фазою зниження відсоткової ставки ФРС. Такі облігації пропонують помірний потенціал зростання цін через зниження відсоткових ставок. Пріоритет варто надавати випускам, які мають 3−6 років до погашення.

Очікується, що ставка ФРС досягне мінімумів ближче до кінця 2025-го року або 1-го кварталу 2026 року, тому інвестори в бонди з терміном погашення 2 роки зіткнуться з необхідністю реінвестувати на дні безризикових відсоткових ставок. Випуски з погашенням 3−6 років продовжать генерувати підвищену прибутковість (на рівні 2024 року) без необхідності оперативно реінвестувати. У цьому контексті випуски 3−6 років надають більшу гнучкість для перебудови портфеля після досягнення відсотковими ставками дна.