Ціни на золото та срібло летять вгору: які прайси побачимо до кінця 2025 року

Геополітичні, військові та економічні ризики, що посилюються, продовжують вганяти світові ринки в стан підвищеного стресу та турбулентності. Інвестори реагують на це відходом в один із найперевіреніших активів-притулків — у золото. З початку року воно подорожчало на понад 34%, і продовжує ставити нові рекорди.

Останнє зростання цін на золото, викликане очікуваннями зниження відсоткових ставок у США, побоюваннями щодо незалежності Федеральної резервної системи та високим попитом із боку інвесторів та центробанків найближчими тижнями, ймовірно, підштовхнуть ціни до нових рекордів.

Графік вартості золота з початку 2025 року

Безперервні торговельні війни та постійна зміна правил роботи США зі своїми торговими партнерами серйозно вплинули на психологію пересічних інвесторів і змінили поведінку провідних світових гравців — від найбільших гедж-фондів до центральних банків, які знову роблять ставку на золото. На тлі майбутніх змін у політиці Федрезерва США, що очікуються в середині вересня, для золота (і, опосередковано, срібла) настає «момент істини»:

Очікуване зниження відсоткових ставок Федрезервом США 17 вересня. Трохи раніше, 11 вересня, щодо цього питання засідатиме й ЄЦБ. А такі періоди завжди супроводжувалися активізацією інвесторів щодо купівлі золота, як захисного активу. Ринок прогнозує зниження ставок американського регулятора на 0,25−0,5% річних (багато в чому — на догоду бажанням Дональда Трампа, а не лише через суто економічні причини). І консервативними інвесторами це сприймається як «прогин» ФРС перед Трампом.

Крім того, зниження ставок призведе до зниження дохідності за доларовими інструментами у банках, а отже, частина інвесторів почнуть шукати додаткове застосування своїм доларовим капіталам у надійних активах, до яких належить і золото.

Активні покупки золота світовими центробанками. За перше півріччя 2025 року світові центробанки купили 123 тонни золота, із яких 22 тонни - лише за червень (дані World Gold Council, WGC). Найактивніше скуповували жовтий метал у червні Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонни), Туреччина (2,3 тонни), Китай (2,2 тонни), Чехія (1,6 тонни) та Киргизія (1,2 тонни), а єдиним продавцем серед центробанків виявився національний банк Сінгапуру (Грошово-кредитне управління Сінгапуру), який продав 6 тонн «жовтого металу».

Непрямі ознаки подальшого скуповування золота центробанками простежуються й зараз Це підтримує високі ціни на дорогоцінний метал.

Подальше ослаблення долара. Класичним барометром для американської валюти можна вважати поведінку пари євро/долар із лютого 2025 року. Після зміцнення позицій долара майже до паритету з євро «зелений» почав здавати свої позиції: на тлі хаотичних рішень Трампа інвестори почали масово виходити з американської валюти.

Графік євро/долар із січня 2025 року

Нещодавнє рішення апеляційного суду США, який визнав частину запроваджених Трампом підвищених торговельних тарифів незаконними, призвело до нового ситуативного ослаблення долара та чергового хаосу на багатьох світових торгових майданчиках.

Просідання курсу долара щодо багатьох валют, зі свого боку, зробило золото дешевшим для іноземних покупців, які працюють з євро, швейцарським франком та деякими іншими валютами. Той факт, що ціни на золото у світовій торгівлі завжди були в доларах, який просів, для таких груп іноземних покупців став сигналом до придбання дорогоцінного металу і підвищив на нього попит із їхнього боку.

Наприклад, таким падінням долара скористалися багато європейських інвесторів, коли євро щодо долара за відносно короткий період зріс із 1,02 до 1,17−1,18 долара. Як випливає зі звіту того ж World Gold Council, лише у другому кварталі 2025 року попит на золото зріс на 3% у річному перерахунку, а в грошах попит збільшився відразу на 45% — до $132 млрд.

У Європі за цей період попит зріс у понад удвічі — до 28,4 тонн, що на 156% вище, ніж роком раніше. Це сталося переважно за рахунок Німеччини. Основна частина покупців-європейців робили ставку на фізичне золото у вигляді злитків та монет невеликої ваги (1−20 грамів). Тобто це пересічний «середній клас», який таким чином рятував свої грошові накопичення від інфляції, але в доступних межах для свого гаманця — «із зарплат».

Ослаблення позицій долара провокуватиме подальше зростання цін на золото у світі й восени цього року. Інвестори купують не тільки фізичне золото, а й активно вкладаються в нього через ETF, щоб захистити свої портфелі від інфляційних ризиків. За даними World Gold Council, за квітень-червень 2025 року глобальні біржові фонди, забезпечені золотом, збільшили свої запаси на 170 тонн майже вдвічі, порівнюючи з минулим кварталом. Таким чином, за перше півріччя чистий притік в ETF склав 397 тонн, що є найкращим результатом із ковідного 2020 року.

