Дохідність понад 90%: яка акція з портфелю «Мінфіну» витримала навіть Трампа

Цього року фондовий ринок Штатів нагадує американські гірки. Обрання Трампа додало інвесторам оптимізму і основні індекси «зазеленіли». Але тарифні війни швидко змили всі досягнення. Тепер ринки знову зростають: більшість стратегів Волл-стріт вважають, що найгірше, що могло трапитися з тарифною війною, вже трапилося, а страхи щодо сповільнення економіки — вже теж «у ціні». В цей період у різні сторони кидало й інвестиційний портфель «Мінфіну», тому зараз ми підводимо підсумок, як він пережив шторм.

Технології — наша опора

Наприкінці минулого року, коли «Мінфін» підводив попередні підсумки портфелю, його беззаперечним лідером були акції Amazon. На той час від моменту придбання вони зросли майже на 67%. Відтоді акції найбільшого інтернет-ритейлера світу дещо знизилися і зараз дорожчі, ніж у момент придбання, приблизно на 60,9%.

У травні компанія оприлюднила досить позитивний фінансовий звіт за перший квартал 2025 року: дохід сягнув $155,7 млрд, що на 9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це приблизно на $1 млрд більше, ніж прогнозували аналітики. Як і всі попередні періоди, основним драйвером зростання компанії залишався відділ хмарних технологій, доходи якого зросли на 17%.

Відчутно зросли і прибутки компанії. Якщо в першому кварталі цього року вона заробила $17,1 млрд, порівнюючи із $10,4 млрд в аналогічному періоді 2024 року, або на 64% більше. Таких результатів вдалося досягти не лише підвищеням доходів, але й рентабельності.

Здавалося б, такі чудові показники мали сприяти подальшому зростанню акцій. Але на заваді стали мита Трампа — обсяги інтернет-торгівлі залежать від ціни товарів. Щоб уникнути невдоволення покупців, Amazon навіть розглядав можливість вказувати на сайті, яку частку ціни товару складають тарифи, але рішуче проти такого підходу виступив Білий дім, назвавши його «ворожим і політизованим». Інвестори ж через цей конфлікт отримали ще один привід для хвилювання.

Майбутні фінансові показники компанії теж навіюють смуток. Amazon очікує, що в другому кварталі заробить $13−17,5 млрд. При цьому, за попереднім прогнозом Волл-стріт, корпорація мала заробити $17,82 млрд, тобто навіть верхня межа очікувань не дотягує до цієї суми.

У своєму звіті, подібно до всіх техногігантів, Amazon акцентує увагу на розвитку штучного інтелекту, він має забезпечити нові сервіси для клієнтів хмарного підрозділу і допомогти з продажем товарів у магазині, розвиваючи помічників та рекомендації. Однак насправді успіх компанії залежатиме від економічної ситуації, а на це впливатимуть не її менеджери, а Білий дім.

А ось хто, безперечно, виграв від приходу Трампа до влади — це виробник зброї RTX Corporation. У доробку компанії різноманітні ракети, безпілотники, авіаційні двигуни, авіоніка, супутники тощо.

Акції компанії вже зростали декілька років через вищий попит у світі, а головним викликом для RTX було задоволення цього попиту на фоні дефіциту кадрів та труднощів у ланцюжках постачання. З того моменту, як ми додали акції RTX до портфелю, вони зросли майже на 90,6%, наприкінці минулого року зростання було куди скромнішим — 56%.

Тепер компанія отримає свою «частину пирога» від контракту Трампа про постачання зброї на $142 млрд до Саудівської Аравії. Це найбільший в історії договір про закупівлю зброї, який виконуватимуть Lockheed Martin,Boeing, Northrop Grumman, General Atomics і, звісно, RTX.

Яким саме буде розподіл замовлень між цими компаніями, поки що невідомо, але вже з'явилася інформація, що RTX буде основним підрядником у постачанні 1 000 удосконалених ракет середньої дальності AIM-120C-8 класу «повітря-повітря», а також 50 секцій наведення цих ракет разом із логістичною та програмною підтримкою.

За підсумками першого кварталу цього року, дохід компанії сягнув $20,3 млрд, що на 5% більше, ніж рік тому, а прибуток зріс ще помітніше — на 10%.

