Дивідендні аристократи, харчі та інше: 7 варіантів захиститися від ринкового шторму

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому на початку 2025 року фінансові ринки увійшли у фазу підвищеної волатильності. Торговельні війни, мита проти ключових партнерів і різкі заяви Вашингтона стали каталізатором стрімких рухів котирувань. Зараз ринки налаштовані позитивно, але інвестори в усьому світі розуміють, що це тимчасово. Але на ринку є перевірені інструменти, які можуть захистити інвестпортфель і зберегти капітал.

Поточні ризики для ринку

Якщо у перші місяці основним драйвером волатильності була політика Трампа, то зараз до цього додається вже низка факторів — від монетарної політики ФРС до геополітичних конфліктів, які формують непередбачуваний інвестиційний клімат.

Політика Трампа та торговельні конфлікти. Трамп продовжує активно переглядати торговельні угоди та посилювати тарифний тиск на ключових партнерів США. Останній крок — введення додаткових мит на низку товарів з країн Південно-Східної Азії, включно з В'єтнамом, Малайзією та Індонезією, які стали важливими виробничими хабами для американських компаній після часткового виходу з Китаю. Ці кроки вже призвели до зростання витрат для імпортерів і викликали побоювання щодо інфляційного тиску.

Показово, що індекс волатильності VIX на піку торговельної напруги підскочив до ~50 (7 квітня 2025) — найвищого рівня з часів COVID19.

Динаміка індексу волатильності VIX

Джерело: fred.stlouisfed

Монетарна політика та інфляція. Попри те, що ФРС на початку року натякала на можливість зниження ставок, у 2-му кварталі 2025 року регулятор зайняв більш обережну позицію. Затримка з пом’якшенням монетарної політики підтримує долар, але тисне на ринки, які вже врахували в ціни очікування дешевших грошей. На виступі у Джексон Хоул наприкінці серпня голова ФРС натякнув на можливі зниження, якщо цьому сприятимуть показники ринку праці.

Зниження Moody’s кредитного рейтингу США. Уперше за понад десятиліття агенція знизила рейтинг Америки з найвищого рівня Aaa до Aa1. Вона вказала на політичну поляризацію, ризик дефолту у разі нових протистоянь щодо держборгу та відсутність довгострокової бюджетної стратегії. Це призвело до зростання дохідності облігацій і підвищення вартості запозичень, створюючи додатковий тиск на фінансові ринки.

Все це створює невизначеність — а саме її інвестори не люблять найбільше. У цій ситуації важливо шукати не лише прибутковість, а й стабільність.

Захисні сектори: бізнес, що актуальний завжди Деякі галузі економіки менш чутливі до політичних потрясінь та економічних циклів, оскільки пропонують товари й послуги першої потреби. Це — споживчі товари повсякденного попиту (їжа, напої, побутова хімія), комунальні послуги (електро- і водопостачання) та охорона здоров’я. Попит на продукти харчування, напої чи ліки залишається стабільним навіть у часи невизначеності — люди продовжують купувати необхідне за будь-якої політичної ситуації. Прикладами фондів на ці сектори є:

XLP — Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (товари повсякденного попиту),

XLU — Utilities Select Sector SPDR Fund (комунальні послуги),

XLV — Health Care Select Sector SPDR Fund (охорона здоров’я).

Захисні сектори історично показують кращу динаміку в несприятливі періоди та випереджають широкий ринок під час спадів. І початок 2025 року не став виключенням.

Порівняння динаміки дохідності компаній захисних секторів до циклічних 01.01.-22.08. 2025 р.

Джерело: https://www.longtermtrends.net/cyclical-stocks-vs-defensive-stocks/

MSCI: USA Cyclical Sectors, MSCI: USA Defensive Sectors

Дивідендні акції компаній із сильними показниками

Акції компаній, що стабільно виплачують значні дивіденди, — це «тиха гавань» для капіталу в нестабільні часи. Ці бізнеси зазвичай зрілі, з передбачуваними прибутками та міцним балансом.

