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28 травня 2025, 18:10

Китайські виробники електрокарів розпочали цінову війну заради захоплення ринку

Акції BYD та інших китайських автовиробників подешевшали після того, як лідер у виробництві електромобілів зробив черговий крок у ціновому протистоянні, що затягнулося. Про те, як китайські компанії виборюють частку ринку, пише Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Акції BYD та інших китайських автовиробників подешевшали після того, як лідер у виробництві електромобілів зробив черговий крок у ціновому протистоянні, що затягнулося.

Акції компанії з Шеньчженя, зареєстрованої в Гонконгу, впали майже на 9%, тоді як акції її конкурентів — Geely, Li Auto та Xpeng — втратили 7%, 5% та 4% відповідно.

BYD оголосила про нове зниження цін на понад 20 моделей минулими вихідними. В результаті найдешевша модель — хетчбек Seagull із повністю електричним двигуном — почала коштувати 55,8 тис. юанів ($7,77 тис.), згідно з рекламними матеріалами компанії.

Найзначніша знижка — 34% — була надана гібридному седану Seal 07 із модулем, що підключається. Його первісна ціна становила 155,8 тис. юанів ($21,6 тис.), а знижка — 53 тис. юанів ($7,35 тис.).

Очікується, що кампанія «фіксованих цін», яка триватиме до кінця червня, допоможе збільшити постачання BYD у другому кварталі на 20−30%, порівнюючи з попереднім кварталом, вважають аналітики Citi.

«BYD може отримати чистий прибуток у розмірі 9 тис. юанів ($1,25 тис.) із кожного автомобіля в другому кварталі», — йдеться в дослідженні.

Ця оцінка нижче за прогнозований чистий прибуток на одиницю продукції в розмірі 10 тис. юанів, яку керівництво BYD озвучило аналітикам минулого місяця. Інвестори сприйняли це, як спробу BYD захистити свою домінуючу позицію на ринку, але за рахунок зниження прибутку. Водночас дрібніші учасники зі слабшими фінансовими показниками можуть зіткнутися з подвійним ударом — втратою як прибутку, так і частки ринку.

Слідом за BYD державна компанія Changan запропонувала знижку близько 15% на свій позашляховик S07 під суббрендом Deepal. Компанія Leapmotor, яка підтримується Stellantis, минулими вихідними представила аналогічні фіксовані ціни на свої автомобілі C16 і C11, які знизилися на 28 і 30% відповідно.

«BYD має значний вплив на ціноутворення на ринку, тому кожне зниження цін спонукає інші автомобільні бренди наслідувати цей приклад, що ще більше посилює конкуренцію на ринку», — зазначив Лі Яньвей, член Китайської асоціації автомобільних дилерів.

Жорстка цінова конкуренція на найбільшому автомобільному ринку світу негативно вплинула на доходи компаній та прискорила консолідацію галузі за останні два роки. Минулого тижня Комісія з розвитку Китаю, головна національна агенція з економічного планування, висловила стурбованість щодо «перегонів на виживання».

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«Деякі компанії… застосовують стратегію наднизьких цін — вони продають продукцію навіть нижче за собівартість», — заявив представник агентства Лі Чао на пресконференції. «Така практика виходить за межі ринкової конкуренції, спотворює ринкові механізми та підриває чесну конкуренцію, що потребує вжиття заходів».

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