Щоб налагодити відносини з Трампом, RTX цього року інвестує $2 млрд у виробництво в США. Крім цього, компанія сподівається на збільшення попиту на свою продукцію у Європі.

Ще однією опорою для нашого портфелю залишається технологічний ETF Technology Select Sector SPDR Fund. Найбільшу частку у ньому складають Microsoft, NVIDIA та Apple — разом близько 40% фонду. Меншу вагу мають Broadcom, Palantir, Oracle. З моменту придбання фонд додав майже 44,2%. Це навіть більше, ніж було наприкінці грудня — 40,45%.

Сніданки, авто й телефони

Акції компаній, що працюють на ринках масової продукції, продемонстрували неоднозначні результати.

Лідером цього сегменту у нашому портфелі залишається Kellogg Company, або ж Kellanova, як компанія почала називатись після відокремлення частини бізнесу. За період володіння цими акціями вони подорожчали на 45,2%.

Ця продовольча корпорація спеціалізується на сухих сніданках, снеках та зернових батончиках. Її акціям жодні політичні чи ринкові проблеми не страшні: у липні минулого року стало відомо, що компанію вирішив придбати кондитерський гігант Mars за $35,9 млрд, або ж $83,5 за акцію. Приблизно до цього ж рівня акції компанії і зросли, та коливаються біля цієї позначки вже майже рік. Єдине, що може їх похитнути, — зрив угоди.

Значно скромніші показники демонструє американський мобільний оператор Verizon, що подорожчав на 17,3%. Останній квартальний звіт продемонстрував неоднозначні тенденції. Операційний дохід телекомунікаційної компанії сягнув $33,49 млрд, що приблизно на $150 млн перевищує прогнози аналітиків. Також приблизно на 300 тис. зросла кількість абонентів домашнього інтернету. Водночас на 289 тис. знизилась кількість телефонних абонентів компанії, і це падіння перевершило очікування. Така ситуація демонструє, що, попри значні заробітки, бізнес мобільних операторів стагнує, і це позначається і на ціні акцій.

Ще гірші справи у Ford Motor, чиї акції знизились майже на 0,5%. Як і всі американські автовиробники, Ford має значні потужності у Мексиці і Канаді, а тому страждає від тарифних війн. При цьому ускладнюється і виробництво всередині Штатів, адже комплектуючі на виробництво імпортуються.

Тож, хоча виторг компанії у першому кварталі зріс, порівнюючи з попереднім роком, але прибуток обвалився на 60% — до близько $500 млн. Якщо додати сюди скасування субсидій для електрокарів, у які Ford вклав мільярди доларів, а їхня маржинальність далека від показників Tesla, стане очевидно, чому інвестори не вірять у перспективи автогіганта.

Хто генерує збитки

На 27,7% із моменту придбання впали акції Occidental Petroleum — компанії, що спеціалізується на видобутку нафти і газу. Ми додали її до портфелю, коли ці акції активно купував Воррен Баффет, а ціни на енергоресурси були на висоті.

З того часу Баффет до компанії не охолов, а ось вартість нафти суттєво впала під тиском політики Трампа, загроз світовій економіці та розширення видобутку країнами ОПЕК. Відповідно, і оцінка компанії пішла донизу.

При цьому фінансові показники компанії навіть покращуються — прибуток у першому кварталі сягнув $945 млн, що на 6% більше, ніж рік тому, а дохід зріс на 14% — до $6,84 млрд.

Прямий вплив ціна сировини має і на аграрного гіганта Archer Daniels Midland. Тільки тут йдеться про пшеницю та кукурудзу, перша за рік подешевшала на 14%, а друга — на 3,4%. Порівнюючи ж із піками 2022 року, пшениця коштує приблизно вдвічі дешевше.

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Однак ще більше значення на ціну акцій Archer Daniels Midland мали звинувачення у підробці фінансової звітності на початку минулого року. З того часу акції компанії обвалились, і так і не оговтались від шоку. Зважаючи на те, що прибуток компанії за квартал становить лише $295 млн, що приблизно вдвічі менше, ніж рік тому, шансів на відновлення зростання ціни небагато.

Загалом за час формування портфелю «Мінфіну» він подорожчав на 26,15%, дещо поступаючись індексу S&P 500, який за той самий час додав 33,4%.