Купівля золота приватними інвесторами, зростання вкладень у золоті ETF і покупки центробанків — все це разом дозволило золоту встановлювати нові цінові рекорди у світі останні днями. Так, вранці 3 вересня 2025 року було зафіксовано рівні котирувань золота в межах понад $3 540 за тройську унцію.

Графік вартості золота з кінця серпня до 3 вересня 2025 року

Прогноз цін на золото до кінця року

З огляду на підвищену турбулентність усіх світових ринків восени 2025 року, золото продовжуватиме користуватися підвищеним попитом серед усіх груп інвесторів. Центробанки багатьох країн також збережуть до нього підвищений інтерес із подальшою покупкою до своїх резервів. Особливо, якщо торговельні «перемир'я» США-Китай не принесуть реального зниження напруженості на світових майданчиках.

За моїми прогнозами, щомісячно до кінця 2025 року центробанки збільшуватимуть свої резерви в золоті в межах 17−26 тонн. Чистий притік вкладень інвесторів до кінця 2025 року через ETF із вересня до грудня включно додасть попит на золото в різних формах (від металевого до безготівкового) у межах до 220−300 тонн.

Тобто загалом за рік притік у золоті ETF становитиме від 617 до майже 700 тонн. А додаткова покупка інвесторами (переважно фізособами) саме монетарного золота у вигляді злитків та монет, за моїми розрахунками, до кінця 2025 року становитиме ще не менше 270−490 тонн.

Через таке стрімке зростання цін на золото ювелірна промисловість вже точно не стане драйвером подальшого зростання цін на цей метал. Але покупки центробанків, перетікання капіталів у золоті ETF та скуповування злитків приватними особами підтримають ціни на золото на високому рівні в межах ситуативного коридору від $3 250 до $3 690 за унцію до кінця 2025 року.

Видобуток золота продовжить зростати завдяки високим цінам та розширенню виробництва. А ось його переробка та подальший продаж зливків афінажними компаніями проходитиме «без фанатизму». Адже за такого ринку їм немає сенсу обвалювати ціни за рахунок викиду на Лондонську та інші біржу значних обсягів фізичного золота. Таким чином, притримуючи продаж виробленого дорогоцінного металу, вони продовжать грати «на підвищення».

Куди полетіли ціни на срібло і що буде з ними далі

На тлі чергових цінових рекордів золота поступово дорожчає і срібло. Ціна на цей метал швидко закріпилася понад психологічний поріг у $40 за унцію. На ранок 3 вересня срібло коштувало вже близько $40,8 за унцію.

Співвідношення пікових цін унції золота ($3540 на момент написання статті) до унції срібла ($40,8) склало близько 86,76. Це наразі свідчить про серйозні перекоси в ціноутворенні дорогоцінних металів.

Але зараз ситуація нестандартна. Цьогорічний зліт цін на золото викликаний не лише майбутніми засіданнями ЄЦБ та ФРС США, продовженням торговельних воєн, які створюють реальний ризик обвалу світової економіки, а й з військовими ризиками. Події в Україні, на Близькому Сході у міксі із збереженням загрози високої інфляції у світовому масштабі підігрівають цінники золота.

У поєднанні із продовженням зростання зовнішнього боргу США (у серпні він сягнув $37 трлн) і світовими геополітичними «розбірками» (наприклад, ситуація навколо Тайваню) — до ціни золота для інвесторів зараз закладено величезну премію за ризик і спостерігається певний «розігрів» цін на нього за рахунок спекулятивних капіталів, що роблять ставку на ще більше його подальше зростання. При зниженні ставок Федрезервом у спекулянтів є потенціал для подальшого розігріву ціни на золото за рахунок додаткового притоку капіталу та попиту на золото з боку «наляканих та метушливих» інвесторів.

Доки інвестори і самі ринки не вироблять певний імунітет до вищеописаних ризиків і не змінять тактику свого реагування на новинне тло (часто мінливі висловлювання Дональда Трампа та його команди), вони залишаться в заручниках геополітики США.

Співвідношення пікової ціни унції золота до унції срібла 86,76 виглядає, як додатковий ринковий сигнал про недооціненість срібла, що зберігається, як активу та інвестиції.

Річ у тім, що на ринку дорогоцінних металів існує показник, що дозволяє спрогнозувати подальшу поведінку цін основних дорогоцінних металів (золото/срібло) за аналогією з валютним ринком (пара євро/долар). Цей індекс називається GSR (Gold-Silver Ratio).

Світові торговці дорогоцінними металами використовують цю інформацію, щоб хеджувати свої ризики та заробітки, займаючи довгу або коротку позицію щодо золота чи срібла. Якщо співвідношення досягає екстремальних рівнів, порівнюючи з історичними показниками, це означає вигідну можливість для покупки одного або іншого металу.