Особливо привабливими є так звані дивідендні аристократи — компанії, які щонайменше 25 років поспіль підвищують виплати акціонерам. Ця історія зростання показує їхню здатність проходити кризи без втрат для інвесторів. Дивіденди приносять дохід навіть тоді, коли ринок стоїть на місці, і забезпечують інвесторам додатковий стимул утримувати акції завдяки регулярним виплатам.

Наприклад, Realty Income (O) — знаменитий «місячний» дивідендний фонд нерухомості (REIT), який понад 50 років щомісяця підвищує розмір виплат акціонерам. Інші компанії — Coca-Cola (KO), PepsiCo (PEP) та Procter & Gamble (PG) є споживчими гігантами, що продають товари повсякденного попиту та щороку збільшують дивіденди.

Назва компанії (тікер) Дохідність за останній рік Дохідність за 5 років Дивіденди Realty Income (O) -4,54% -4,01% 5,48% (3,23$) Coca-Cola (KO) -1,18% 40,16% 2,90% (2.04$) Pepci Co (PEP) -15,00% 6,93% 3,82% (5.69$) Procter & Gamble (PG) -6,86% 14,37% 2,66% (4.23$)

У форматі фонду це можуть бути Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) або Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM), які фокусуються на якісних дивідендних акціях зі стабільним прибутком.

Назва фонду (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Витрати на управління Дивіденди Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 0,29% 8,97% 0,06% 3,87% Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) 8,50% 12,96% 0,06% 2,57% Короткострокові treasuries та TIPS Державні казначейські облігації США (Treasuries) часто слугують прихистком для інвесторів під час політичних штормів. Навіть на фоні суперечливої риторики у Вашингтоні, суверенні облігації США залишаються одним із найнадійніших інструментів у світі. Їхня перевага — передбачуваність і захист капіталу. Уряд найчастіше виконує свої зобов’язання, тож ризик дефолту мінімальний. Найкращий захист мають коротко- та середньострокові облігації. Ці фонди, як-от iShares 0−3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) та SPDR Bloomberg 1−3 Month T-Bill ETF (BIL), можуть стати альтернативою депозиту чи готівці, адже майже не коливаються в ціні. TIPS — державні облігації США, що автоматично коригуються на інфляцію. Зі зростанням цін інвестор отримує вищі виплати. Це особливо цінно, коли політика Трампа (тарифи, дотації, бюджетні стимули) здатна «розігріти» інфляцію. Під час ринкових коливань TIPS поводяться стійкіше за звичайні облігації, адже інфляційне зростання частково компенсує зміну ставок. Інвестувати в них можна через ETF, наприклад iShares TIPS Bond ETF (TIP). Золото — традиційний захисний актив Золото заслужено називають «тихою гаванню»: коли політичні ризики та невизначеність зростають, ціна золота, як правило, рухається вгору завдяки підвищеному попиту з боку інвесторів, що прагнуть зберегти капітал. В історії фінансів неодноразово траплялося, що золото встановлювало рекорди вартості на тлі геополітичної напруги чи економічних криз. Найбільш активні ф'ючерси на золото досягли нових максимумів з урахуванням інфляції Джерело: tradingview.com В умовах тарифної війни та непередбачуваних політичних ризиків інтерес до золота різко зріс. Тарифи Трампа підігріли страхи інфляції та підірвали впевненість у стабільності ринку — тому багато інвесторів перекинули кошти в золото, як у хедж від цих ризиків. Наприклад, у 1-му кварталі 2025-го спостерігалися рекордні притоки капіталу в золоті ETF-фонди, а найбільший фонд SPDR Gold Trust (GLD) збільшив запаси до максимумів із 2023 року. Золото виконує подвійну роль: захищає від політичної нестабільності та слугує страхуванням від інфляції, яка може посилюватися через торгові війни, проте воно не має складати основу вашого портфеля, оскільки відповідає більше за захист капіталу. ETF низької волатильності Стратегія Low Volatility передбачає відбір компаній зі стабільними прибутками й ціновою динамікою, яка є менш схильною до різких стрибків. У періоди невизначеності такі фонди здатні перегравати ринок, зменшуючи просадку. Так сталося у 2025 році: поки широкий ринок США падав на побоюваннях щодо тарифів Трампа, ETF мінімальної волатильності, наприклад, iShares MSCI USA Min Vol (USMV), втрачав значно менше. Причина — структура портфеля зміщена в бік захисних секторів (як-от охорона здоров’я, споживчі товари) та уникала перегрітих технологічних гігантів. Назва фонду (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Витрати на управління Дивіденди iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 4.67% 8.97% 0.15% 1.59% Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) 6.04% 7.3% 0.25% 1.79% Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) 1.08% 8.85% 0.30% 3.48% Коли зростає волатильність ринку, цінність low-volatility стратегії також підвищується — інвестори переходять у такі фонди, піднімаючи їхню вартість. Варто зазначити, що у роки стрімкого ралі ці консервативні фонди можуть відставати від ринку. Проте їхня роль проявляється саме у важкі часи: «мінімальна волатильність» — це своєрідна подушка безпеки, що стримує падіння портфеля. Читайте також: Ціни на золото та срібло летять вгору: які прайси побачимо до кінця 2025 року Компанії внутрішнього ринку США Політичні потрясіння, зокрема торговельні конфлікти та мита, не впливають однаково на всі компанії. Найбільше втрачають транснаціональні корпорації, чий прибуток залежить від глобальної торгівлі — експорту, імпорту та міжнародної логістики. Навпаки, бізнес, зосереджений переважно на внутрішньому ринку США, виявляється більш стійким до таких ризиків. Щоб зробити ставку на внутрішній попит США, можна інвестувати у: Малий і середній бізнес США (small/mid caps) через ETF на індекси Russell 2000 (малий бізнес) або S&P 400 MidCap (середній бізнес).

