Дивідендні акції: 7 надійних варіантів з високою дохідністю

Дивідендні компанії знову опинилися в центрі уваги інвесторів, адже вони поєднують передбачуваний грошовий потік із потенціалом ринкового зростання. Під час складання переліку 7 найприбутковіших дивідендних акцій враховано не лише рівень дивідендної дохідності, а й потенціал розвитку компаній, надійність бізнес-моделі та здатність сформувати збалансований портфель. Які компанії сьогодні відповідають цим критеріям і заслуговують на увагу інвесторів, розповів інвестиційний експерт Володимир Стойко.

Переваги, ризики та перспективи бізнесів для інвестора

Дивідендні акції розглядаються інвесторами як поєднання стабільності та довгострокового доходу. Вони забезпечують регулярні виплати незалежно від ринкових коливань та беруть участь у зростанні капіталу компаній. Інвестори особливо цінують такі інструменти, адже, у період невизначеності вони отримують прогнозований грошовий дохід. Компанії з історією сталих дивідендних виплат часто демонструють вищу стійкість та дисципліну в управлінні фінансами.

1. Chevron Corporation (CVX)

Ціна: $156,9

Дивідендна дохідність: ~4,3%

Сектор: енергетика

Chevron (CVX) — один із провідних енергетичних гігантів США, який поєднує класичний видобуток і переробку нафти та газу з інвестиціями у відновлювану енергетику — біопаливо, водень і технології уловлювання CO₂.

Сильними сторонами компанії є надійний баланс, стабільний грошовий потік і понад 40 років безперервного підвищення дивідендів. Завдяки диверсифікації бізнесу Chevron менше залежить від циклічності ринку. Водночас ключовим ризиком залишається волатильність цін на енергоносії та екологічні виклики.

Для інвесторів Chevron пропонує стабільні дивідендні виплати та перспективу зростання капіталу, особливо у разі сприятливої кон’юнктури на ринку енергії та розвитку «зелених» проєктів.

2. Verizon Communications Inc. (VZ)

Ціна: $43,6

Дивідендна дохідність: ~6,3%

Сектор: телеком

Verizon Communications Inc. (VZ) — один із найбільших телеком-операторів у США. Компанія надає мобільний і фіксований зв’язок, інтернет, сервіси 5G. Основний прибуток — абонплата за мобільні та корпоративні послуги.

Серед переваг компанії — стабільні грошові потоки та велика клієнтська база. Оскільки сектор телекомунікацій є стабільним, Verizon Communications зміцнює позиції завдяки розвитку 5G. Проте компанія має борги та низькі темпи зростання, що робить акції високоризиковими.

У портфелі цей актив працює як облігація з дивідендами. Очікувати значного зростання не варто, проте для інвесторів акції залишаються джерелом стабільного доходу.

3. Pfizer Inc. (PFE)

Ціна: $24,1

Дивідендна дохідність: ~7,1%

Сектор: фармацевтика

Pfizer Inc. (PFE) — глобальна фармацевтична компанія. Виробляє ліки та вакцини (зокрема від COVID-19), препарати для онкології, імунології, кардіології. Прибуток формується з продажу ліків по всьому світу.

Компанія має низький мультиплікатор (P/E < 10), широкий портфель ліків та потенціал після COVID, що робить її привабливою для інвесторів. Негативним чинником є зниження виручки у сегменті вакцин, а також обмежені перспективи інноваційного дослідницького портфеля, що створює ризики для майбутнього розвитку бізнесу.

Майбутня динаміка акцій визначається тим, наскільки успішна буде реалізація R&D. У разі ефективності нових розробок Pfizer може відновити довіру інвесторів та повернутися до стійкого зростання капіталізації.

4. Sanofi SA (SNY)

Ціна: $47,7

Дивідендна дохідність: ~4,6%

Сектор: фармацевтика

Sanofi SA (SNY) — французька фармацевтична компанія. Спеціалізується на вакцинах, діабетичних препаратах, імунології та рідкісних захворюваннях. Основний бізнес — виробництво і продаж ліків у Європі та США.