Середній показник співвідношення золото/срібло протягом 20 століття був на рівні 47:1, а за перші 20 років цього століття через активне споживання золота та срібла промисловістю він підвищився до 60:1. З 2020 року на тлі непередбачуваності ситуації (спочатку пандемія, потім війна росії проти України, напруженість на Близькому Сході, навколо Тайваню тощо) цей показник суттєво волатильний, але зі збереженням певних тенденцій.

Історично раніше середній максимум перебував на позначці 80, а мінімум — 40. Тобто золото завжди було дорожче за срібло, і ці середні значення показують, що зараз срібло продовжує залишатися недооціненим активом, порівнюючи із золотом.

Нинішнє співвідношення золота щодо срібла в межах 86,76, порівнюючи з ще нещодавніми рівнями близько 90, говорить і про те, що ціна на срібло проходить корекцію, і вже знову починає тягнутися до звичайних, встановлених раніше, історичних співвідношень щодо золота.

З огляду на всі вищезазначені нюанси, навряд чи золото восени — взимку 2025 року особливо просяде, порівнюючи з рівнями, що нині діють.

Тобто якщо подивитися на перспективу срібла, то воно після приходу до рівнів близько $40 за унцію вже частково відновило умовне історичне співвідношення щодо золота, але має потенціал до зростання, якщо золото залишиться приблизно на поточних рівнях або буде дорожчим.

Якщо золото на чинниках підвищеного геополітичного ризику продовжить своє поступове зростання до мети $3 600−3 700 за унцію і вище до кінця року, то срібло може зрости до рівнів $45−46,25 за унцію. Тобто ще на 10−13% до діючих зараз цін. У цьому буде додатковий інвестиційний дохід для гравців, які зараз роблять ставку на срібло.

Але якщо чинник геополітики припинить підштовхувати котирування золота вгору, то й у срібла особливого потенціалу до подальшого зростання (із огляду на його вже досягнутий рівень $40,8 за унцію) вже не буде.

До чинників, що працюють на користь зміцнення позицій срібла на світовому ринку, варто віднести ту обставину, що через стрімке зростання золота наразі ювелірна промисловість, мікроелектроніка та інші галузі промисловості почали, за можливості, замінювати золоті складові дешевшими аналогами, у тому числі й срібними. А це збільшує попит на фізичне срібло з боку промисловості та ювелірки. Тобто підтримує попит на нього на ринку.

Крім того, багато інвесторів, яким зараз через дорожнечу вже не по кишені купівля золотих злитків та інвестиційних монет, перейшли до купівлі срібних. Що також грає на користь срібла, як інвестактиву.

Мій прогноз щодо срібла до кінця 2025 року — це коридор від $38 до $45 за унцію зі значними коливаннями цінників, залежно від геополітичних та економічних чинників, а також опосередковано — і від тренду за ціною золота.

Хочу наголосити, що вкладення в золото та срібло будуть цікаві лише інвесторам, які готові до інвестицій з горизонтом у 2−5 років.

При інвестиціях до 1 року і менше можна навіть втратити за рахунок ситуативних коливань цінників. Особливо, з огляду на українську специфіку, коли банки сильно занижують котирування вартості злитків та інвестиційних монет при їхньому прийомі та одночасно завищують ціну продажу.

У розвинених країнах ринок дорогоцінних металів зараз настільки затиснутий конкуренцією і регуляторами, що там різниця між поточними світовими цінами на дорогоцінні метали та котируваннями, які пропонують банки та інвесткомпанії, є зазвичай значно меншою, ніж той величезний розкид цінників, які пропонують українські фінустанови.

Тому вважаю, що короткострокові інвестиції в дорогоцінні метали саме в Україні поки що можуть виявитися малоефективними не лише через серйозні коливання цін на золото і срібло в період до кінця 2025 року у світі, але ще й з огляду на наші цінники.

У будь-якому випадку, для диверсифікації своїх ризиків при формуванні інвестиційного портфеля я б рекомендував у вересні 2025 року тримати в дорогоцінних металах близько 10−15% ваших грошових заощаджень.

Щоб не втрачати гроші, я раджу, в будь-якому разі, перед здійсненням операцій купівлі/продажу злитків або інвестмонет обов'язково промоніторити пропозиції всіх банків, щоб вибрати оптимальну ціну.

Якщо ж у вас є золоті чи срібні пам'ятні, чи старовинні повсякденні монети із цих металів, і ви хочете їх продати, то наполегливо раджу перед цим провести моніторинг цін на них на сайтах колекціонерів. Оскільки, у разі рідкості даних монет, їх нумізматична вартість може виявитися в десятки і сотні разів вищою, ніж ціна дорогоцінного металу в них.