Фонди на локальні галузі через ETF на американський ритейл, комунальні послуги, регіональні банки — сектори, що здебільшого обслуговують внутрішній споживчий попит і менш чутливі до глобальних потрясінь. Назва фонду (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Витрати на управління Дивіденди iShares Russell 2000 ETF (IWM) 6.52% 9.90% 0.19% 1.11% Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 13.48% 12.22% 0.04% 1.51% SPDR S&P Retail ETF (XRT) 9.20% 12.43% 0.35% 1.35% SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 13.16% 12.97% 0.35% 2.63% Utilities Select Sector SPDR (XLU) 13.34% 9.13% 0.09% 2.77% Звісно, повністю ізолюватися від світової економіки неможливо — навіть локальні компанії відчувають тиск від макроекономічних чинників, але вони можуть створити своєрідний буфер, який пом’якшить негативний ефект зовнішніх політичних загострень. Географічна диверсифікація портфеля Ще один підхід для підвищення «імунітету» своїм інвестиціям — географічна диверсифікація, тобто розподіл активів між різними країнами та регіонами. У глобальній економіці всі ринки певною мірою пов’язані, проте специфічні політичні рішення однієї держави не однаково впливають на інші країни. Наприклад, якщо американський ринок переживає спад через торговельні війни, є шанс, що ринки Європи або Азії постраждають менше, або місцеві компанії займуть нішу, звільнену американськими конкурентами.

Назва фонду (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Витрати на управління Дивіденди Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) 14.23% 8.25% 0.03% 2.71% Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 16.50% 3.11% 0.07% 2.75% Vanguard Total World Stock ETF (VT) 15.40% 12.20% 0.06% 1.75%

Розподілений між акціями різних ринків портфель дозволяє додатково застрахуватися: падіння на одному ринку може частково компенсуватися зростанням на іншому, або ж принаймні не всі активи просядуть одночасно. Важливо також розподіляти інвестиції за валютами — вкладати не лише в доларові активи, але й в євро, фунтах, єнах, що додатково знизить ризики.

Політичні рішення у США, геополітична напруга, коливання на товарних ринках та зміни монетарної політики створюють додатковий шум і ризики для інвесторів. Проте збалансована стратегія допомагає мінімізувати вплив таких факторів. Розподілений капітал між захисними секторами — надійними облігаціями, золотом, низьковолатильними фондами та активами з різних регіонів — створює свій «імунітет"-портфель, здатний витримати турбулентність. Він, можливо, не покаже надприбутків у періоди бурхливого зростання, зате збереже ваш капітал і спокій у часи нестабільності.