Сильними сторонами компанії є потужний портфель вакцин та стабільні доходи в ЄС, що свідчить про прогнозованість грошових потоків та фінансову стійкість. Проте темпи інновацій залишаються досить повільними. Діяльність Sanofi SA підпорядкована суворим регуляторним вимогам, що може обмежувати потенційне зростання та створює певні ризики.

Для інвесторів компанія є надійним дивідендним гравцем у секторі healthcare. Акції підходять насамперед для довгострокового доходу, а не швидких прибутків у короткостроковій перспективі.

5. Bristol-Myers Squibb Co (BMY)

Ціна: $45,6

Дивідендна дохідність: ~5,4%

Сектор: фармацевтика

Bristol-Myers Squibb Co (BMY) — американська біофармацевтика. Один із лідерів у розробці ліків для лікування раку, серцево-судинних та імунних захворювань. Основні доходи — продаж інноваційних препаратів (боротьба з раком, автоімунна система).

Компанія фокусується на онкології та імунології. Її акції демонструють недооцінений Р/Е, що свідчить про потенційно привабливу вартість порівняно з прибутковістю компанії та середньоринковими ризиками. Водночас існують ризики патентного «обриву» у 2026−2027 рр.

Bristol-Myers Squibb є цікавою саме для value інвесторів. Оскільки активи торгуються нижче оціненої фундаментальної вартості та поєднують стабільний прибуток із потенціалом для довгострокового відновлення ціни.

6. Rio Tinto plc ADR (RIO)

Ціна: $62

Дивідендна дохідність: ~4,8%

Сектор: видобувна промисловість (залізна руда, мідь, алюміній)

RIO Tinto plc ADR (RIO) — англо-австралійська гірничодобувна компанія. Видобуває залізну руду, алюміній, мідь, літій. Головні ринки збуту — Китай та Азія, попит формується будівництвом та розвитком «зеленої» енергетики.

Сильною стороною компанії є великий попит на мідь у звʼязку з переходом на «зелену» енергетику та електромобілі, що стимулює потенційне зростання бізнесу та високі дивідендні виплати. Проте залежність від Китаю та циклічність ринку можуть призводити до тимчасових коливань фінансових результатів.

Інвесторам доцільно розглядати як актив, що має надійний дивідендний дохід та захист у вигляді сировинного активу, особливо для довгострокових портфелів.

7. United Parcel Service Inc. (UPS)

Ціна: $85

Дивідендна дохідність: ~7,7%

Сектор: логістика

United Parcel Service Inc. (UPS) — одна з найбільших логістичних компаній світу, що спеціалізується на доставці посилок, вантажів та наданні логістичних рішень для e-commerce. Основний бізнес — експрес-доставка по США та міжнародна логістика.

Серед ключових переваг компанії є глобальна мережа та зростання e-commerce. Основними ризиками залишається чутливість до циклів і висока конкуренція, адже вони можуть призводити до коливань прибутковості.

Для інвесторів United Parcel Service цікавий тим, що сплачує стабільні дивіденди та має відновлення на тлі глобальної торгівлі.

Динаміка компаній з початку 2025 року

Джерело:seekingalpha.com

Портфель із дивідендних компаній з інвестиційним горизонтом 1 рік (Приклад збалансованого портфеля)

На горизонті 1 рік портфель пропонує прогнозовану середню дивідендну дохідність 5,9% та потенціал зростання акцій зростання акцій на 18,7%, що разом формує загальну дохідність 24,6%.

Стабільний дивідендний фундамент: Verizon і Chevron формують «облігаційне ядро» портфеля з прогнозованими виплатами на рівні 4−6%, що знижує загальну волатильність.

Зростання через фарму та логістику: Pfizer, Sanofi, Bristol-Myers Squibb та UPS мають потенціал відновлення прибутків і капіталізації завдяки інноваційним лікам та відновленню глобальної торгівлі.

Сировинний хедж: Rio Tinto додає диверсифікацію та захист від інфляції, забезпечуючи високий рівень дивідендів і прив’язку до попиту на метали для зеленої енергетики.

Для інвестора такий портфель стає оптимальним рішенням для довгострокового збереження та примноження капіталу. Водночас він забезпечує передбачуваний дивідендний дохід та створює базу для поступового зростання вартості активів, знижує ризики завдяки диверсифікації та балансує між стабільністю й потенціалом розвитку.