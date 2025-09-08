Multi від Мінфін
8 вересня 2025, 15:50

+220%, +500% чи стабільність: які IPO 2025 року дійсно приносять прибуток інвесторам

У 2025 році компанії CoreWeave, Circle Internet Group (Circle) та Venture Global стали одними з найпомітніших учасників первинних публічних розміщень акцій (IPO) року. Їхні акції привернули значну увагу інвесторів завдяки потенціалу зростання в секторах штучного інтелекту (AI), фінансових технологій (фінтех) та енергетики. Але чи є зараз вдалий момент для інвестування в ці компанії? Про це розповів «Мінфіну» інвестиційний експерт Євген Пилипець.

У 2025 році компанії CoreWeave, Circle Internet Group (Circle) та Venture Global стали одними з найпомітніших учасників первинних публічних розміщень акцій (IPO) року.

CoreWeave — лідер у хмарних обчисленнях для AI

CoreWeave — це технологічна компанія, що спеціалізується на хмарних обчисленнях для штучного інтелекту. Вона надає інфраструктуру для тренування та розгортання моделей AI, використовуючи 33 дата-центри, які оснащені графічними процесорами (GPU). Ця інфраструктура робить її привабливою для компаній, які потребують значної обчислювальної потужності.

У 2025 році CoreWeave провела IPO, залучивши $1,5 млрд. Акції компанії, що торгуються під тікером CRWV на Nasdaq, зросли на 220% з моменту дебюту. Значну підтримку компанії надає NVIDIA, яка володіє акціями на $900 млн, що підкреслює її стратегічну важливість у секторі AI.

Фінансові показники:

  • Дохід $982 млн — у 1-му кварталі 2025 року, що в 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
  • Операційний прибуток — $163 млн, що в 6,5 раза перевищує показник минулого року.
  • Зростання продажів на 420% рік до року та значний беклог ($25,9 млрд) вказують на сильний попит.
  • Угода з OpenAI на $11,9 млрд забезпечує стабільний дохід.
  • Активне розширення мережі дата-центрів дозволяє компанії відповідати на ринковий попит.

Однак існують і ризики для інвесторів. Акції торгуються з мультиплікатором продажів 27, що значно вище середнього для технологічного сектору (8). Крім того, значна частка доходів залежить від кількох великих клієнтів, таких як Microsoft.

Circle Internet Group — фінтех з фокусом на стейблкоїни

Circle Internet Group відома як емітент стейблкоїну USDC, одного з найбільших у світі. Бізнес-модель компанії базується на інвестуванні резервів, що підтримують USDC, у низькоризикові активи, зокрема державні облігації, які приносять процентний дохід. Circle вийшла на біржу 5 червня 2025 року на NYSE. Її акції більш ніж подвоїлися в день дебюту і нині торгуються на рівні, що у 6 разів перевищує IPO ціну, з ринковою капіталізацією $42 млрд.

Фінансові показники:

  • Дохід — $579 млн у 1-му кварталі 2025 року.
  • Прибуток — $65 млн за той же період.
  • Операційні витрати становлять лише 24% від доходу, що свідчить про високу маржинальність.

При інвестуванні в акції компанії Circle Internet Group, ви отримуєте доступ до бізнесу з низькими капітальними витратами та високою маржинальністю, що забезпечує фінансову стійкість компанії. USDC, як один із найбільш використовуваних стейблкоїнів, генерує стабільний дохід.

Утім, інвесторам варто врахувати й ризики: зміни в регулюванні або ринкових умовах, конкуренція з боку інших стейблкоїнів, таких як Tether, зниження процентних ставок, що може скоротити прибуток від резервів.

Venture Global — енергетичний гігант у сфері ЗПГ

Venture Global — другий за величиною експортер зрідженого природного газу (ЗПГ) у США. Компанія реалізує п’ять проєктів поблизу Мексиканської затоки та Луїзіани із сукупною піковою виробничою потужністю 143,8 млн тонн на рік.

У січні 2025 року компанія провела IPO, залучивши $1,75 млрд шляхом продажу 70 млн акцій за $25 кожна на NYSE під тікером «VG». Спочатку компанія планувала отримати $2,3 млрд за вищою ціною, однак була змушена знизити оцінку через занепокоєння інвесторів щодо довгострокової прибутковості.

Фінансові показники:

  • Дохід — $2,9 млрд, що на 105% більше, ніж у 1-му кварталі 2024 року.
  • Операційний прибуток — $1,1 млрд, зростання на 75% порівняно з 1-м кварталом 2024 року.
  • Чистий прибуток — $0,4 млрд, що на 39% менше, ніж у 1-му кварталі 2024 року, через разові витрати та коригування.
  • Консолідований скоригований EBITDA — $1,3 млрд, зростання на 94% порівняно з 1-м кварталом 2024 року.

Переваги компанії:

  • Глобальний попит на чисті джерела енергії забезпечує стабільний дохід.
  • Політика адміністрації Трампа сприяє розвитку енергетичного сектору.
  • Інвестиції в інфраструктуру зміцнюють конкурентоспроможність.

Однак перед купівлею акцій варто врахувати ризики. Коливання цін на ЗПГ можуть впливати на дохід компанії. Арбітражні спори з великими енергетичними компаніями створюють невизначеність, а можливі регуляторні зміни можуть ускладнити операції в політиці.

Київстар: що відбувається з акціями мобільного оператора на американській біржі Nasdaq

Чи варто купувати акції?

Кожна з цих компаній пропонує унікальні можливості для інвесторів, але також має власні ризики:

  • CoreWeave є привабливою для тих, хто вірить у зростання AI, проте її висока оцінка вимагає обережності. Покупка акцій під час корекції ціни може бути розумним рішенням.
  • Circle забезпечує стабільність і високу прибутковість, що робить її цікавим вибором для довгострокових інвесторів, які готові до ризиків крипторинку.
  • Venture Global має потенціал у секторі ЗПГ, але юридичні ризики роблять її більш спекулятивною. Інвесторам варто дочекатися ясності щодо арбітражних справ.

Інвесторам рекомендується диверсифікувати портфель і враховувати свою толерантність до ризику. Перед покупкою акцій варто провести додаткове дослідження.

Автор:
Пилипець Євген
Інвестиційний експерт Пилипець Євген
